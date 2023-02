Migros und Schindler zeigen Transporter ohne Fahrer

Ebikon Autonom, aber ferngesteuert: Neuer Shuttle hat noch langen Weg vor sich Es ist wieder ein Transporter ohne Fahrer auf Schweizer Strassen unterwegs. Dieses Mal zwischen der Mall of Switzerland und dem Schindler-Campus in Ebikon. Der Clou: Er transportiert Waren und nicht Menschen, und erstmals darf das Fahrzeug unbemannt sein – aber nur indirekt. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 08.02.2023, 15.30 Uhr

Migros und Schindler testen einen selbstfahrenden Lieferdienst Video: Christopher Gilb

Trotz Minustemperaturen ist der Medienrummel gross an diesem Mittwochvormittag hinter der Mall of Switzerland in Ebikon. Der Grund ist der Loxo Alpha, ein vom Berner Start-up Loxo entwickeltes selbstfahrendes Shuttle mit Elektromotor, das hier eine erste kommerzielle Anwendung erhält.

Ob in Zug, Sion oder Zürich: Immer wieder wurden in den letzten Jahren mit grossen Worten solche Shuttles auf Testfahrten geschickt, danach wurde es dann meist wieder still um die kleinen Strassenroboter und auf die laufende Evaluation der Testergebnisse verwiesen. Auch hier in Ebikon sind die Worte gross. Vom Pioniergeist auf dem Weg zu einer neuen Lieferlösung schwärmt etwa der Projektpartner Migros.

Nachhaltige Transportlösungen auf Abruf

Während sechs Monaten soll der Shuttle nun im Pilotprojekt vom Migros-Lager an der Mall of Switzerland auf den Campus des zweiten Projektpartners, des Liftherstellers Schindler, unterwegs sein. Angeboten wird ein neuer Lieferservice namens Migronomous. Und der funktioniert so: Die 1800 Angestellten von Schindler können online eine Bestellung bei der Migros aufgeben. Die Mitarbeitenden der Migros-Filiale beladen dann den Shuttle, und los gehts, vor Ort können die Schindler-Mitarbeitenden das Fach ihrer Bestellung mit einem Code öffnen. Vorerst soll diese Fahrt einmal pro Tag stattfinden, später dann öfters. Insgesamt würde der Shuttle Platz für 64 Einkaufstüten bieten, beim Test geht die Fahrt ab mindestens fünf Einkaufstüten los.

Der Shuttle ist ein beliebtes Fotosujet an diesem Tag. Bilder: Dominik Wunderli (Ebikon, 8. Februar 2023)

Die Migros verspricht sich vom Projekt im wachsenden Markt der Online-Einkäufe eine neue emissionsarme Variante im Bereich der On-Demand-Lieferung, also der Lieferung auf Abruf. Schindler will neue Erkenntnisse im Bereich der vernetzten Mobilität gewinnen, also darüber, wie auch der Transport in die Höhe zukünftig mit solchen Transportlösungen auf der Strasse verbunden werden kann und wie die Attraktivität des Campus für die Angestellten durch solch ein Lieferangebot zu erhöhen ist.

Und dann geht es los. Wie sich zeigt, ist die Strecke entlang der Bahngleise nicht gerade eine Autobahn. Doch bevor Loxo Alpha auf die Strasse darf, bremst der Shuttle, noch hat die Gegenwart Vorfahrt, ein Lieferwagen der Post. Mit maximal 30 Kilometer pro Stunde geht es dann vorwärts, zwischen fünf und zehn Minuten braucht er für die 500 Meter lange Strecke. Doch auch wenn es so wirkt, autonom ist er dabei nicht unterwegs, auch wenn er das gemäss Vertreter des Herstellers schon könnte. Ganz in der Nähe auf dem Schindler-Areal sitzt aber jemand an einem Bedienelement.

Ganz ohne Fernsteuerung geht es noch nicht

Denn das Bundesamt für Strassen Astra hat Vorlagen gemacht, wie dessen ebenfalls anwesender Chef Jürg Röthlisberger ausführt. So muss der Shuttle in der ersten Zeit des Projekts noch ferngesteuert werden, so auch am heutigen Tag, bis alles reibungslos laufe und sich die Algorithmen eingestellt hätten; zudem müsse vorerst auch bei jeder Fahrt noch jemand mitlaufen. Erst danach könne in die Fernüberwachung gewechselt werden, eine Person überwache das Fahrzeug also aus der Distanz und könne sofort eingreifen. Seine Umwelt nimmt der Loxo Alpha über Sensoren war, die die Umgebung, Passanten, den Verkehr und die Verkehrssignalisation permanent scannen.

Den Gleisen entlang geht es Richtung Schindler.

Für so ein System in Kombination mit der Fernüberwachung sieht Röthlisberger durchaus Potenzial. Denn die Ausbaumöglichkeiten der Infrastruktur in der Schweiz seien beschränkt, also müsste die bestehende Infrastruktur effizienter genutzt werden, etwa durch den Einsatz solcher Shuttles zu einer besseren Feinverteilung der Logistik in den Städten. Als Beispiel nennt er Umzüge und da als Ergänzung zu einem Cargo-Bike. Mit dem neuen «modernen» Strassenverkehrsgesetz, das in der Frühlingssession zur Schlussabstimmung komme, sei nun die Grundlage gelegt worden, sodass beispielsweise eine Person zukünftig mehrere solche selbstfahrende Transportwägelchen überwachen könne. «Ganz selbstfahrend ohne Fernüberwachung ist aber in den nächsten 15 Jahren kein Thema», so Röthlisberger.

Der Shuttle ist inzwischen auf dem Campus von Schindler angekommen. Dass im Gegensatz zu den Testfahrten des autonomen Postautos in Sitten beispielsweise kein Sicherheitsfahrer mit an Bord ist, unterscheidet ihn von bisherigen Projekten. Aber auch, dass eine Art Hürde weniger besteht, wie Loxo-Mitgründerin Lara Amini ausführt. Der Loxo Alpha transportiert Güter statt Menschen.

