Werbung mit Ronaldo: Krypto-Branche kämpft um ihren Ruf

Crypto Valley Trotz Stars wie Ronaldo: Krypto-Branche kämpft verzweifelt um ihren Ruf – auch in der Schweiz Wie geht es nach der Milliardenpleite der Kryptobörse FTX weiter? In der Branche ist man sichtlich bemüht, Dampf aus dem Kessel zu lassen. Derweil rücken neue Akteure in den Fokus. Gregory Remez 02.12.2022, 05.00 Uhr

«Join me on Binance – to the moon.» Mit diesem Slogan macht Fussballsuperstar Cristiano Ronaldo gerade Werbung für die weltgrösste Kryptobörse namens Binance. Passenderweise wird der Werbeclip jeweils zwischen den WM-Spielen oder in deren Pause ausgestrahlt – und erreicht so täglich ein Millionenpublikum. Ronaldo reiht sich damit in eine lange Liste von prominenten Persönlichkeiten ein, die aktuell ihr Gesicht leihen, um Kryptoanlagen einem breiten Publikum schmackhaft zu machen.

Cristiano Ronaldo macht Werbung für die Kryptobörse Binance. Screenshot: Youtube

Ob dies im aktuellen Klima gelingen wird, ist fraglich. Denn die noch relativ junge Branche hat gleich an mehreren Fronten mit Problemen zu kämpfen. Die Milliardenpleite der Kryptobörse FTX Mitte November hat ein Beben ausgelöst, das mächtige Risse im Vertrauen der Leute hinterlassen hat. Zahlreiche Kundinnen und Kunden ziehen ihre Gelder ab, was wiederum die Handelsplattformen, die sich an die Einnahmen aus den Transaktionen gewöhnt haben, in Bedrängnis bringt.

Nachdem Gemini, die Kryptobörse der Facebook-Gründerväter Cameron und Tyler Winklevoss, sowie der Kryptobroker Genesis zuletzt über Schwierigkeiten berichtet hatten, hat die Firma Blockfi diese Woche einen Insolvenzantrag in den USA gestellt. Am Donnerstag kündigte zudem die grosse Kryptobörse Kraken an, rund 1100 Angestellte zu entlassen, einen Drittel der Belegschaft.

Auch Schweizer Kunden sind betroffen

Während die FTX-Pleite immer weitere Kreise zieht, kämpft die Branche um ihren Ruf – und die finanzielle Zukunft. Spätestens jetzt dürfte auch den allerletzten Investoren gedämmert haben, dass eine gewisse Sorgfalt selbst im «Wilden Westen» der Kryptoanlagen nicht umgangen werden kann. Kommt hinzu, dass im Fall von steigenden Zinsen das Geld bei professionellen wie privaten Anlegern nicht mehr so locker sitzt wie zuvor.

Gemäss Umfragen nutzen bisher gerade mal knapp zehn Prozent der Schweizerinnen und Schweizer Kryptowährungen. Neun von zehn Personen haben zumindest schon mal davon gehört. Der Fall FTX dürfte insbesondere für Neueinsteiger ein Warnschuss sein.

Die Aufarbeitung des Debakels wird Jahre in Anspruch nehmen. Die Liste der Geschädigten ist lang, darunter sind auch Schweizerinnen und Schweizer. Sie können Ansprüche gegenüber FTX geltend machen, indem sie beispielsweise Screenshots vom Guthaben auf ihrer Börse den zuständigen Behörden übermitteln. Erwogen wird derzeit auch eine Sammelklage. Dies würde die Verhandlungsmacht gegenüber FTX erhöhen. Gemäss Rechtsexperten sind die Aussichten für geprellte Schweizer FTX-Kunden allerdings eher dürftig. Ihrer Ansicht nach dürften sich die zuständigen US-Justizbehörden in erster Linie dafür einsetzen, die Konkursmasse an Geschädigte in den USA zu verteilen.

Ein Teil dieser Konkursmasse wurde zwar inzwischen auch in der Schweiz gefunden: auf dem Konto eines FTX-Ablegers in der Schwyzer Billigsteuergemeinde Pfäffikon. Dabei handelt es sich aber gerade mal um 2,9 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: Allein seinen zehn grössten Gläubigern schuldet FTX knapp 1,5 Milliarden Dollar.

Binance hat einen Ableger in Zug

Derweil sind andere grosse Kryptoplattformen bemüht, Dampf aus dem Kessel zu lassen und ihre Kundschaft zu beruhigen. Insbesondere die weltgrösste Börse Binance sah sich jüngst gezwungen, ihren Nutzerinnen und Nutzern in einer Nachricht zu versichern, dass ihre Gelder sicher seien. Alle Vermögenswerte würden eins zu eins gehalten, ausserdem sei der Notfallversicherungsfonds auf 1 Milliarde Dollar aufgestockt worden.

Nichtsdestotrotz wächst die Zahl der Stimmen, die davor warnen, dass auch Anbieter wie Binance bald in Schwierigkeiten geraten könnten. Mit dem Fall FTX, wo die Unterlagen aus dem Insolvenzverfahren eine desaströse Buchführung und eklatante Managementfehler offenbaren, kann Binance zwar nur bedingt verglichen werden. Gewisse «Red Flags» – warnende Anzeichen – sind aber auch dort auszumachen.

So wurde Binance jüngst von der Finanzaufsicht in Singapur eine Lizenz verweigert. Begründet wurde der Entscheid mit potenziellen Interessenskonflikten, da Firmenaktivitäten wie das Verwahren von Kundengeldern, der Handel sowie der Risikokapital-Bereich nicht klar voneinander getrennt seien. Davor war Binance bereits mit den Regulatoren in Deutschland, Grossbritannien, Japan, Kanada, den USA sowie Thailand in Konflikt geraten.

Binance-CEO Changpeng Zhao stellt sich in einem Zoom-Meeting Journalistenfragen. Bild: ap

Wie FTX hat sich heuer auch Binance in der Schweiz niedergelassen. Seit Juni verfügt das Unternehmen, das laut CEO Changpeng Zhao «keinen festen Hauptsitz hat», über einen Ableger in Zug. Was man dort genau vorhat, wollen die Verantwortlichen offenbar noch nicht verraten. In einem Interview mit der «Handelszeitung» sagte Michael Wild, ehemaliger CS-Banker und aktueller Geschäftsführer von Binance in Deutschland, Österreich und der Schweiz, jüngst: «Wir werden mit der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Kontakt aufnehmen, sobald wir unsere Marktanalyse abgeschlossen und unsere Strategie für die Schweiz erstellt haben.»

Ob Binance in seiner jetzigen Form eine Lizenz von der Finma erhalten würde, darf allerdings bezweifelt werden. Auch FTX hatte sich seinerzeit um eine Finma-Lizenz bemüht, jedoch ohne Erfolg.

