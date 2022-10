Einschätzungen Das sagen die Unternehmen zum neuen Logistik-Master der Hochschule Luzern In einem Jahr beginnt der erste Master in Logistik und Supply Chain Management an der Hochschule Luzern. Stimmen aus der Branche begrüssen den Aufbau des neuen Studiengangs. Doch sie gewichten die Berufsbildung höher. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Logistik wird immer komplexer: Containerterminal in der chinesischen Hafenstadt Qingdao. Bild: Getty (14. Juli 2022)

Es ist eine schweizweite Premiere: Die Hochschule bietet ab dem Herbstsemester 2023 den ersten Master in Logistik und Supply Chain Management an. Damit bilde man die sehnlichst erwarteten Fachkräfte aus, um die vielseitigen Herausforderungen der Logistikbranche anzugehen, heisst es in einer Mitteilung.

Neben klassischen Logistik- und Supply-Chain-Management-Themen vertiefen sich die Studierenden auch in den Bereichen Informatik und Digitalisierung, angewandte Psychologie, Data Science sowie Digital Leadership.

Eine wichtige Rolle in diesem Studiengang spielt der Kanton Uri, denn die HSLU kooperiert mit dem Logistikum Schweiz mit Sitz in Altdorf. Die Masterstudierenden werden pro Semester eine Blockwoche in Uri verbringen. Geplant werde mit 20 bis 25 Studierenden pro Jahr, sagte Herbert Ruile, Leiter des Logistikums, diese Woche der «Urner Zeitung». Momentan liege der Fokus darauf, die Module inhaltlich vorzubereiten und die notwendige Technik nach Altdorf zu bringen. Der erste Roboter sei bereits vor Ort.

«Logistik ist eine Schlüsselbranche»

Eine wichtige Rolle spielt auch die Wirtschaft, denn die Studierenden sollen konkrete Problemstellungen bearbeiten, die von den Projektpartnern aus der Wirtschaft an sie herangetragen werden. Der neue Logistik-Master kommt bei einigen angefragten Unternehmen mit Sitz in der Zentralschweiz grundsätzlich gut an.

So sagt etwa Dominique Nadelhofer, Sprecher des Schwyzer Konzerns Kühne+Nagel: «Logistik ist eine Schlüsselbranche der weltweiten Wirtschaft. Deshalb begrüssen wir jede Initiative zur Aufwertung der Logistikbranche und des Logistikberufs – sei es in Luzern oder in Chur, wo Kühne+Nagel Schweiz seit mehreren Jahren an der Fachhochschule Graubünden das Bachelorangebot Digital Supply Chain begleitet.»

Jan Pfenninger von Planzer. Bild: PD

Aus der Optik der Transportfirma Planzer, die mehrere Standorte in der Zentralschweiz betreibt, ist der Logistik-Master «eine gute Sache», wie Marketingchef Jan Pfenninger sagt. In Anbetracht der Relevanz von Logistik – auch im globalen Kontext – sei der Studiengang sicher angemessen. Pfenninger betont allerdings, dass Planzer die Berufsbildung stärker im Fokus habe. Diese «sollte in unseren Augen stärker gewichtet werden. Auch, um einem möglichen Fachkräftemangel vorzubeugen», so Pfenninger.

Komplexität hat zugenommen

Peter Galliker, CEO Galliker Transport. Bild: Nadia Schärli

Gleicher Meinung ist Logistikunternehmer Peter Galliker aus Altishofen. Grundsätzlich zeige diese Entwicklung, dass die Branche «endlich ernst genommen wird». In den letzten Jahren habe es mit der Corona- und der jetzigen Lieferkettenkrise Entwicklungen gegeben, die aufzeigten, dass die Logistik eine Schlüsselrolle in der globalen Wirtschaft habe.

«So werden aktuell aufgrund der gestörten internationalen Lieferketten eher wieder Lagerflächen vor Ort aufgebaut, während früher Lagerflächen für die Finanzchefs von Unternehmen bloss als gebundenes Kapital angeschaut wurden.» Hinzu kommen immer komplexere internationale Verträge, Sprachkenntnisse seien immer wichtiger.

Er habe deshalb Verständnis dafür, dass die Akademisierung des Berufs vorangetrieben werde, so Galliker. Das Bedürfnis sei sicher da, doch: «Der Studiengang richtet sich wohl eher an Grosskunden und damit an Personen, die in grossen internationalen Konzernen arbeiten wollen. Für Logistikunternehmen wie Galliker bleibt die Berufslehre der wichtigste Faktor bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels.»

Darauf aufbauend, seien Weiterbildungen für Logistikfamilienunternehmen wie Galliker essenziell, um auf Augenhöhe mit den Grosskonzernen zu bleiben. Galliker bietet mit einer eigenen Akademie nebst den Berufslehren auch interne Weiterbildungen an. So könne man gezielter weiterbilden als mit starren Hochschulstrukturen. Doch für Peter Galliker ist klar:

«Es braucht eine gesunde Mischung zwischen Hochschule und Lehre.»

