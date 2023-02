Migros und Schindler präsentieren selbstfahrenden Lieferdienst

Ebikon Migros und Schindler präsentieren ersten selbstfahrenden Lieferdienst der Schweiz «Loxo Alpha» bringt ab sofort Lebensmittel von der Migros-Filiale zum Schindler-Campus in Ebikon. 08.02.2023, 08.45 Uhr

Der selbstfahrende Lieferwagen «Loxo Alpha». Bild: PD

Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler und die Migros testen im Rahmen eines Pilotprojekts den ersten selbstfahrenden Lieferdienst der Schweiz. Wie es in einer Mitteilung heisst, wurde ein selbstfahrendes, mit Elektromotor betriebenes Fahrzeug vom Berner Start-up Loxo entwickelt und gebaut. Dieser «Loxo Alpha» genannte Lieferwagen bringt ab sofort Lebensmittel von der Migros-Filiale zum Schindler-Campus in Ebikon.

Und so funktioniert es: Mitarbeitende von Schindler in Ebikon können online eine Migros-Bestellung aufgeben. Mitarbeitende der Migros-Filiale beladen danach das Lieferfahrzeug mit den bestellten Produkten, bevor dieses selbstständig, mit maximal 30 km/h, zum 500 Meter entfernten Firmengelände von Schindler fährt. Dort angekommen, können die Mitarbeitenden von Schindler mit einem Code das Fach mit ihrer Bestellung öffnen und ihre Einkäufe entnehmen. Das Fahrzeug verkehrt in der ersten Testphase von Montag bis Freitag einmal täglich zwischen der Migros-Filiale und dem Firmengelände von Schindler. Es kann bis zu 64 Einkaufstaschen transportieren.

Das Pilotprojekt sei sehr anspruchsvoll, schreiben die Unternehmen in der Mitteilung. Um maximalen Erfolg zu erlangen, werde das Fahrzeug schrittweise in seine Selbstständigkeit geführt, bis es in der letzten Phase vollständig automatisiert fahren werde. (mim)