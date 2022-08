Banken Bald werden keine Einzahlungsscheine mehr akzeptiert – es drohen blockierte Zahlungen Ende September werden die Einzahlungsscheine von QR-Rechnungen abgelöst. Doch Recherchen zeigen: Die Umstellung harzt. Gregory Remez Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

Wer noch offene Zahlungsaufträge mit herkömmlichen roten oder orangen Einzahlungsscheinen hat, sollte diese rasch überprüfen. Denn in gut einem Monat heisst es: Schluss damit. Ende September wird das alte System der Postfinance endgültig durch die sogenannten QR-Rechnungen ersetzt. Ab dann sind keine Zahlungen mit Einzahlungsscheinen mehr möglich.

Hat ausgedient: der orange Einzahlungsschein. Symbolbild: Manuela Jans-Koch

Angesichts des nahenden Termins steigt auf Seiten der Banken die Nervosität. Denn wie Recherchen dieser Zeitung zeigen, harzt es bei der Umstellung auf der Zielgeraden. Und das, obwohl QR-Rechnungen bereits vor mehr als zwei Jahren eingeführt wurden und seit Anfang 2021 bekannt ist, dass das alte System eingestellt wird.

Gut fünf Wochen vor dem Tag null werden noch immer viele Zahlungen mit Einzahlungsscheinen ausgeführt. Kaum eine Bank glaubt deshalb, bis Ende September alle Kundinnen und Kunden auf das neue System umsatteln zu können. Es drohen Mehraufwand und blockierte Zahlungen.

Grosse Banken halten sich bedeckt

In der Branche gilt die Umstellung als Reizthema. Von den grossen Finanzinstituten will keines verraten, wie weit die Umstellung fortgeschritten ist. Auf entsprechende Nachfrage machen weder UBS noch CS konkrete Angaben. Raiffeisen, Migros Bank und Postfinance antworten mit demselben vorgefertigten Schreiben: «Bei der Umstellung von den bisherigen orangen und roten Einzahlungsscheinen zur QR-Rechnung handelt es sich um eine Initiative des gesamten Schweizer Finanzplatzes. Die konkreten Zahlen eines einzelnen Finanzinstituts sind für die Einschätzung der Gesamtsituation nicht aussagekräftig. Daher verweisen wir an die Medienstelle der SIX.»

Ein Blick auf die neuesten Zahlen der Infrastrukturbetreiberin SIX verrät, dass der Anteil der QR-Rechnungen Anfang August gerade mal bei 71 Prozent lag. Das deckt sich ungefähr mit den Angaben, die kleinere Institute machen.

Bei der Valiant etwa haben bisher rund 70 Prozent der Rechnungssteller auf QR-Rechnung umgestellt. Zudem weist die Bank darauf hin, dass erst die Hälfte der Daueraufträge umgestellt wurden. Ein Sprecher führt aus:

«Trotz diverser Kommunikationsmassnahmen sind noch immer viele Einzahlungsscheine im Umlauf und wir sind nicht sicher, ob diese bis zur Einstellung am 1. Oktober umgestellt sein werden.»

Dringend: Daueraufträge anpassen

Den Banken bleibt nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass ihre Kommunikation Früchte trägt. Denn umstellen müssen die Kundinnen und Kunden selbst. Die Portierung betrifft sowohl Rechnungssteller, also meist Firmen oder Organisationen, als auch Rechnungsempfänger, zu denen ebenfalls Firmen und Organisationen gehören, aber vor allem Privatpersonen.

Letztere sind unter anderem dringend aufgefordert, ihre Daueraufträge anzupassen, etwa für Miet-, Versicherungs- oder Kreditkartenzahlungen. Denn ab Oktober werden die orangen Einzahlungsscheine mit Referenznummern von den Banken nicht mehr akzeptiert, die entsprechenden Zahlungen bleiben stecken. Aufträge mit roten Einzahlungsscheinen werden bei gewissen Instituten fortan als Inlandzahlungen prozessiert.

Dasselbe gilt für all jene, die Rechnungen ausstellen. «Gerade aus Unternehmersicht ist es zentral, die Umstellung bis Ende September vollzogen zu haben», heisst es dazu bei der Postfinance. In anderen Worten: Wer dann noch immer herkömmliche Einzahlungsscheine benutzt, bleibt auf offenen Rechnungen sitzen.

«Grosses Potenzial für Ärgernisse»

Allein im laufenden Jahr hat die Zuger Kantonalbank nach eigenen Angaben «sechs Kommunikationswellen» durchgeführt, um die Kundschaft auf die nahende Umstellung aufmerksam zu machen. Diese komme gut voran, aktuell sei man bei 86 Prozent. Dennoch zweifelt das Institut, rechtzeitig auf eine Rate von 100 Prozent zu kommen.

«Wir sehen, dass es im Markt Rechnungsstellende gibt, die sich noch immer mit der Umstellung beschäftigen und zum Teil erst per September Rechnungen im QR-Format versenden werden», erklärt ein Sprecher. Folglich werde es für Kundinnen und Kunden mit Daueraufträgen kaum für eine Umstellung bis zum Tag null reichen.

«Insbesondere bei im September versandten Rechnungen im alten Format, die eine Zahlungsfrist von 30 Tagen aufweisen, sehen wir grosses Potenzial für Ärgernisse beim Zahlungspflichtigen.»

Die Luzerner Kantonalbank hat daher jüngst begonnen, sich auf den drohenden Ärger einzustellen: «Wir bereiten uns für allfällige Nachfragen von Kundenseite vor und haben hierfür mehr Ressourcen im Support bereitgestellt.» Über 70 Prozent der Gewerbekunden und über 80 Prozent der Firmenkunden sind bei der LUKB bisher portiert. Falls Ende September alle Stricke reissen, will die Bank – wie andere Institute – ihren rechnungsstellenden Kunden die Möglichkeit bieten, über das E-Banking selber QR-Rechnungen zu erstellen und versenden. Dies ist schliesslich der grosse Vorteil des neuen Systems.

