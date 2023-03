Dierikon Komax glänzt und erhöht Dividende Umsatz und Gewinn steigen im zweistelligen Prozentbereich. Jetzt kommentieren 14.03.2023, 11.30 Uhr

Blick in die Produktion von Komax in Dierikon. Bild: Pius Amrein (1. Februar 2023)

Mit der Veröffentlichung erster Zahlen zu Umsatz und Bestellungseingang hat Komax bereits im Januar signalisiert, dass 2022 ein hervorragendes Jahr war. Dies ist unter anderem der Übernahme von Schleuniger zu verdanken. Nun hat der Dierikoner Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen sämtliche Kennzahlen veröffentlicht, und diese bestätigen den Eindruck. Während der Umsatz um 44 Prozent auf 606,3 Millionen Franken wuchs, resultierte beim Betriebsergebnis auf Stufe Ebit ein Plus um 60,1 Prozent auf 71,7 Millionen Franken. Unter dem Strich erhöhte sich der Gewinn um 70,4 Prozent auf 51,8 Millionen Franken.

Komax berichtet, dass die angespannte Lieferkettensituation in der Automobilindustrie im Frühjahr 2022 durch den Krieg in der Ukraine verschärft wurde, da dort eine grosse Anzahl Kabel konfektioniert werden. Um die reduzierten ukrainischen Fertigungskapazitäten zu kompensieren und die Liefersicherheit gegenüber den Autoherstellern sicherzustellen, bauten Kabelkonfektionäre in anderen Ländern Ersatzkapazitäten auf. Dadurch erhielt Komax im ersten Halbjahr eine Vielzahl ausserordentlicher Bestellungen. Allerdings war die weltweite Lieferkettensituation auch für Komax eine Herausforderung, wie CEO Matijas Meyer sagt: «Wir meisterten diese jedoch insgesamt sehr gut. Dennoch gab es Verzögerungen und nicht alle Bestellungen konnten im gewohnten Tempo abgearbeitet werden.» Entsprechend ist Komax mit einem rekordhohen Auftragsbestand in das neue Jahr gestartet.

Die Aktionärinnen und Aktionäre profitieren vom guten Jahr. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Erhöhung der Dividende auf 5.50 Franken, nach 4.50 im Vorjahr. (mim)

