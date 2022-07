Emmen Also erzielt weniger Umsatz und Gewinn Der Emmer IT-Grosshändler Also bestätigt zwar seine Ziele für das Gesamtjahr, hat im ersten Semester aber weniger umgesetzt als erwartet. 20.07.2022, 09.21 Uhr

Also-CEO Gustavo Möller-Hergt. Bild: Pius Amrein

(gr) Der IT-Grosshändler Also hat im ersten Halbjahr 2022 etwas weniger umgesetzt und verdient. Gemäss dem am Mittwoch publizierten Zwischenbericht sank der Umsatz um 0,5 Prozent auf 5,52 Milliarden Euro. Dabei habe die «starke Performance» in den neuen Geschäftsfeldern die Entwicklung des Consumer-Geschäfts im traditionellen Bereich kompensiert, teilte das Emmer Unternehmen mit. Einen Rückgang verzeichnete der Konzernbereich Supply (-6,4 Prozent), während in den beiden anderen Sparten Solutions (+16,8 Prozent) und Services (+9,3 Prozent) ein Plus resultierte.