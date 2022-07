Zug Kryptos im Tiefflug: Investmentprofi plädiert für ein Umdenken in der Branche Der Kryptohype habe viele dubiose Akteure angezogen, sagt Blockchain-Investor Mathias Ruch. Die Branche müsse endlich erwachsen werden und umdenken: Nutzen vor Spekulation. Interview: Gregory Remez Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Mathias Ruch im Büro seiner Zuger Investmentgesellschaft CV VC, die sich auf die Blockchain-Branche spezialisiert hat. Bild: PD

Mitten im Sommer herrscht tiefster Kryptowinter. Was ist da los?

Mathias Ruch: Aktuell weht ja nicht nur an der Kryptofront ein eisiger Wind, sondern am gesamten Finanzmarkt. Nur sind die Ausschläge im Kryptobereich naturgemäss grösser. Es handelt sich um einen noch jungen Markt, der nicht auf eine jahrzehntealte Entwicklung zurückblicken kann und sich noch finden muss. Solche Märkte sind geprägt von Zyklen. Im Kryptobereich befinden wir uns gerade in einem Down-Zyklus. Ganz so überraschend kommt dieser aber nicht.

Nicht? Das Ausmass des Absturzes scheint aber viele auf dem falschen Fuss erwischt zu haben.

Die Faszination rund um Kryptoanlagen hat sehr viele neue, auch jüngere Akteure angezogen. Für alle, die neu an Bord sind und etwa den Kryptowinter 2018 nicht erlebt haben, ist die aktuelle Baisse sicher ein krasses Erlebnis. Es handelt sich dabei aber eigentlich um eine Korrektur. Die ist zwar signifikant, aber in ihren Grundzügen sehr vergleichbar mit 2018.

Zur Person: Mathias Ruch, 46, bewegt sich seit über 20 Jahren in der digitalen Start-up-Szene der Schweiz. Er ist Mitgründer und CEO der Zuger Risikokapitalfirma CV VC (Crypto Venture Valley Capital) sowie der Swiss Blockchain Federation, die sich für den Blockchain-Standort Schweiz einsetzt.

Warum kam es gerade jetzt zum Absturz? Ist tatsächlich der Bärenmarkt schuld? Oder die Angst vor steigenden Zinsen? Die Pandemie? Der Krieg in der Ukraine?

Ich kommentiere Kryptokurse grundsätzlich nie. Das ist Kristallkugellesen. Ohnehin finde ich die Technologie dahinter, die Blockchain, viel spannender als die Spekulation mit Kryptowährungen. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allem. Jedenfalls wurden all jene, die meinten, Kryptos wären eine vom restlichen Finanzmarkt entkoppelte, inflationssichere Anlageklasse, nun eines Besseren belehrt.

Auffällig ist etwa, dass Technologietitel – in der Pandemie noch die grossen Gewinner – zuletzt stark verloren haben. Gibt es eine Korrelation zwischen Tech- und Kryptoanlagen?

Da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben, es sind vergleichbare Bereiche. Ich fühle mich unweigerlich an die Dotcom-Blase von 2000 erinnert. Es war die eigentliche Geburtsstunde von Techgiganten wie Google, Amazon und Facebook. Aber sie rief auch eine neue Investorenklasse auf den Plan, die keine Ahnung von der Materie hatte, aber um jeden Preis mit dabei sein wollte.

Handelt es sich bei Krypto- und Techanlegern um den gleichen Typus?

Interessanter Gedanke. Bei beiden handelt es sich wohl um einen eher risikofreudigen Anlegertyp, der in neue Bereiche vorstossen will, gerade in einem Tiefzinsumfeld. Tendenziell dürfte es im Kryptobereich aber mehr Greenhorns geben, also Anlegerinnen und Anleger ohne jegliche Erfahrung. Um Techaktien zu kaufen, benötigt man zumindest ein Bankkonto. Hinzu kommen weitere regulatorische Hürden, die einen gewissen Investorenschutz bieten. Im Kryptobereich gibt es so etwas nicht, da herrscht noch immer Wild-West-Mentalität.

Immerhin sind die Propheten, die kürzlich für den Bitcoin noch einen Kurssprung auf 1 Million Dollar voraussagten, verstummt.

Das gehört zum Spiel dazu. Man muss immer auch gucken, wer der Überbringer der Botschaft ist und wem sie nützt. Aber trotz des gegenwärtigen Kurseinbruchs gilt gerade im Fall von Bitcoin: Das ist ein System, das seit 13 Jahren läuft wie ein Örgelchen. Nie war die Technologie dahinter in dieser Zeit in Gefahr einzubrechen.

Was bedeutet die aktuelle Kryptobaisse für den Standort Schweiz und insbesondere Zug als Kryptohub?

Wie bei jeder Krise gibt es auch jetzt jene, die sich in Untergangsszenarien üben. Fakt ist: Die Schweizer Blockchain-Branche hält sich erstaunlich stabil. Zwar ist bei Investoren eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. Das Geld sitzt angesichts der drohenden Rezession nicht mehr ganz so locker. Doch finden gute Firmen mit gesundem Geschäftsmodell auch in einem Bärenmarkt Investoren. Dafür gibt es viele Beispiele. Dagegen haben jene, deren Geschäftsmodell sich vor allem auf die Spekulation mit Kryptowährungen beschränkt, aktuell einen schweren Stand. Zu Recht, wie ich finde.

Davon gibt es im Zuger Crypto Valley einige. Dieses ist zuletzt stark gewachsen. Anfang Jahr zählte es erstmals über 1000 Firmen. Werden alle davon den Kryptowinter überleben?

Nein, es wird sicher einen Knick geben. In der Tendenz sieht es aber nach Wachstum aus. Nur ist schwierig abzuschätzen, wann sich die Lage wieder normalisieren wird. Das hängt stark von der Makrowirtschaftslage ab.

Bereits vor der Baisse war von einer Kryptoblase die Rede. Platzt diese gerade?

In gewisser Weise ja. Ein Hype zieht viele verschiedene Akteure an, auch dubiose, oder jene, die auf das schnelle Geld aus sind. Das ist immer so in neuen, unregulierten Märkten. Eine Kryptowährung herauszugeben, ist ja nicht so wie ein Haus zu bauen. Im Techbereich kann man relativ schnell etwas lancieren, das nach etwas aussieht. Und nicht immer ist auf den ersten Blick erkennbar, ob das Ganze wirklich seriös ist. Dass nun eine Art Bereinigung stattfindet, ist sicher ein positiver Aspekt der gegenwärtigen Krise. Die Branche muss erwachsen werden.

Wie meinen Sie das? Ist es Zeit für eine Redimensionierung?

Es muss ein Umdenken stattfinden: Nutzen vor Spekulation. In einer Krise wie der jetzigen wird schnell nach Regulierung gerufen. Im Kryptobereich wäre sie aber tatsächlich angebracht, im Idealfall auf globaler Ebene. Das täte der gesamten Branche gut.

Sehen das die Firmen in Krypto-Wild-West auch so?

Mir ist kein wichtiger Branchenakteur bekannt, der gegen eine Regulierung ist. Die etablierten Firmen wollen Sicherheit, genauso wie die Investoren. Da entwickelt sich gerade ein Milliardenmarkt. Und die Schweiz spielt als Hub eine wichtige Rolle – und sollte diese auch wahrnehmen. In Entwicklungsländern, wo die Skepsis gegenüber Institutionen viel grösser ist, wird oft zu streng reguliert. Das fördert die Innovation natürlich nicht.

Es werden auch Stimmen laut, die sagen, das Potenzial der Blockchain sei massiv überschätzt worden. Haben sie Recht?

Generell wird bei neuen Technologien das Potenzial kurzfristig über- und langfristig unterschätzt. Tatsächlich hinken die Blockchain-Anwendungen den Erwartungen hinterher. In der breiten Masse ist die Technologie noch gar nicht angekommen.

Was müsste sich ändern?

Die «Get rich over night»-Mentalität hilft der Technologie sicher nicht. Es braucht konkrete Anwendungen, im privaten wie im staatlichen Bereich. Hier würde ich mir von der Schweiz mehr Mut wünschen. Und das Bewusstsein, dass die Welt von morgen nicht die gleiche sein muss wie heute. Es gibt hierzulande die Tendenz, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Gerade im Techsektor muss man sich aber heute ganz schön anstrengen, um global mitzuhalten.

