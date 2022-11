Emmen «Riesige Ehre»: Jungunternehmer aus Sursee gewinnen Start-up-Award Das Luzerner Start-up Hammerdrum wird für seine Geschäftsidee mit 15'000 Franken belohnt. 12.11.2022, 22.48 Uhr

Am Freitag wurde in Emmenbrücke der mit 15’000 Franken dotierte «*Zünder»-Award von Innovationstransfer Zentralschweiz (ITZ) verliehen. Er ging an das Luzerner Start-up Hammerdrum, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Unternehmen aus Sursee beschäftigt sich mit Schlagbohr-Technologie für Geothermie-Tiefenbohrungen in Städten.