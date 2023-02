Baar Shell kauft grössten Schweizer Betreiber von E-Ladestationen Das Start-Up Evpass ist 2016 ins Leben gerufen worden. Energiedienstleister aus dem Aargau und dem Wallis beteiligten sich daran. Unterdessen betreibt Evpass fast 3000 Ladestationen für elektrische Fahrzeuge. Nun wird das Unternehmen an den Ölkonzern Shell verkauft. Jocelyn Daloz, Maurizio Minetti 27.02.2023, 14.30 Uhr

Händedruck für die Zukunft: Hasan Haybat, National Mobility Manager bei Shell Schweiz, siegelt das Geschäft mit Evpass-Gründer François Randin ab. Bild: PD

Der grösste Ölkonzern Europas will grüner werden. Auch in der Schweiz: So wird Shell Switzerland, der lokale Ableger von Royal Dutch Shell mit Sitz in Baar, den Betreiber von Ladestationen für Elektrofahrzeuge Evpass übernehmen. Das Start-up betreibt das grösste Netz des Landes mit 3000 Ladestationen. Gegründet wurde es im Jahr 2016 von Green Motion SA, das unterdessen dem britischen Weltkonzern Eaton gehört.

Evpass wurde von zwei öffentlichen Unternehmen mitfinanziert: Die Walliser «Forces motrices valaisannes» (FMV) und die Aargauer Energiewerke AEW. Beide beteiligten sich mit 33,3 Prozent.

Bis zu 2,5 Millionen Ladepunkte weltweit

Mit dieser Übernahme will Shell Switzerland ein Zeichen setzen: Dass sie ihren Worten Taten folgen lässt. Vor zwei Jahren erklärten Vertreter der Geschäftsleitung gegenüber dieser Zeitung, dass Shell kein Ölkonzern mehr sei. Vielmehr will das Unternehmen mit den 300 Tankstellen in der Schweiz als Energiekonzern dastehen. «Diese Akquisition ist ein wichtiger Baustein dafür und ein weiterer Ausdruck unseres Willens, bis 2050 ein Energieunternehmen mit Netto-Null-Emissionen zu werden», lässt sich Hasan Haybat, Leiter des Schweizer Tankstellengeschäfts von Shell, in einer Medienmitteilung zitieren.

Weiter kündigt der Konzern Schritte an, um im Bereich der Elektromobilität weiter zu wachsen. So sollen bis 2025 weltweit über 500'000, bis 2030 über 2,5 Millionen Ladepunkte entstehen. In Europa soll Shell Recharge bereits über 300'000 öffentliche Ladepunkte betreiben.

Kein Benzin oder Diesel an bestehenden Ladepunkten

Shell ist schon länger im Markt für Elektromobilität aktiv. In Bern betreibt eine Tochtergesellschaft namens Ubitricity ein Pilotprojekt. Ubitricity ist eine britische Firma, die an Strassenlaternen Ladestationen installiert, um dort direkt Strom abzuspeisen. An Shell-Tankstellen gibt es bisher nur spärlich Ladesäulen. Zu erwähnen sind die zwei Schnellladesäulen in Oftringen, die seit 2022 in Betrieb sind. Gemäss Shell-Mediensprecherin Jane Nüssli sei der 2021 angekündigte Ausbau durch Lieferprobleme und Bewilligungsverfahren verlangsamt.

Sie bemerkt jedoch auch, dass der Ausbau an Tankstellen keine Priorität sei: «Geladen wird zu Hause oder unterwegs, aber auch beim Einkaufen oder bei der Arbeit. Es gibt im aktuellen Evpass-Netzwerk bereits Ladepunkte an bestehenden Tankstellen, jedoch konzentrieren wir uns nicht primär darauf. Wo wenig Zeit vorhanden ist (wie zum Beispiel an der Tankstelle), sollen vor allem Schnellladesäulen wie jene in Oftringen verfügbar sein.»

Deshalb soll auch kein Benzin oder Diesel an bestehende Evpass-Ladepunkte angeboten werden.

Wie glaubwürdig sind die Nachhaltigkeitsziele von Shell?

Die grüne Strategie von Shell Schweiz fügt sich in die globalen Ziele der Gruppe ein, die bis 2050 völlig dekarbonisiert sein will. Die Ankündigungen stossen jedoch bei vielen Aktivisten und Finanzanalysten auf Skepsis. So sollen die grossen Ölkonzerne viel Geld in medienwirksame Werbespots stecken, die ihre nachhaltigen Projekte präsentieren. Die getätigten Investitionen in grüne Energie sind, verglichen mit jenen in Erdöl- und -gasförderung, nach wie vor verschwindend klein.

Eine 2018 im Parkhaus Gartenstrasse in Baden installierte Ladestation von Evpass. Alex Spichale

So hat Shell gemäss der Firma Bernstein zwischen 2016 und 2021 rund 3,2 Milliarden für grüne Energie investiert. In der gleichen Zeit gab der Konzern 84 Milliarden für Öl- und Gasprospektion aus. Gemäss der Klima-NGO «Global Witness» machen die Ausgaben von Shell in Solar- und Windenergie für das Jahr 2021 lediglich 1,5 Prozent der totalen Kosten aus.

Die Klimaaktivisten kritisieren zudem, dass Shell seine Investitionen in Erdgas unter nachhaltige Produkte zählt. Gas stösst zwar weniger CO 2 als Erdöl aus, dafür mehr Methan. In der EU wird diese Energiequelle bloss als Übergangslösung betrachtet, nicht als nachhaltiger Ersatz anderer fossilen Brennstoffe. Die Inklusion von Erdgas ermögliche jedoch die Aussage, wonach zwölf Prozent der Investitionen in nachhaltige Energien fliessen.

Für «Global Witness» ist es eine für Finanzmärkte irreführende Aussage. Der CEO von Shell Wael Sawan hat diese Vorwürfe zurückgewiesen und betont, man plane 2023 Investitionen von 3,2 Milliarden Franken in grüne Energieformen. Diese Zahl bleibe gegenüber 2022 stabil, hebt er hervor. Dass Shell im selben Jahr Rekordgewinne schrieb, bemerkt «Bloomberg», scheint die klimafreundlichen Ambitionen des Konzerns nicht beeinflusst zuhaben.

Dies, obwohl die zwölf Prozent Investitionen kaum ausreichen dürften, um die Klimaziele von Paris einzuhalten, betont die Denkfabrik «Influence Map».