Detailhandel Luzerner wird neuer Logistikchef bei Denner Christian Vagli wird per 1. April 2023 neuer Leiter Logistik bei Denner. Er löst Bernhard Zubler ab, der das Unternehmen nach über vier Jahren verlassen wird. 06.12.2022, 17.28 Uhr

Christian Vagli, 42. Bild: PD

Wechsel in der Geschäftsleitung der Migros-Tochter Denner: Ab dem 1. April 2023 übernimmt Christian Vagli die Leitung der Logistiksparte, wie der Detailhändler mitteilt. In seiner neuen Funktion werde er für das operative Geschäft und die Umsetzung strategischer Themen in der Logistik zuständig sein. Verantworten wird der 42-jährige Luzerner die bestehenden fünf Verteilzentralen in Frauenfeld, Schmitten, Dietlikon, Mägenwil und Lyss sowie den zukünftigen Logistikstandort in Aclens.

Aktuell leitet Vagli die Logistiksparte in der Region Mitte beim Schwyzer Transport- und Logistikunternehmen Planzer. Dort ist er seit 2007 beschäftigt und arbeitete sich vom Betriebsleiter hoch. Vagli sei damit «eine ausgewiesene Führungskraft, die auf eine breite und langjährige Erfahrung in der Logistikbranche zurückgreifen kann», heisst es im Communiqué. Er verfüge zudem über ein BWL-Diplom und einen Master in International Logistics Management.

Bei Denner wird Vagli die Nachfolge von Bernhard Zubler antreten und zugleich Einsitz in die Geschäftsleitung nehmen. Zubler wird das Unternehmen nach über vier Jahren per Ende März 2023 verlassen. (gr)