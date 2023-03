Erste Papieri-Etappe fertig: Nachfrage nach Wohnungen «enorm»

Cham Erste Papieri-Etappe fertig: Nachfrage nach Wohnungen ist «enorm» Die Cham Group erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Konzerngewinn von 74,2 Millionen Franken. Die Dividende soll verdoppelt werden. Jetzt kommentieren 23.03.2023, 11.13 Uhr

Grüne Gasse des Papieri-Areals: Für die dritte Bauetappe wurde vor Kurzem das Baugesuch eingereicht. Visualisierung: PD

Nach gut zwei Jahren Bautätigkeit ist die erste Etappe des Papieri-Quartiers in Cham abgeschlossen. Vor wenigen Wochen seien die letzten Mieter und Besitzer in ihre neue Wohnung gezogen oder hätten den Betrieb ihrer Firma aufgenommen, teilte die Cham Group im Zuge der Publikation ihres Geschäftsberichts 2022 am Donnerstag mit. Unter anderem seien in der Maschinengasse ab November 163 Mietwohnungen und 14 Gewerbeflächen bezogen worden. Die Nachfrage sei enorm gewesen, hiess es.