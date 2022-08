Boom Schweizweit höchster Anstieg: Warum die Häuserpreise in ländlichen Gebieten der Zentralschweiz in die Höhe schiessen Nirgends sind die Preise für Einfamilienhäuser so stark angestiegen wie in der Zentralschweiz – sowohl langfristig als auch kurzfristig. Ob die höheren Hypothekarzinsen und die Inflation für eine Entspannung sorgen werden, ist umstritten. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

Auch hier steigen die Preise: Das Zentrum des Obwaldner Hauptortes Sarnen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (28. August 2019)

Malerische Seen, tiefe Schluchten und hohe Berge: So beschrieb SRF vor wenigen Jahren das Sarneraatal im Kanton Obwalden in einer TV-Dokumentation. In der Region mit den sechs Gemeinden Sarnen, Kerns, Sachseln, Lungern, Alpnach und Giswil ragen aber nicht nur die Berge in die Höhe; auch die Immobilienpreise zeigen steil nach oben. Das zeigt das aktuelle Sommer-Update des Immo-Monitorings von Wüest Partner. Dabei sind nicht nur im Sarneraatal, sondern in der ganzen Zentralschweiz die Häuserpreise überdurchschnittlich stark gestiegen.

Die Innerschweiz gehört zwar schon seit längerem zu den Boomregionen in Sachen Immobilien. Neu ist aber, dass zuletzt die ländlichen Gebiete mächtig aufgeholt haben. Wie der neuesten Analyse der Immobilienexperten von Wüest Partner zu entnehmen ist, sind die Transaktionspreise von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern in der Zentralschweiz sowohl lang- als auch kurzfristig überdurchschnittlich stark angestiegen.

Bei den Wohnungen beträgt das Plus in unserer Region zwischen 2017 und heuer 24,8 Prozent (Schweizer Schnitt: 23,5 Prozent). Vergleicht man das zweite Quartal 2021 mit jenem dieses Jahres, beträgt das Plus der Wohnungspreise in der Zentralschweiz 8,3 Prozent, landesweit sind es 7,3 Prozent.

Plus 41 Prozent innert fünf Jahren

Noch imposanter ist die Preisentwicklung bei den Einfamilienhäusern. Für den Zeitraum zwischen 2017 und 2022 hat Wüest Partner in der Zentralschweiz ein Plus von 41 Prozent errechnet. In keiner anderen Region der Schweiz sind die Preise so stark angestiegen. Doch auch kurzfristig ist der Preisschub in der Innerschweiz gewaltig: Innerhalb der letzten zwölf Monate sind die Häuserpreise in der Region um 13 Prozent nach oben geklettert, während sie landesweit im Schnitt um 8,8 Prozent gestiegen sind:

Im Detail zeigen die Daten von Wüest Partner, dass im Kanton Luzern die Preise jüngst praktisch überall zwischen 10 und 12 Prozent angestiegen sind, im Entlebuch sogar um mehr als 12 Prozent. Ebenfalls um über 12 Prozent steigen die Häuserpreise in Zug und Schwyz, was aber keine Überraschung darstellt. Eher ungewöhnlich sind die Steigerungen um ebenfalls über 12 Prozent in Uri, Nidwalden oder eben dem Obwaldner Sarneraatal:

Angebot ist hier besonders knapp

Robert Weinert, Leiter Immo-Monitoring bei Wüest Partner, ordnet ein:

«Die Preise für Wohnraum steigen in der Zentralschweiz weiter überdurchschnittlich stark. Dies liegt daran, dass das Angebot im Vergleich zur Nachfrage hier besonders knapp ist.»

In Nidwalden zum Beispiel sind Neubauprojekte kaum vorhanden, sagt Peter Bircher, Sprecher der Nidwaldner Kantonalbank. Der gesamte Kanton Nidwalden weise ein «praktisch inexistentes Angebot an Wohneigentum» auf. Ältere Bestandsbauten auf bestehenden Parzellen würden vielfach abgebrochen und mit 3-4-Familienhäuser überbaut, welche oftmals vermietet und nicht verkauft werden.

Die Innerschweiz sei aufgrund der hohen Lebensqualität, der steuerlichen Attraktivität in vielen Gebieten und der Nähe zum Grossraum Zürich besonders begehrt, sagt Weinert. «Weil aufgrund des vermehrten Homeoffice nicht mehr täglich gependelt werden muss, gab es auch in den etwas abgelegeneren Innerschweizer Gebieten eine höhere Nachfrage und demzufolge auch stärkere Preisanstiege», sagt Weinert.

Das Preisniveau auf dem Land sei aber nach wie vor tiefer als in städtischen Gemeinden – das macht die Häuser für viele Interessenten offenbar noch einmal attraktiver.

Verlangsamt sich das Wachstum?

Wie geht es nun weiter? Wüest Partner geht schweizweit bei den Häusern bis Ende des laufenden Jahres von weiter steigenden Preisen aus. Allerdings dürfte sich das Preiswachstum verlangsamen. Vor allem die erhebliche Verteuerung der Finanzierungskosten bei langfristigen Festhypotheken werde sich diesbezüglich auswirken.

Da aber der Nachfrageüberhang noch immer spürbar sei, dürften die Preisveränderungen bei den Häusern im positiven Bereich verharren. Bei den Eigentumswohnungen bestehe ebenfalls noch immer ein deutlicher Nachfrageüberhang, denn das Angebot war hier schweizweit in den letzten beiden Jahren noch stärker rückläufig als die Nachfrage, so Wüest Partner.

Die Kantonalbanken haben ihrerseits zum Teil abweichende Daten zum Immobilienmarkt. Peter Bircher von der Nidwaldner Kantonalbank geht davon aus, dass «weitere Preissteigerungen erfolgen oder zumindest auf sehr hohem Niveau konsolidiert wird». Auch Stefan Heggli, Immobilienexperte der Luzerner Kantonalbank, erwartet weitere Preissteigerungen im Kanton Luzern:

«Trotz verschlechterter äusserer Einflüsse wie Zinserhöhung, Inflation mit stark gestiegenen Energiekosten und höheren Baukosten steigen die Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser tendenziell weiter an.»

Eine etwas andere Meinung hat man in Obwalden. Bei der Obwaldner Kantonalbank glaubt man wegen höherer Hypothekarzinsen und der allgemeinen Kostensteigerung an eine Beruhigung der Preisentwicklung, nachdem die Wachstumsraten der Immobilienpreise im Kanton Obwalden in den letzten rund zehn Jahren «beträchtlich» gewesen seien. Bereits in den letzten Quartalen habe man «eine gewisse Verlangsamung» festgestellt, so Sprecherin Fabienne Iten.

