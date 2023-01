Warum alle Ladenbetreiber den Bürgenstock verlassen haben

Boutique-Meile Ladenflucht vom Bürgenstock: Geschäfte verlassen den Luxusberg Mit der Eröffnung des Bürgenstock-Resorts Ende 2017 sollte eine luxuriöse Boutique-Meile entstehen. Doch die Ladenbetreiber haben ihre Mietverträge mittlerweile aufgelöst. Nun planen die Besitzer aus Katar ein neues Konzept – einmal mehr. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 05.01.2023, 11.30 Uhr

Blick auf das Bürgenstock-Resort. Bild: Pius Amrein (9. Oktober 2020)

Ende Februar 2016 lüftete Swatch das Geheimnis: Der Uhrenkonzern gab damals bekannt, ab Mitte 2017 auf dem Bürgenstock mehrere Uhren- und Schmuckgeschäfte auf einer Gesamtfläche von 670 Quadratmetern zu betreiben. Zudem seien 37 Vitrinen mit bekannten Marken wie Omega oder Longines an bester Lage im Luxusresort zu finden. Damit hatte das im Herbst 2017 eröffnende Bürgenstock-Resort einen gewichtigen Ankermieter gefunden. Eine luxuriöse Boutique-Meile konnte entstehen.

Die Uhrenkonkurrenz in der Stadt Luzern zitterte. «Für die Stadt ist das bedenklich», äusserte sich etwa ein Gübelin-Sprecher. Würde jetzt die Kundschaft in Scharen auf den Bürgenstock pilgern und die Geschäfte in der Stadt links liegen lassen?

Wenige Jahre später, im Herbst 2021, war das Abenteuer Bürgenstock für den Uhrenhersteller bereits wieder vorbei. Von der Öffentlichkeit völlig unbemerkt schloss die Swatch Group ihre damals drei Markenboutiquen auf dem Bürgenstock-Resort für immer. Schon ein Jahr zuvor zog sich das einzige Schokoladengeschäft in der Anlage, das Swiss Chocolate Chalet, zurück.

Es folgten weitere Ladenschliessungen. Im April 2022 schloss die Dentalklinik Brilliant Smile. Ende Oktober hat das letzte unabhängige Geschäft die Türen auf dem Bürgenberg für immer geschlossen: die Modeboutique Articolo. «Nach über vier Jahren», wie Inhaberin Beatrice Engelberger auf Anfrage bestätigt.

Der Swatch-Shop auf dem Bürgenstock bei der Eröffnung im September 2017. Bild: Eveline Beerkircher

Swatch verweist auf «Ausbleiben von Besucherströmen»

Weshalb sind alle gegangen? In Gesprächen mit Geschäftsbetreibern werden immer die gleichen Gründe genannt: schlechte Kundenfrequenz und lange Kommunikationswege im Resort. Beatrice Engelberger von Articolo sagt, sie wäre eigentlich gerne länger geblieben, doch die leer stehenden Geschäfte seien schon von Anfang an nicht förderlich gewesen. «Entsprechend gab es meist wenig Laufkundschaft.» Anfang 2022 sei Articolo schliesslich eines der letzten noch offenen Geschäfte auf dem Bürgenstock gewesen. Beatrice Engelberger und ihr Team bedienen die Kundschaft nun weiterhin in ihrer Boutique in Stans.

Bei Swatch verweist man ebenfalls auf das «Ausbleiben von Besucherströmen und die Abwesenheit von Touristen an diesem Ort», wie ein Sprecher sagt. Andere äussern sich weniger diplomatisch, sprechen von einer «mehrjährigen Odyssee der Enttäuschungen». Eine Person sagt: «Neu erarbeitete Konzepte, welche zwischenzeitlich angestrengt wurden, versandeten in den Diskussionen mit den Besitzern in Katar.»

Dabei hatte alles so gut angefangen. Schon das erste Jahr 2018 war nach Aussagen von Insidern hervorragend. Damals gingen vor allem viele Einheimische auf den Bürgenstock. Schweizer Firmen wie Partners Group oder Credit Suisse führten hoch über dem Vierwaldstättersee Veranstaltungen durch. Das Ziel von jährlich 100’000 Tagesbesuchern wurde erreicht, 2019 waren die Zahlen mit der Ankunft internationaler Gäste auch gut – doch dann kam es zu einer Zäsur. Noch im gleichen Jahr wechselten viele Schlüsselpositionen innerhalb des Resorts, es kam in der Folge zu mehreren Wechseln im Management, für die Ladenbetreiber gab es immer wieder neue Ansprechpartner.

Kaum Kulanz während der Coronapandemie

Zu allem Übel brach dann Anfang 2020 auch noch die Coronapandemie aus. Nach Aussagen von ehemaligen Geschäftsbetreibern begingen die Resort-Verantwortlichen den Fehler, kaum auf die Bedürfnisse der Betroffenen einzugehen. Tannaz Hilpert vom ehemaligen Zahnarztzentrum Brilliant Smile sagt: «Aufgrund des miserablen Geschäftsgangs kamen wir mit dem Vorschlag, ein paar Quadratmeter Geschäftsfläche zurückzugeben. Die Eigentümer haben es aber abgelehnt, für den getätigten Basisausbau, der durch uns bezahlt wurde, überhaupt einen Franken zu erstatten.» Faktisch habe sie nur durch den eigenen eingebrachten Patientenstamm überhaupt die Miete zahlen können, «welche sich angesichts der fehlenden Frequentierung als viel zu hoch herausstellte», so Tannaz Hilpert.

Insider verweisen darauf, dass heute wohl noch viele, wenn nicht alle Ladenbetreiber noch auf dem Bürgenstock wären, hätten die Resort-Verantwortlichen etwas mehr Kulanz während Corona walten lassen. Für die Besitzer aus Katar wären die Einnahmen aus den Shops durchaus lukrativ; dem Vernehmen nach könnten die Mieteinnahmen pro Jahr insgesamt rund eine Million Franken betragen.

Umsätze des Resorts 2022 höher als 2019

Wie es nun weitergeht, ist unklar. Seitens Bürgenstock heisst es, dass man derzeit ein «neues exklusives Shoppingerlebnis» entwickle, das man frühestens im Frühling implementieren werde. Weitere Informationen dazu gibt es nicht. Auch äussern sich die Verantwortlichen nicht zur Kritik an der Kommunikation und an der mangelnden Kulanz in den letzten Jahren.

Marketingchef Sven Flory sagt aber immerhin: «Die Umsätze in unseren Betrieben waren 2022 sehr erfreulich. Sie waren signifikant höher als die Umsätze 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie. Dies lag sicher auch daran, dass wir die Zeit während der Pandemie intensiv genutzt haben, um neue Kundensegmente anzusprechen und neue Märkte zu erschliessen», so Flory. Dazu habe man mit verschiedenen strategischen Massnahmen auch stark auf den einheimischen Markt fokussiert. «Nicht zuletzt diese positive Entwicklung mit den starken Zahlen und die optimistischen Zukunftsaussichten haben uns dazu bewogen, das bestehende Shopping-Angebot zu überdenken und ein neues Konzept, ausgerichtet auf die Bedürfnisse unserer Gäste, zu entwickeln», sagt Flory.

Für Dentalhygienikerin Tannaz Hilpert ist das Kapitel Bürgenstock abgeschlossen. Sie arbeitet jetzt in tieferen Lagen: «Ich bin mit meinem Patientenstamm nach Meggen gezogen und erfreue mich reger Frequentierung ohne Einbussen.»

