Drohende Mangellage Rechenzentren als Stromlieferanten: Das sagen CKW und EWL Der Luzerner Unternehmer und SVP-Nationalrat Franz Grüter sagt, die 20 grössten Rechenzentren des Landes könnten im Notfall etwa 200’000 Haushalte mit Strom versorgen. Was technisch möglich ist, dürfte aus regulatorischen und ökologischen Gründen aber eher schwierig werden. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Der Notfall-Dieselgenerator im EWL-Rechenzentrum Warteggstollen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. Juni 2022)

Sie sind riesig, verbrauchen viel Strom – und beherbergen enorme Datenmengen. Die Rede ist von Rechenzentren. In solchen Anlagen stehen Reihe an Reihe Server, die ununterbrochen surren und mit Luft oder Wasser gekühlt werden müssen. In der laufenden Debatte um Stromfresser gelten Rechenzentren als mögliche Quellen, die kaltgestellt werden müssten.

Unbeliebt sind die Anlagen vor allem dann, wenn darin Bitcoins geschürft werden. Doch in den allermeisten Fällen lagern in den Rechenzentren nicht obskure Kryptowährungen, sondern Daten und Programme, die täglich von Firmen, Behörden, Spitälern oder Private genutzt werden. Sie sind deshalb für eine verlässliche Wirtschaft unentbehrlich.

Der Luzerner Unternehmer Franz Grüter kennt sich mit Rechenzentren aus. Er ist Verwaltungsratspräsident der IT-Firma Green.ch, die etwa im aargauischen Lupfig eine grosse Anlage betreibt. Der Eicher SVP-Nationalrat drehte kürzlich in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» den Spiess um und sagte:

«Unsere vier Standorte könnten unter Volllast für rund 40’000 Haushalte Strom produzieren. Hochgerechnet auf die geschätzt 20 grössten Rechenzentren im Land, wären das vermutlich etwa 200’000 Haushalte, die auf diese Weise versorgt werden könnten.»

EWL klärt mögliche Auswirkungen ab

Grüter spricht damit die potenzielle Energie der Dieselgeneratoren an. Solche Netzersatzanlagen befinden sich in Rechenzentren und sollen bei einem Stromausfall den Betrieb sicherstellen. Wenn nötig, kann so ein Dieselbetrieb über Tage oder gar Wochen aufrechterhalten werden. Grüter sagt, dass die Stromversorger diese Generatoren «im Notfall ferngesteuert starten können, um damit Strom ins Netz einzuspeisen».

Das sei bisher genutzt worden, wenn beispielsweise ein Kernkraftwerk plötzlich eine Notabschaltung vornehmen musste. «Neu möchte Bundesrätin Simonetta Sommaruga es auch nutzen, um zeitlich begrenzt Strom ins Netz zu speisen, falls es im Winter zu einer Mangellage kommt», so Grüter.

Gleichzeitig stellte er aber auch klar, dass in einer solchen Situation die Rechenzentren Priorität hätten. «Wenn dort nicht genügend Strom vorhanden ist, würden die Generatoren automatisch nicht mehr ins Netz einspeisen, sondern für den Eigenbedarf produzieren.»

Ein solcher Dieselgenerator steht auch im Warteggstollen im Stadtluzerner Tribschenquartier. Hier hat Energie Wasser Luzern (EWL) im Juni das Rechenzentrum Stollen eröffnet. Es befindet sich in einem unterirdischen, von der Aussenwelt abgeschirmten Bunker-Komplex.

Der darin befindliche Generator für die Notfallstromversorgung schluckt in der Stunde 580 Liter Diesel und könnte das Rechenzentrum drei Tage lang am Laufen halten. Eine Stromlieferung an Haushalte sei damit technisch möglich, erklärt ein EWL-Sprecher auf Anfrage:

«Wir klären derzeit ab, welche Auswirkungen ein solcher Spezialbetrieb hätte.»

CO 2 -Abgabe und Verordnungen

Neben EWL betreibt auch der Stromkonzern CKW mehrere Rechenzentren in der Region. Drei befinden sich im Kanton Luzern, ab Anfang 2023 kommt ein neues in Rotkreuz hinzu. Ausserdem betreibt die CKW kleinere, dezentrale Rechenzentren. Die Notversorgung der vier Rechenzentren wird mit Generatoren sichergestellt. Die Autonomiezeit beträgt laut einem Sprecher rund sechs Tage. Dann muss spätestens wieder Diesel nachgefüllt werden. Zum Gedankenspiel von Franz Grüter sagt ein CKW-Sprecher:

«Grundsätzlich kann der von den Generatoren produzierte Strom auch ins Netz eingespiesen werden. Gleichzeitig müssen wir aber sicherstellen, dass wir die Servicevereinbarungen mit unseren Kunden jederzeit einhalten können.»

Er verweist darauf, dass Rechenzentren teilweise auch zur kritischen Infrastruktur gehören. «Das heisst, bevor Strom ans Netz geliefert werden kann, muss beispielsweise der Dieselnachschub gewährleistet sein.»

Zudem sei aktuell die jährliche Laufleistung der Generatoren regulatorisch eingeschränkt. Diese Begrenzung müsste aufgehoben werden, gibt der CKW-Sprecher zu bedenken. Weiter müsste der Betrieb von der CO 2 -Abgabe befreit werden und «wahrscheinlich müssten auch die Luftreinhalteverordnung und die Lärmschutzverordnung vorübergehend aufgehoben werden».

Was technisch möglich ist, dürfte also aus regulatorischen und ökologischen Gründen eher schwierig werden. Eine Notfallversorgung von Tausenden von Haushalten mit Strom aus Dieselgeneratoren – das kann man sich heute nicht vorstellen.

