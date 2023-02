Dagmersellen Zu Besuch bei Hiestand: Hier werden 100 Millionen Gipfeli pro Jahr produziert Rund 23’000 Tonnen Backwaren produziert Hiestand in Dagmersellen pro Jahr. Dazu gehören traditionsreiche Produkte wie Zöpfe und Gipfeli, aber auch vegane Schinkengipfel-Alternativen. Das Unternehmen plant am Standort weitere Investitionen. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Fast 270 Personen arbeiten bei Hiestand Schweiz in Dagmersellen. Bilder: Dominik Wunderli (Dagmersellen, 31. Januar 2023)

Zehn Kilogramm schwer sind die Emmi-Buttermocken auf dem Palett. Weiter vorne stapeln sich Säcke voller Mehl, ebenfalls aus Schweizer Produktion. Auf der Anlage daneben arbeitet sich der Teig auf dem Förderband hoch, wird von den Rollen in die gewünschte Form gebracht, um am Ende der Bahn in den Gärraum geführt zu werden. Je nach Produkt gelangt er danach in den Ofen oder nicht, auf jeden Fall wird die Backware vor der Auslieferung immer schockgefroren bei fast 30 Grad unter null.

«Im Grunde genommen unterscheidet sich unsere Arbeit nicht vom Backen zu Hause, nur ist alles eine Spur grösser und am Ende tiefgefroren», sagt Cornelius Endres, Standortleiter von Hiestand Schweiz in Dagmersellen. Er führt zusammen mit Firmenchef Dieter Salzmann durch die Produktionsräume des Unternehmens im Luzerner Wiggertal. Im Industriepark auf dem Grund der Logistikfirma Galliker produziert Hiestand seit fast 20 Jahren Backwaren aller Art: grosse Brote, kleine Brötchen, Zöpfe, Kränze, Weggen und süss oder salzig gefülltes Plundergebäck. Auf fünf Produktionslinien werden 142 verschiedene Produkte hergestellt. Rund 23’000 Tonnen Backwaren pro Jahr gehen an Kunden wie Coop, Spar oder Valora, Restaurants und Hotels. Vor allem aber produziert Hiestand in Dagmersellen eine sehr grosse Menge Gipfeli. Rund 100 Millionen sind es pro Jahr. «Es ist unser Kernprodukt», sagt Salzmann.

Cornelius Endres, Standortleiter in Dagmersellen (links), und Dieter Salzmann, Geschäftsführer von Hiestand Schweiz.

Während Corona waren Impulsprodukte weniger gefragt

Das Aufbackgipfeli stand auch am Anfang der Firmengeschichte, die 1967 in Zürich begann. Firmengründer Fredy Hiestand revolutionierte damit die Schweizer Bäckereilandschaft. Ende der Neunzigerjahre kam die Firma an die Börse, der «Gipfelikönig» stieg kurze Zeit später aus. Nach einer Fusion nannte sich der Konzern Aryzta, seit Beginn dieses Jahres heisst die hiesige Niederlassung aber wieder Hiestand Schweiz. «Wir wollen damit die regionale Verbundenheit betonen», sagt Salzmann.

Der Berner arbeitet seit rund 15 Jahren im Unternehmen, er hat Krisen kommen und gehen sehen. «Corona war ein Dämpfer, vor allem das erste Jahr, denn plötzlich waren Impulsprodukte wie Schoggigipfeli massiv weniger gefragt, dafür wurden mehr Brote gekauft, doch damit konnten wir den Rückgang im Convenience-Geschäft und in der Gastronomie nicht auffangen.» Auf lange Sicht entwickle sich der Umsatz von Hiestand Schweiz aber «sehr erfreulich», entsprechend investiere man auch. Vor weniger als einem Jahr ging in Dagmersellen eine neue Produktionslinie mit Gesamtkosten im zweistelligen Millionenbereich in Betrieb. «Weitere Investitionen am Standort sind geplant», sagt Salzmann.

Das erfolgreichste Produkt ist das Gipfeli mit Cailler-Schoggiriegel

Diese Entwicklung war noch vor wenigen Jahren nicht unbedingt absehbar. 2017 verlagerte das Unternehmen über 80 von 270 Stellen von Dagmersellen ins aargauische Schafisheim, wo der damalige Mitbesitzer Coop eine Produktion aufbaute. Salzmann erklärte der Lokalpresse damals, dass trotz Wachstum mit neuen Kunden kurzfristig nicht alle 83 Jobs wieder geschaffen werden könnten. Mittlerweile arbeiten in Dagmersellen aber wieder fast 270 Personen. Viele davon sind in der Produktion tätig und bringen zum Beispiel Schoggistängeli in die richtige Position oder flechten Zöpfe.

Ein Arbeiter bringt Schoggistängeli in die richtige Position, nachdem eine Maschine die Vorarbeit geleistet hat.

Denn trotz Automatisierung gibt es in der Grossbäckerei noch viele manuelle Arbeitsschritte. «Wir haben einmal versucht, eine Maschine einzusetzen, die das Brot zwirbelt, doch die Qualität hat uns nicht überzeugt», sagt Salzmann. Eine der jüngsten Innovationen ist ein Roboter, der aus viereckigen Teiglingen runde Brötchen macht – danach müssen aber Mitarbeiterinnen die Brötchen von Hand aneinander befestigen und zu einem Bürlikranz formen.

Mitarbeiterinnen formen Brötchen zu einem Bürlikranz. Im Hintergrund ein Roboter, der die viereckigen Teiglinge abrundet.

In Dagmersellen sind aber auch hochqualifizierte Arbeitskräfte tätig, die Forschung und Entwicklung betreiben. Salzmann: «Im Backwarengeschäft gibt es zwar viele traditionsreiche Produkte, aber die Gewohnheiten ändern sich.» Das erfolgreichste Produkt sei das Gipfeli mit Cailler-Schoggiriegel. Seit wenigen Jahren bietet Hiestand auch vegane Produkte an, wie etwa die Schinkengipfel-Alternative aus veganem Schinken und veganem Speck, Kräutern und Senf. Dafür kooperiert Hiestand mit dem Schweizer Food-Start-up Planted.

Überhaupt führt Hiestand viele Co-Branding-Produkte mit hiesigen Marken wie Emmi, Gerber oder Malbuner. «Wir erwirtschaften 10 bis 15 Prozent des Umsatzes mit Neuheiten», sagt Salzmann. In den letzten Jahren hätten sich vor allem süsse Produkte sowie Snacks gut entwickelt. Eher weniger gut verkauft sich glutenfreies oder etwa cholesterinsenkendes Gebäck.

Der Teig wird nach dem Gären weiterverarbeitet.

Wie ist es mit dem Geschmack?

Ein wichtiges Thema bei Hiestand ist Foodwaste. Letztes Jahr hat das Unternehmen die vom Bund initiierte branchenübergreifende Vereinbarung zur Reduktion von Lebensmittelverlusten unterzeichnet. «Wir arbeiten kontinuierlich daran, Ausschussware zu reduzieren. Mit dem Produktausschuss beliefern wird die lokale Landwirtschaft», erklärt Endres.

Geschäftsführer Dieter Salzmann gibt ausserdem zu bedenken, dass Hiestand im Vergleich zu vielen anderen Akteuren in der Lebensmittelbranche viel weniger Ausschuss habe im Vergleich zur produzierten Menge, denn: «Jedes Produkt wird tiefgefroren und beim Kunden in der Regel erst kurz vor dem Verkauf frisch aufgebacken. Die Kunden können so bedarfsgerecht backen und haben wenig Resten bei Ladenschluss. Es ist somit gezielter haltbar als frische Ware.» Und im Geschmack gebe es ohnehin kaum einen Unterschied, im Gegenteil: «Kürzlich haben wir eine Studie bei 2000 Konsumentinnen und Konsumenten durchgeführt. Für über 83 Prozent der Befragten schmecken die Hiestand-Produkte gut.»

