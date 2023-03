Banken Sponsoring, Jobs, Filialen, KMU: Zentralschweizer Reaktionen und Zahlen zum historischen UBS-CS-Deal Die Credit Suisse ist in der Zentralschweiz stark verankert. Für das hiesige Personal gibt es viel Solidaritätsbekundung. Derweil erwartet die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz eine Aufarbeitung. Und ein Regierungsrat befürchtet Klagen. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 20.03.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eröffnung des Lucerne Festival. Die CS ermöglicht mit ihrem Sponsoring unter anderem die jährliche Residenz der Wiener Philharmoniker und das Public Viewing «Lakeside Symphony». Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. 8. 2022)

In zehn Tagen findet auf der Fussballanlage Pfaffenmatte in Erstfeld das Qualifikationsturnier des Credit Suisse Cup statt. Es wird die erste Schulfussball-Meisterschaft nach der beschlossenen Zwangsheirat zwischen UBS und CS sein. Die CS ist seit 1999 Sponsorin, doch wie lange noch? Das ist vielleicht nicht die wichtigste Frage im Moment, aber doch eine der vielen, die sich in der Zentralschweiz stellen. Die CS sponsort noch viele weitere Anlässe und Organisationen in der Region. Sie unterstützt seit 30 Jahren das Lucerne Festival oder vergibt die KMU-Auszeichnung Prix SVC Zentralschweiz. Wie geht es mit solchen Sponsorings weiter? Gerade im Unternehmerumfeld ist die Verunsicherung gross. Es geht hier auch um Kredite, Hypotheken und Pensionskassengelder. In vielen Städten und Gemeinden der Region besitzt die CS zudem Immobilien. Werden diese nun verkauft, um Kasse zu machen?

«Die Transaktion lässt noch viele Fragen unbeantwortet», sagt Adrian Derungs, Direktor der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ. Direkte Auswirkungen auf die Zentralschweizer Wirtschaft könnten zum aktuellen Zeitpunkt keine genannt werden. «Wir bedauern, dass diese Situation eintrat und erwarten eine detaillierte, transparente Aufarbeitung der Sachverhalte.» Derungs betont, dass viele Zentralschweizer Unternehmen Bankverbindungen zur Credit Suisse pflegen. «Für sie sowie für alle weiteren Kundinnen und Kunden der Bank ist es zentral, dass der Zahlungsverkehr aufrechterhalten wird, Löhne und Lieferantenrechnungen weiterhin bezahlt werden können und Einlagen gesichert sind.» Man begrüsse aber grundsätzlich, dass mit der Übernahme der CS durch die UBS eine schnelle, tragfähige Lösung gefunden worden sei.

Beide beschäftigen viele Lernende in der Region

Eine der wichtigsten Fragen ist jene nach den Arbeitsplätzen. Es ist klar, dass Doppelspurigkeiten eliminiert werden müssen. In der Zentralschweiz beschäftigte die CS per Ende des letzten Jahres 322 Personen, davon 27 Lernende. Bei der UBS sind es aktuell in der Region 312 Angestellte, davon 50 Auszubildende. Kein anderes Finanzinstitut beschäftigt in der Zentralschweiz im Verhältnis zur Belegschaft so viele Lehrlinge wie die UBS – an zweiter Stelle folgt die CS. Raiffeisen, Luzerner und Zuger Kantonalbank und alle anderen Zentralschweizer Finanzinstitute haben im Verhältnis zur Belegschaft weniger Lernende. Dass UBS und CS zusammengenommen so viele Lehrstellen anbieten, ist ein Bekenntnis zum dualen Bildungssystem. Doch gilt das auch für die Zukunft? Werden auf zusammengerechnet 630 Beschäftigte tatsächlich noch 80 Lehrstellen angeboten werden? Solche Fragen kann aktuell niemand beantworten.

Die Doppelspurigkeiten zeigen sich schon heute relativ klar bei den Filialen. Es liegt auf der Hand, dass nicht überall zwei Filialen nötig sind. Die CS hat erst vor wenigen Wochen die Standorte in Küssnacht am Rigi und Cham geschlossen. Es bleiben somit acht CS-Standorte in der Region. An sieben von diesen Standorten ist auch die UBS präsent, die derzeit 15 Filialen in der Zentralschweiz unterhält. Nur in Einsiedeln steht keine UBS-Filiale.

Sandro Kutschera, der seit Anfang Jahr die Region Zentralschweiz bei der CS leitet, sagte im Januar: «Die regionale Präsenz bleibt wichtig, sie ist ein Pfeiler unserer Strategie mit Fokus auf die Schweiz.» Er berichtete damals aber auch darüber, dass «der Zustand unseres Unternehmens derzeit zu oft ein Thema bei Gesprächen in der Region ist». Am Montag veröffentlichte er auf Linkedin ein Statement an die Kundschaft: «Wir richten unseren Fokus voll und ganz darauf, einen reibungslosen Übergang und einen nahtlosen Service für Sie sicherzustellen», heisst es dort unter anderem. Gegenüber Medien äusserte er sich nicht weiter, auch sein Pendant bei der UBS, Claudia Gasser, nicht.

Dafür findet man auf Linkedin viele Beiträge der Solidaritätsbekundung. So schreibt ein Vorsorgespezialist bei der UBS in der Zentralschweiz an die Adresse der CS-Kundschaft: «Wenn Sie heute auf der CS-Geschäftsstelle das vertraute Gesicht des Schaltermitarbeiters sehen, dann ist das nicht das Gesicht der Gier. Wenn Sie heute mit Ihrer CS-Kundenberaterin telefonieren, dann hören Sie nicht die Stimme der Masslosigkeit. Stattdessen sehen und hören Sie Mitarbeitende, welche stets für Sie da waren und Ihre Zufriedenheit zum obersten Ziel hatten. Diese Mitarbeitenden tragen nicht die Verantwortung für das Scheitern der CS.»

«Staatspolitisch sehr, sehr weit gegangen»

In Politkreisen der Zentralschweiz gehen die Meinungen über den Deal der beiden Grossbanken auseinander. So nimmt der Urner Finanzdirektor Urs Janett kein Blatt vor den Mund: «Persönlich beurteile ich den Entscheid des Bundesrats sehr kritisch. Ich bin der Ansicht, dass der Bundesrat hier staatspolitisch sehr, sehr weit gegangen ist und ein weiteres unglückliches Präjudiz geschaffen hat. Mit seinem Entscheid basierend auf Notrecht hebelt er das Aktienrecht aus und nimmt den Aktionären beider Gesellschaften faktisch das ihnen sonst gesetzlich verankerte Mitspracherecht.» Der FDP-Politiker weiter: «Es würde mich nicht überraschen, wenn dies zu grösseren und kostenintensiven Klagen führen würde. Gespannt bin ich, wer dafür aufzukommen haben wird.»

Konzilianter gibt sich die Nidwaldner Finanzdirektorin Michèle Blöchliger: «Der Nidwaldner Regierungsrat ist überzeugt, dass sowohl die beiden Banken wie auch der Bundesrat im Sinne der Finanzmarktstabilität und des Wirtschaftsstandorts Schweiz handeln.» Für den Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler ist es «ein tragisches Ende für eine Bank», die massgeblichen Anteil am Aufbau der modernen Schweiz hatte, und dies schmerze ihn persönlich. Die gefundene Lösung begeistere nicht, werde aber den Interessen des Landes, des Finanzplatzes und der Bankkundschaft am ehesten gerecht. Auch für die Kantone und die Pensionskassen, die mit der CS Geschäftsbeziehungen unterhielten, seien so massiv Risiken reduziert worden. «Auch wenn bereits Kritik geübt wird, ist festzuhalten, dass Bundesrat und Nationalbank über das Wochenende ein Problem lösten, das zu hoch bezahlte Manager während Jahren nur bewirtschafteten», so Tännler.

Kantonalbanken verweisen auf Vertrauen und Staatsgarantie

Der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss sagt, der Kanton nehme die Situation mit Bedauern zur Kenntnis und beobachte sie. Der Kanton ist Hauptaktionär der Luzerner Kantonalbank. Könnte auch diese von einem Vertrauensverlust wie bei der CS betroffen sein? LUKB-Sprecher Daniel von Arx sagt dazu: «Vertrauen ist das höchste Gut einer Bank. Eine starke Eigenmittelbasis, eine hohe Liquidität und nachhaltig starke Geschäftsresultate schaffen ebenso Vertrauen wie eine nachvollziehbare, über Jahre konsistente Strategie, ein breit abgestütztes Geschäftsmodell und eine umsichtige, auf Augenmass beruhende Geschäftspolitik.» Zentral für den Erhalt und die Stärkung des Vertrauens sei, dass es der Bank jederzeit gelinge, ihren Stakeholdern klar und glaubwürdig zu vermitteln, für welche Werte sie stehe, was ihre strategischen Ziele seien und wie sie diese erreichen wolle. Dies erfolge nicht zuletzt durch Taten.

Sowohl die LUKB als auch Regierungsrat Reto Wyss verweisen darauf, dass sich eine Bank frühzeitig mit zukünftigen Herausforderungen auseinandersetzen müsse: «Zum Beispiel ist die aktuell geplante Kapitalerhöhung der LUKB unter anderem begründet in der strategischen Absicht, dank einer starken Kapitalausstattung auch in Zukunft zusammen mit ihren Kunden wachsen zu können und gleichzeitig gewappnet zu sein für absehbare strengere Eigenkapital-Vorschriften», sagt LUKB-Sprecher von Arx.

LUKB wie auch andere Kantonalbanken in der Region verweisen auf das grosse Vertrauen der Kundschaft. «Unser auf Vertrauen, Stabilität und Kontinuität ausgerichtetes Geschäftsmodell erfährt aktuell eine besondere Wertschätzung. Die Gefahr eines Vertrauensverlusts oder eines Bank Runs besteht nicht», sagt Tobias Fries, Sprecher der Zuger Kantonalbank. Das stabile und risikoarme Geschäftsmodell der Zuger Kantonalbank unterscheide sich stark von dem der CS. Die Kantonalbanken verweisen zudem auf die Staatsgarantien. So sagt etwa Sprecher Peter Bircher von der Nidwaldner Kantonalbank, die Staatsgarantie sei umfassender als die für jede Bank geltende Einlagensicherung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen