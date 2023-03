Diversity Nur 13 Prozent Frauen: Luzerner Stahlkonzern Swiss Steel will weiblicher werden Die Stahlindustrie ist traditionell eine Männerdomäne. Die Luzerner Swiss Steel Group beschäftigt zu 87 Prozent Männer. Nun will der Stahlkocher den Frauenanteil erhöhen. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 08.03.2023, 15.15 Uhr

Ein älteres Bild eines Mitarbeiters im Stahlwerk der Swiss Steel Group in Emmenbrücke. Bild: Philipp Schmidli (14. 1. 2009)

Im aktuellen Geschäftsbericht der Swiss Steel Group hat ein neues Wort Einzug gehalten: Diversity. In den letzten Jahren wurde die Diversität im Geschäftsbericht mit keiner einzigen Silbe erwähnt. Überhaupt scheint die Vielfalt am Arbeitsplatz in der Stahlindustrie bislang kein grosses Thema gewesen zu sein, im Unterschied etwa zu anderen aktuellen Tendenzen wie der Nachhaltigkeit, die auf eine energieintensive Branche wie die Stahlindustrie einen direkten, auch finanziellen Einfluss hat.

Der Stahlhersteller mit Büro in Luzern und Stahlwerk in Emmenbrücke will nun aber offensichtlich auch bei der Vielfalt einen Schritt nach vorne machen. Geht es um eine gut durchmischte Belegschaft, hat der Konzern durchaus noch Verbesserungspotenzial. Wie dem am Mittwoch – dem internationalen Frauentag – veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ist, sind 87 Prozent der Angestellten des international tätigen Stahlkochers männlich. Der weltweite Frauenanteil beträgt also 13 Prozent.

Laut einer Sprecherin ist der Frauenanteil von Swiss Steel in der Schweiz mit dieser Zahl vergleichbar. Hierzulande arbeiten rund 760 Personen im Kanton Luzern für die Gruppe, davon etwa 700 im Emmenbrücker Stahlwerk. «Die Swiss Steel Group ist davon überzeugt, dass die Vielfalt in den Teams ein Vorteil ist, und wir sind bestrebt, diesen Anteil in absehbarer Zeit zu erhöhen, stets mit dem Ziel, die für die Weiterentwicklung der Gruppe am besten geeigneten Personen zu beschäftigen», so die Sprecherin weiter. Dem Geschäftsbericht ist ausserdem zu entnehmen, dass die Hälfte der Angestellten zwischen 30 und 50 Jahre alt sind, weitere 36 Prozent sind über 50. Lediglich 14 Prozent sind jünger als 30.

Französische Tochterfirma macht vorwärts

Um die geschlechtsspezifische Vielfalt zu fördern, hat das Unternehmen nun eine Reihe von Massnahmen festgelegt, um die Einstellung und Entwicklung von Frauen zu ermöglichen. Dazu gehören unter anderem ein effektives Engagement interner und externer Bewerberinnen, eine verbesserte Kommunikation in Bezug auf die integrative Kultur des Unternehmens, die Schulung von Personalverantwortlichen und die Sensibilisierung für Vielfalt sowie eine verstärkte Konzentration auf datengestützte und transparente Einstellungsentscheidungen.

Die französische Tochterfirma Ascometal fördere gezielt Bewerbungen von Frauen und die Entwicklung von Frauen in Produktionsbereichen, heisst es weiter. Man habe Programme zur Gleichstellung der Geschlechter an allen Standorten von Ascometal erweitert. Für jeden Standort wurden Verfahren zum Umgang mit möglicher Belästigung eingeführt und angewandt, um die Verantwortlichkeit zu fördern und einen gleichberechtigten Arbeitsplatz zu schaffen. Dies seien spezifische Massnahmen von Ascometal, sagt die Sprecherin. «Wir sind aber bestrebt, solche Best-Practice-Beispiele innerhalb der gesamten Gruppe auszurollen.»

Nur eine Frau in oberen Führungsebenen

Die Swiss Steel Group möchte die Diversität insbesondere auch in der Teppichetage fördern. Der Verwaltungsrat sei der Ansicht, dass das Aktionariat und die Mitarbeitenden «grossen Nutzen aus einem zunehmend vielfältigen Verwaltungsrat und einer vielfältigen Geschäftsleitung ziehen können», heisst es im Geschäftsbericht. Auch hier gibt es Verbesserungspotenzial, denn in der fünfköpfigen Konzernleitung sitzt derzeit keine einzige Frau. Mit Emese Weissenbacher gibt es im Verwaltungsrat immerhin eine Frau – alle anderen sieben Mitglieder sind Männer.

Das revidierte Obligationenrecht definiert für börsenkotierte Unternehmen einen Frauenanteil von mindestens 30 Prozent im Verwaltungsrat und 20 Prozent in der Geschäftsleitung. Die Berichterstattungspflicht tritt für den Verwaltungsrat jedoch erst 2027 und für die Mitglieder der Geschäftsleitung 2032 in Kraft. Die Swiss Steel Group ist nach eigenen Angaben «bestrebt, Vielfalt und Integration in der Unternehmenskultur und den Personalpraktiken zu verankern». Im Rahmen der Unternehmensstrategie 2025 arbeite der Verwaltungsrat aktiv daran, die Lücke zu schliessen.

2022 gab es Kurzarbeit in Emmenbrücke Die Swiss Steel Group hat letztes Jahr zwar weniger produziert, gleichzeitig stieg aber der Umsatz dank höherer Verkaufspreise um 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Konzern hat die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise also weitergegeben. Unter dem Strich resultierte dennoch ein markanter Gewinneinbruch auf nur noch 9,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte (siehe Tabelle). Wegen steigender Strompreise hatte der Konzern letztes Jahr Alarm geschlagen. Im September hiess es, man prüfe Kurzarbeit für den Standort Emmenbrücke. Laut einer Sprecherin wurde dort letztes Jahr «punktuell das Instrument der Kurzarbeit genutzt». Derzeit gebe es in Emmenbrücke aber keine Kurzarbeit. Gleichzeitig betont der Konzern, Emmenbrücke sei ein Kernstandort, «in den wir in den letzten Jahren substanziell investiert haben». So investierte das Unternehmen erst kürzlich 60 Millionen Franken in einen neuen Hubbalkenofen sowie in weitere Anlagen. Weitere Verbesserungen am Hubbalkenofen, an der induktiven Erwärmung und an der Garrett-Haspel seien im Gange. Die Beseitigung kleinerer Schwachstellen und die Verbesserung der Produktionsprozesse sollen es dem Unternehmen ermöglichen, das volle Potenzial des neuen Hubbalkenofens und der Garrett-Haspel auszuschöpfen. Dies werde zu einer weiteren Steigerung der Gesamtproduktivität und damit auch der Energieeffizienz führen.

