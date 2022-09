Steeltec in Emmenbrücke prüft Kurzarbeit

Emmenbrücke Steeltec prüft Kurzarbeit – Produktionsstopp ist denkbar Der Stahlkocher Steeltec benötigt in Emmenbrücke ungefähr so viel Strom wie die ganze Stadt Luzern. Die aktuelle Preissituation setzt das Unternehmen erheblich unter Druck. Der Staat müsse intervenieren, sagt der Standortleiter. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 12.09.2022, 11.30 Uhr

Blick auf das Firmengelände von Steeltec in Emmenbrücke. Bild: Eveline Beerkircher (2. Mai 2022)

Die knapp 800 Angestellten des Stahlwerks Steeltec in Emmenbrücke kennen sich mit Krisen aus. Ob Strafzölle, Aktionärsstreit oder Coronapandemie: Ruhig ist es um den Stahlkonzern Swiss Steel Group mit Hauptsitz in Luzern praktisch nie. Nun wird die Widerstandskraft des Unternehmens erneut auf die Probe gestellt. Es geht um die steigenden Energiepreise.

Die international tätige Firmengruppe benötigt am Standort der Tochtergesellschaft Steeltec in Emmenbrücke ungefähr so viel Strom wie die ganze Stadt Luzern. Grund dafür ist das Elektrostahlverfahren, das hier für die Produktion von Stahl angewendet wird. Vereinfacht gesagt, wird dabei Schrott in einem riesigen Ofen zu hochwertigem Spezialstahl verarbeitet. Im Steeltec-Werk in Emmenbrücke wird vorwiegend Eisenschrott aus der Schweiz in einem 80-Tonnen-Elektrolichtbogenofen eingeschmolzen.

In der Produktion von Steeltec in Emmenbrücke. Bild: Eveline Beerkircher (24. August 2013)

Steeltec verarbeitet jährlich rund 680’000 Tonnen Schrott. Der Strom für die Herstellung des Stahls im Elektrolichtbogenofen stammt aus Schweizer Wasserkraft – teurer geworden ist er aber trotzdem. Denn das Unternehmen deckt den Energiebedarf aus einer Mischung von Fix- und Marktpreiseinkäufen. Und am Markt sind die Preise innerhalb eines Jahres explodiert.

«Produktionsunterbrechungen und eventuell Kurzarbeit»

Florian Geiger leitet Steeltec in Emmenbrücke. Bild: PD

Seit Anfang 2021 leitet Florian Geiger den Schweizer Standort der Firmengruppe. Er sagt auf Anfrage: «Wir müssen aktuell die Verzehnfachung des Marktstrompreises verkraften. Und dies bei deutlich steigender Tendenz.» Hinzu kommt, dass das Unternehmen auch die höheren Gaspreise schultern muss. Bei Steeltec in Emmenbrücke sind rund ein Drittel des gesamten Energiebedarfs auf Gas zurückzuführen. Gas wird insbesondere zur Erwärmung der aus dem Stahlwerk stammenden Stahlknüppel im Walzwerk benötigt.

Für energieintensive Industrien sei die aktuelle Energiekrise eine Herausforderung, sagt Geiger. Besonders stark betroffen sind die beiden letzten Schweizer Stahlwerke. Neben Steeltec in Emmenbrücke ist das Stahl Gerlafingen im Kanton Solothurn. Auch hier wird in einem Elektroofen Schrott zu neuem Stahl geschmolzen. Firmenchef Alain Creteur sagte vor zehn Tagen zur «NZZ am Sonntag», dass Stahl Gerlafingen wegen der hohen Energiepreise Kurzarbeit angemeldet habe. Das könnte auch bei Steeltec passieren, sagt Florian Geiger:

«Sollten die Energiepreise weiter steigen, sieht sich auch Steeltec gezwungen, am Standort Emmenbrücke Kurzarbeit in Erwägung zu ziehen.»

Alain Creteur von Stahl Gerlafingen kann sich vorstellen, dass das dortige Stahlwerk die Produktion in den nächsten Monaten herunterfahren muss. Ist das bei Steeltec in Emmenbrücke auch vorstellbar? «Wenn der Strompreis an einem neuen Höhepunkt steht, kann es auch bei uns sehr wahrscheinlich zu Produktionsunterbrechungen und eventuell zu Kurzarbeit kommen», sagt Geiger. Man sei natürlich «sehr bemüht, eine komplette Produktionsunterbrechung zu verhindern». Dies hänge jedoch stark von der Entwicklung des Strompreises ab. Glücklicherweise könne Steeltec als Elektrostahlwerk die Öfen mit vergleichsweise kurzen Vorlaufzeiten ab- und wieder anschalten und damit auch zeitorientiert den Strom nutzen.

Deckelung des Strompreises wird «dringend befürwortet»

Die Firmenleitung von Stahl Gerlafingen hat zusätzlich kürzlich einen Brief an Wirtschaftsminister Guy Parmelin, Energieministerin Simonetta Sommaruga und Bundesparlamentarier geschrieben, in dem eine Deckelung des Strompreises für die Industrie und das Gewerbe vorgeschlagen wird. Florian Geiger sagt dazu, dass die Swiss Steel Group, zu der die Steeltec gehört, eine Deckelung des Strompreises «dringend befürworten» würde.

Die Politik sei gefordert, eine Lösung zu finden, um einen weiteren Anstieg der Energiepreise zu verhindern. «Sollte die Schweizer Regierung keine geeignete Lösung für die Entwicklung am Energiemarkt finden, werden betroffene Schweizer Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit am Markt verlieren», warnt Geiger. Der Industriestandort Schweiz werde ernsthaft gefährdet. «Es ist wichtig, dass auch in dieser schwierigen Situation die Wettbewerbsfähigkeit Schweizer Schlüsselindustrien erhalten bleibt», so Geiger. Ein weiterer Anstieg der Energiekosten müsse unbedingt verhindert werden.

Hinzu kommt: Die Wettbewerbsfähigkeit ist nicht nur durch die drastische Preissituation gefährdet. «Allein schon die unsichere Liefersituation in unserer Region lässt die Kundschaft über Lieferanten ausserhalb des geopolitischen Krisengebietes nachdenken», sagt Geiger. Da seien überhöhte Preise mehr als Gift für den gesamten Standort Schweiz.

«Jetzt ist Loyalität für den gesamten Standort gefordert. Deshalb muss der Staat jetzt aktiv werden.»

