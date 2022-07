Führungswechsel bei JTI Schweiz in Dagmersellen

Dagmersellen Führungswechsel bei JTI Schweiz Olesja Flores folgt auf Andrew Reay. 04.07.2022, 10.11 Uhr

Olesja Flores. Bild: PD

Beim Zigarettenhersteller JTI Schweiz ist es zu einem Führungswechsel gekommen. Per 1. Juli hat Olesja Flores die Leitung des Schweizer Marktes von JTI mit Sitz in Dagmersellen übernommen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die 46-Jährige trug in den vergangenen zweieinhalb Jahren die operative Verantwortung für JTI in den baltischen Staaten inklusive Island und Finnland. Die gebürtige Lettin begann ihre Karriere bei JTI im Jahr 2001 in Lettland und hatte in der Folge diverse Führungspositionen inne. Unter anderem war sie in der Ukraine, am Hauptsitz in Genf sowie als Länderchefin für Dänemark tätig.

Olesja Flores folgt auf Andrew Reay. Nach insgesamt 30 Jahren bei JTI, zuletzt ab Anfang 2021 als General Manager Schweiz, wurde der gebürtige Brite per Ende Juni 2022 pensioniert. Unter seiner Leitung konnte der Marktanteil in der Schweiz weiter gesteigert werden, so die Mitteilung. Zudem belegte JTI erneut einen Podestplatz bei der Verleihung des «Top Employer Awards» in der Kategorie mittelgrosse Unternehmen der Schweiz. (mim)