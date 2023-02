Bildung Online-Nachhilfe boomt: Das sagen Zentralschweizer Expertinnen und Experten Im Markt für Online-Nachhilfe ist Bewegung: Das Start-up Evulpo lockt Millioneninvestitionen an, die Luzerner Plattform Web Lernen übernimmt einen Mitbewerber. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 15.02.2023, 05.00 Uhr

Eine Schülerin lernt mit Evulpo. Bild: PD

Wie war das noch mal mit der Exponentialgleichung? Und was unterscheidet eine prokaryotische von einer eukaryotischen Zelle? Gymnasiasten müssen in ihrer schulischen Laufbahn enorm viele unterschiedliche Themen büffeln, doch nicht immer verstehen sie die Erläuterungen der Lehrpersonen im Unterricht. Wer nicht reagiert, riskiert schlechte Noten. Spätestens wenn Mangelpunkte im Zeugnis stehen, stellt sich die Frage der Nachhilfe. Im Idealfall gibt es diese an der Schule selbst, doch immer mehr Schülerinnen und Schüler holen sich externe Hilfe. Und zwar im Netz.

«Der Markt für Online-Nachhilfe boomt», sagt Christian Marty. Der gebürtige Einsiedler ist Gründer und CEO der Zürcher Nachhilfeplattform Evulpo. Der Name leitet sich vom lateinischen Fuchs ab – ein schlaues Tier. Soeben haben Marty und die beiden Mitgründer Manuel Kant und Jonas Fehlmann für ihr Start-up eine Finanzierung in der Höhe von 7,7 Millionen Franken abgeschlossen. Zuvor hatte das Unternehmen, das aktuell rund 120 Mitarbeitende zählt, bereits 2,3 Millionen Franken eingesammelt. Gegründet haben sie die Plattform erst 2020, seit 2021 ist sie in der Schweiz verfügbar.

Tausende Videos und Übungen kostenlos

Die drei Evulpo-Gründer Jonas Fehlmann (CFO), Manuel Kant (COO) und Christian Marty (CEO). Bild: PD

Evulpo ist nach Aussage von Marty einzigartig. «Nur schon deshalb, weil wir in sieben europäischen Ländern Hilfe beim Schulstoff bieten – unsere Plattform gibt es in sechs Sprachen. Zudem: Vermittelt werden ausschliesslich Themen nach den geltenden Lehrplänen», sagt der 34-jährige Historiker mit Doktortitel. So können Schülerinnen und Schüler ihren Kanton und ihre Stufe angeben und erhalten dann Hilfe bei dem, was in ihrem Kanton oder in ihrer Stufe relevant ist. Pro Land hat man Zugriff auf 1500 Lernvideos, ebenso viele Zusammenfassungen sowie rund 15’000 interaktive Übungen. In jedem Land haben jeweils rund 40 Personen das Lernmaterial erstellt. Meistens seien dies Personen, die das Fach, das sie erklären, selber studiert haben. Der Schulstoff richtet sich an Kinder und Jugendliche von 9 bis 19 Jahren.

In der Grundversion ist Evulpo kostenlos. Wer bei Lernvideos keine Werbung für Evulpo sehen will, unbeschränkten Zugriff auf die Übungen haben oder Zusammenfassungen herunterladen möchte, kann seit kurzem für 15 Franken pro Monat oder 99 Franken im Jahr ein Abo abschliessen. Freemium nennt sich dieses Modell, das Anbieter wie Spotify, Youtube oder die Sprachlernapp Duolingo ebenfalls anwenden. Gemäss Marty benutzen europaweit über eine halbe Million Menschen die Plattform; Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrpersonen. Mit dem frischen Geld aus der Finanzierung soll neben der Etablierung in Europa der Markteintritt in Südamerika und Afrika vorbereitet werden.

Obwohl Marty an die Online-Nachhilfe glaubt, ist er sich bewusst, dass bei gewissen Lerntypen die physische Nachhilfe besser geeignet ist. «Das eine schliesst das andere nicht aus, es ergänzt sich.» Marty muss es wissen, hat er doch 2017 die Nachhilfeschule Schlaumacher GmbH am Zürcher Bellevueplatz gegründet. Diese laufe nach wie vor sehr gut, sagt Marty. «Hier haben wir Kontakte zu anderen Nachhilfeanbietern geknüpft und hier entstand auch die Idee zu Evulpo.»

Nachhilfe per Videocall

Nina und Lukas Jud, Gründer von Web Lernen in Luzern. Bild: PD

Ein weiterer dieser Akteure im Schweizer Markt für Nachhilfe ist Web Lernen. Dahinter steht die Lernhunger GmbH mit Sitz in Luzern, die von Nina (23) und Lukas (22) Jud gegründet wurde. Das Ehepaar hat während des Lockdowns eine Onlineplattform für Nachhilfeunterricht aufgebaut. Der Ansatz ist hier ein anderer als bei Evulpo. Es geht nicht um Lernmaterial und Übungen, sondern man kann Lektionen mit Experten per Videocall buchen. Derzeit bieten auf Web Lernen mehr als 100 Nachhilfelehrpersonen Online-Nachhilfe via Zoom von der Primar bis zum Studium an. Die Preise starten ab 35 Franken. Mehrere tausend Nachhilfelektionen wurden seit der Gründung 2020 an Lernende vermittelt.

Erst Ende Januar hat Web Lernen die ähnlich positionierte Plattform Atutor übernommen. Seit 2019 bot Atutor Online-Einzelnachhilfe für Kinder und Jugendliche von Primar- bis Universitätsstufe an. Die beiden Gründer wollten sich anderen Projekten widmen. «Die Nachfrage nach Online-Nachhilfeunterricht nimmt rasant zu», bestätigt Nina Jud die Beobachtung von Christian Marty. Sie verweist auf den Bildungsforscher Stefan Wolter, laut dem fast ein Drittel der Schülerinnen und Schüler Nachhilfe nehmen. «Unter anderem, weil die Schule anspruchsvoller wird und der Zugang zur Nachhilfe einfacher ist», so Nina Jud.

Ein Grossteil der Nachhilfegebenden seien Studierende. Die virtuelle Nachhilfe erlaube es, bis zu späten Abendstunden und unabhängig vom Ort Nachhilfe zu nehmen. «Studierende können sich einen Zustupf verdienen und Lernende werden kompetent unterstützt und gefördert», sagt Lukas Jud.

Nur eine auf Zeit begrenzte Unterstützung

Nina und Lukas Jud studieren an der Pädagogischen Hochschule Luzern. Dort hat man mit solchen Nachhilfe- und Lernplattformen schon seit längerem Erfahrungen gemacht. Andrea Belliger ist an der PH Luzern Prorektorin des Leistungsbereichs Dienstleistungen. Sie sagt: «Im deutschsprachigen Raum ist vor allem Simple Club unter Lernenden beliebt. In kleinen videobasierten Lernsequenzen werden Wissensinhalte aus allen Fächern einfach visualisiert und erklärt.» Dies sei zwar eine gute Ergänzung zum Unterricht in einer Klasse, doch dieser fördere natürlich noch andere Kompetenzen als reine Wissensvermittlung. Ohnehin sei der Bildungstechnologiesektor in der Schweiz noch recht jung: «Wenn es um digitale Transformation geht, ist die Schweiz keine Vorreiterin, sondern adaptiert Entwicklungen mit relativ grosser Verzögerung gegenüber anderen Ländern.»

Christian Marty von Evulpo und Lukas Jud von Web Lernen stimmen dem zu. In Deutschland zum Beispiel sei man diesbezüglich um einiges weiter, sagt Marty. Evulpo sei angetreten, um nicht nur eine Lücke zu schliessen, sondern auch eine Spitzenposition einzunehmen. Und Lukas Jud sagt abschliessend: «Die Nachhilfe sollte eine auf Zeit begrenzte Unterstützung sein, um Lücken zu füllen oder speziell zu fördern. Ziel soll es aber sein, schlussendlich selber wieder Erfolge feiern zu können.» Ein solcher Erfolg könnte sein, endlich zu begreifen, dass Eukaryoten einen Zellkern haben und Prokaryoten nicht – und was das genau bedeutet.

