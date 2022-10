Ebikon Gamestop schliesst Filiale in der Mall of Switzerland Die Mall verliert einen weiteren Laden: der US-Videospielhändler Gamestop zieht sich aus der Schweiz zurück. Federico Gagliano 07.10.2022, 11.49 Uhr

Eine typische Gamestop-Filiale. Bild: Tannen Maury/EPA

Der US-Videospielhändler Gamestop soll sämtliche Filialen in der Schweiz schliessen, wie esports.ch am Freitag berichtet. Das Portal beruft sich dabei auf ein internes Schreiben des Unternehmens. Von der Schliessung sollen 14 Einzelhandelsgeschäfte und 83 Mitarbeitende betroffen sein, darunter auch die Filiale in der Mall of Switzerland. Alle Filialen sollen zwischen Januar und Mai 2023 geschlossen werden.