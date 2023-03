Verkaufsverbot für Easee-Ladestationen

Elektromobilität Ladestationen: Verkaufsverbot sorgt in der Schweiz für Nervosität Tausende Elektroauto-Ladestationen des Herstellers Easee sind in der Schweiz im Einsatz. Probleme gab es bisher keine. Die schwedische Aufsichtsbehörde nimmt die Wallboxen nun aber aus dem Verkehr – es gebe Sicherheitsmängel. Ein grosser Schweizer Händler reagiert. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 17.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Ladestation für Elektroautos von Easee. Bild: Imago

Eine Meldung aus Schweden verunsichert Schweizer Elektroautofahrer. Die schwedische Aufsichtsbehörde hat am Mittwoch die Ladestationen des norwegischen Herstellers Easee aus dem Verkehr gezogen. Die Behörde für elektrische Sicherheit hat nach einer Untersuchung im Februar diverse Sicherheitsmängel festgestellt und nun ein Verkaufsverbot verhängt.

Unter anderem beanstandet die Behörde, dass die Easee-Geräte keine herkömmlichen FI-Schutzschalter enthalten, sondern eine elektronische Variante, die im Gerät integriert ist. «Der Hersteller hat anstelle einer elektromechanischen Lösung eine elektronische Fehlerstromschutzschalterlösung verwendet. Es besteht die Gefahr, dass der Erdschluss-Schutzschalter nicht immer dann auslöst, wenn und wie er sollte», wird ein schwedischer Inspektor auf einem Branchenportal zitiert. Der norwegische Hersteller hat Rechtsmittel gegen den Entscheid ergriffen und gegen das Verkaufsverbot in Schweden sowie dessen sofortige Wirkung Berufung eingelegt.

Produkte können weiterhin genutzt werden

Verunsicherung in der Schweiz löst diese Meldung deshalb aus, weil die Easee-Wallboxen auch hierzulande installiert sind und nach wie vor verkauft werden. Europaweit sind eine halbe Million Geräte von Easee im Einsatz, in der Schweiz dürften es mehrere tausend sein. Easee wurde erst 2018 in Norwegen gegründet.

Schweizer Hauptimporteurin ist die Firma Simplee in Dübendorf. Diese sah sich am Mittwoch veranlasst, auf ihrer Website eine Stellungnahme zu veröffentlichen: «Wir haben davon Kenntnis genommen, dass das schwedische Amt für elektrische Sicherheit entschieden hat, die Easee-Ladestationen mit einem Verkaufsverbot in Schweden zu belegen. Weitere Länder sind durch diesen Entscheid nicht betroffen.» Die Importeurin verweist darauf, dass es gemäss Easee «weder technische noch rechtliche Gründe für das Verkaufsverbot in Schweden gibt.» Gemäss Easee könnten die Produkte weiterhin sicher genutzt werden «ohne dass besondere Massnahmen ergriffen werden müssen».

Wie die schwedische Behörde das Verkaufsverbot im Detail begründet, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Dem Amt liegen keine Berichte über Zwischenfälle mit Easee-Produkten vor, und es betont, dass die Ladestationen weiter verwendet werden können, da kein Risiko für Personen oder Sachen bestehe. «Auch in der Schweiz sind uns keine sicherheitsrelevanten Vorfälle im Zusammenhang mit Easee-Ladestationen bekannt», schreibt der hiesige Importeur. Man werde wieder informieren, sobald man weiterführende Informationen erhalte. Kurzum: Die Situation in Schweden habe keine Auswirkungen auf die Schweiz.

Simplee verkauft die Geräte in der Schweiz an Elektroinstallateure und Stromfirmen. Die Wallboxen sind unter anderem bei den grossen Onlinehändlern Digitec Galaxus oder Brack erhältlich. Der Zentralschweizer Energiekonzern CKW installiert die Geräte seit Jahren erfolgreich und bislang ohne Probleme. «Wir haben Kenntnis von den aktuellen Entwicklungen in Schweden und sind in ständigem Kontakt mit der zuständigen Prüfungsbehörde», sagt CKW-Sprecher Marcel Schmid. Die Geräte verkauft CKW aktuell weiterhin.

Hiesige Prüfungsbehörde wartet vorerst ab

Die hierzulande zuständige Prüfungsbehörde ist das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI). Es ist für die Marktüberwachung von elektrischen Geräten zuständig. Peter Fluri, Leiter Marktüberwachung beim ESTI, sagt: «Wir stehen mit den schwedischen Behörden in Kontakt. Solange der Entscheid nicht rechtskräftig ist, sehen wir keinen Handlungsbedarf für die Schweiz.» Fluri erklärt, dass die schwedischen Behörden im Wesentlichen auf die Einhaltung einer Norm pochen, während der Hersteller der Meinung ist, er erfülle die sicherheitstechnischen Anforderungen nachweislich auch auf eine andere Weise. «Dies ist im Rahmen der anwendbaren EU-Niederspannungsrichtlinie durchaus möglich», sagt Fluri.



Er betont, dass es bislang weder in Schweden noch in anderen Ländern zu Zwischenfällen gekommen sei. «Auch aus der Schweiz liegen uns aktuell keine Informationen vor, wonach die Wallbox nicht sicher sein sollte.» Es gehe in diesem Fall nicht nur um die Sicherheit des Geräts, sondern auch darum, «ob der Hersteller die Normen mit einer gleichwertigen oder besseren Lösung einhält, um das gleiche Sicherheitsziel zu erreichen», erklärt Fluri.



Wie geht es nun weiter? Sollte in Schweden tatsächlich ein Verkaufsverbot rechtskräftig werden, dürften die anderen europäischen Länder gleichziehen. «Dann würden wir entsprechende Massnahmen auch für die Schweiz ergreifen», sagt Fluri. Bereits reagiert hat Digitec Galaxus. «Wir haben die Ladestationen der Marke Easee bis auf weiteres aus unserem Sortiment genommen. Unsere nächsten Schritte besprechen wir mit unserem Hauptlieferanten», sagt ein Sprecher.