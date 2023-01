Wie die Zuger Photovoltaik-Firma Convoltas Fachkräfte holt

Baar «Lerne Stromer, werde Solarprofi»: Wie die Zuger Photovoltaik-Firma Convoltas Fachkräfte an Bord holt Der Fachkräftemangel verschont keine Branche. Im Bereich der Photovoltaik ist die Personalnot besonders gross. Die Firma Convoltas aus Baar glaubt, eine Lösung für das Problem gefunden zu haben. Zumindest kurzfristig. Jocelyn Daloz, Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 24.01.2023, 11.30 Uhr

Solarmonteure von Convoltas aus Zug bei der Arbeit. Die Firma hat kürzlich die Aargauer Melintec übernommen. Bild: PD

Der Solarausbau boomt: Im letzten Jahr sind in der Schweiz Solaranlagen mit einer Leistung von einem Gigawatt installiert worden. Das ist soviel wie die Leistung des Kernkraftwerks Gösgen. Doch der Ausbau von Photovoltaik könnte noch schneller vorangehen. Dass es nicht passiert, hat mit den aktuellen Lieferengpässen zu tun, aber nicht nur. Es mangelt vor allem an Arbeitskräften. Es gibt schlicht nicht genug Solarmonteure, um die Nachfrage zufrieden zu stellen.

Die Lösung wäre eine Bildungsoffensive. Anfang November hat das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) grünes Licht gegeben für neue Berufsbilder: Ab dem Schuljahr 2024/25 werden die neuen Berufslehren «Solarmonteur:in EBA» und «Solarinstallateur:in EFZ» starten. Zentralschweizer Firmen begrüssen die neue Solarlehre.

Das grösste Problem beim Zubau von PV-Anlagen ist der Fachkräftemangel. Bild: PD

13 neue Mitarbeitende gefunden

Doch diese neue Lehre kommt zu spät, findet die Convoltas AG. Das Unternehmen mit Sitz in Baar ist auf die Entwicklung sowie den Bau und Unterhalt von Photovoltaik-Grossanlagen spezialisiert. Vor drei Jahren gegründet, hat Convoltas letztes Jahr einen Umsatz von rund 11 Millionen Franken erwirtschaftet und Projekte für über 15 Millionen Franken verkauft. Aktuell baut das Unternehmen in Rotkreuz die leistungsstärkste Solaranlage des Kantons Zug.

Convoltas hat nun für sich eine treffendere Lösung für das Fachkräfteproblem gefunden: Sie hat die Elektroinstallationsfirma Melintec AG aus Bremgarten übernommen, und bildet deren Stromer für die Montage von Photovoltaik-Anlagen aus. Die 13 Mitarbeitenden werden somit schrittweise für die geplanten Photovoltaik-Projekte der Convoltas AG eingesetzt. CEO Enrico Anderes erklärt: «Die Experten von Melintec sind die perfekte Ergänzung für unser Team, denn zusätzlich zur Montage von Solarpanels sind ausgebildete Elektriker in der Lage, unsere Projekte zu leiten und sämtliche Stromerarbeiten zu übernehmen.»

Convoltas verdoppelt somit seine Belegschaft auf 29 Mitarbeitende. Nach einer einmonatigen Einarbeitung erhalten die Melintec-Fachleute eine sechsmonatige Ausbildung durch das Team von Anderes und besuchen einen Kurs des Branchenverbands Swisssolar. Melintec-Gründer Stive Meier sieht die Übernahme seiner Firma als Glück: «Wir geben jungen Leuten eine neue Perspektive: Lerne Stromer, werde Solarprofi und beteilige dich am Aufbau einer nachhaltigen Energiezukunft.»

Mit der Übernahme der Melintec hat Convoltas ihre Belegschaft verdoppelt. Bild: PD

Politik hinkt der Wirtschaft hinterher

Das rasche Wachstum des Generalunternehmens, das sich auf den Bau von Photovoltaik-Grossanlagen spezialisiert hat, zeugt von der Dynamik der Branche. Für Martin Uhr, Leiter Technik und Mitglied der Geschäftsleitung von Convoltas, ist die Firmenübernahme von Melintec ein Beweis, dass das Bildungssystem der Wirtschaft oft hinterherhinkt: «In den letzten fünf Jahren war es zwar absehbar, dass die Solarbranche einen starken Zuwachs erleben würde. Und die Lehrgänge kommen erst jetzt.»

Das sei, abgesehen von der Bildungspolitik, auch ein kulturelles Problem: Die mangelnde Wertschätzung von Handwerkerberufen halte junge Menschen davon ab, in diese Berufe einzusteigen. «Das zeigt sich bei den Elektrikern, wo die Lehrabbruchquote teilweise bei 30 Prozent liegt», sagt Martin Uhr. Nebst dem Bildungssystem sei auch die Politik weniger agil als die Wirtschaft. Dabei spricht Uhr eine zweite Hürde beim Bau von Photovoltaikanlagen an: Baueinsprachen und administrative Aufwände. «Die Politik ist verhalten. Obwohl: Es gab schon Vereinfachungen», räumt er ein. Viele Gemeinden hätten beispielsweise die Meldepflichten schlanker organisiert, auch für grössere Anlagen, die früher in Plangenehmigungsverfahren eingebettet werden mussten.

Das sei nun grösstenteils weggefallen, was im Genehmigungsverfahren drei Monate einspare. Trotz allem sagt Uhr: «Die Bürokratie könnte immer noch schlanker sein.»

Die Lösung für den Fachkräftemangel?

Convoltas lobt in ihrer Medienmitteilung den eingeschlagenen Weg der Firmenübernahme als «Lösung gegen den Fachkräftemangel». CEO Enrico Anderes glaubt sogar, dass das Vorgehen in der Branche Schule machen wird. «So können wir dem Fachkräftemangel schnell und effizient begegnen.»

Andererseits gibt es dadurch nicht mehr Fachkräfte, sie werden nur von einem Beruf zum anderen verlagert. «Längerfristig funktioniert die Lösung nicht», räumt Martin Uhr ein. Längerfristig müssten junge Menschen in Solarberufen ausgebildet werden. Gleichzeitig ist er überzeugt, dass diese Berufe angehenden Elektrikern eine Perspektive bieten und weitere Türen öffnen. «Im Solarbereich können sie Teil der Energiewende sein und für das Wohl der Gesellschaft arbeiten».

