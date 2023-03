Energie Gas bleibt in der Zentralschweiz teuer: Das kann die Kundschaft tun Noch immer sind die Gaspreise in der Zentralschweiz deutlich höher als vor der Krise. Unternehmen und Private müssen tief in die Taschen greifen, wie das Beispiel der Luzerner Garage Epper zeigt. Doch viele wissen nicht: Es gibt Alternativen zu den Gasmonopolisten. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 22.03.2023, 05.00 Uhr

Garagen-Inhaber Stefan Epper im Keller bei der Gasheizung seiner Filiale in Luzern. Bild: Pius Amrein (20. 3. 2023)

Der Gaspreis für Zentralschweizer Kundinnen und Kunden bleibt hoch, obwohl sich die Situation an den Märkten zuletzt entspannt hat. Per Anfang dieses Jahres haben alle drei Anbieter EWL, WWZ und EBS die Tarife erneut erhöht:

Monatliche Gaspreise der drei Zentralschweizer Anbieter Am Beispiel eines Einfamilienhauses (ca. 180–200 m2) mit einem Jahresverbrauch von 20’000 Kilowattstunden.

Das sorgt für Irritationen. Stefan Epper ist Inhaber der Garage Epper mit Niederlassungen in Luzern und Sursee. Er bezahlte für das Gas bei EWL bislang rund 21’000 Franken pro Jahr. «Wir gehen für dieses Jahr von einer Kostenexplosion von rund 50 Prozent aus», ärgert er sich. Er braucht das Gas bei seiner Garage auf der Allmend zum Heizen. «Früher heizten wir mit Öl. Vor sechs Jahren wurden wir aber von der Stadt animiert, auf die CO 2 -ärmere und günstigere Variante Gas umzusteigen.»

Markante Preissenkung in Schwyz ab April

René Baggenstos, Chef des Energiedienstleisters Enerprice. Bild: PD

Doch warum steigen die Preise für die Kundschaft, während an den Spotmärkten das Gegenteil passiert? René Baggenstos kennt sich in der Branche bestens aus. Er ist Geschäftsführer beim Rooter Energiedienstleister Enerprice. «Die Preise fallen an den Märkten stark, sind aber immer noch deutlich höher als vor der Krise. Dass die Gaspreise je nach Versorger so unterschiedlich reagieren, hat mit den unterschiedlichen Beschaffungsstrategien zu tun», erklärt er. Da gebe es leider sehr grosse Unterschiede. «Viele Werke sind mit dem Markt überhaupt nicht vertraut und haben sich deutlich zu wenig um ihre Beschaffung gekümmert», kritisiert er. Seiner Meinung nach gibt es zwei mögliche Begründungen dafür, dass die Preise der Monopolisten nach wie vor hoch sind:

1. Ein Gasversorger hatte zunächst eine kurzfristige Beschaffungsstrategie. Als die kurzfristigen Preise extrem anstiegen, sicherte er sich langfristig und teuer ab. Doch danach sanken die Preise wieder. Nun kann ein solcher Versorger nicht von den kurzfristigen Preissenkungen am Markt profitieren und muss die Endkundenpreise hochhalten.

2. Ein Gasversorger hatte zunächst eine kurzfristige Beschaffungsstrategie, gab die erhöhten Preise aber nicht vollständig an die Kundschaft weiter. So sank die Gewinnmarge. Nun sinken die kurzfristigen Preise zwar, doch der Anbieter senkt die Endkundenpreise nicht, um die Marge aufzubessern.

Was sagen die Zentralschweizer Gasversorger? WWZ verweist darauf, dass die Preise per Anfang 2023 zwar gestiegen seien, allerdings nur wegen der höheren CO 2 -Abgabe. Derzeit sei keine weitere Preisanpassung vorgesehen. Sinken werden die Tarife hingegen bei EBS in Schwyz, und zwar schon ab April. Gemäss dem obigen Beispiel von aktuell 467 Franken auf 328 Franken pro Monat für das Erdgas eines Einfamilienhauses. Bei der klimafreundlicheren Alternative sinkt der Preis bei EBS in Schwyz per April von 502 auf 371 Franken.

EWL schreibt in einer Stellungnahme, dass die Industriekunden, die derzeit kurzfristige Beschaffungen tätigen, von den inzwischen wieder gesunkenen Preisen profitieren. Man verfolge grundsätzlich eine langfristige Beschaffungsstrategie, welche die Preisschwankungen für die Kunden glättet. So habe man die hohen Marktpreise letztlich nicht vollumfänglich den Kundinnen und Kunden weitergeben müssen. «Zurzeit beobachten wir am Markt sich stabilisierende, leicht sinkende Preise», sagt ein EWL-Sprecher. «Die Preise für den langfristigen Horizont sind allerdings noch immer relativ hoch. Im Zuge unserer langfristigen Strategie haben wir auch das Gas bis zum Quartal 2023 bereits zu einem früheren Zeitpunkt beschafft. Deshalb können wir die Preise kurzfristig noch nicht anpassen. Sobald sich die Preise aber langfristig auf einem niedrigeren Niveau bewegen, werden wir sie schnellstmöglich an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben.»

«Ich dachte, ich sei auf Gedeih und Verderb der EWL ausgeliefert»

Für die Kundschaft sind solche Erklärungen vielleicht nachvollziehbar – doch was können sie tun? Die meisten glauben, nichts ändern zu können, weil das Gasgeschäft in der Hand von Monopolunternehmen ist. Tatsächlich war aber der Gasmarkt schon immer teilweise geöffnet. Und was viele nicht wissen: Ein Urteil der Wettbewerbskommission (Weko) im Jahr 2020 hat für eine vollständige Öffnung des Gasmarktes gesorgt. Enerprice und der Stadtluzerner Thomas Schmidhauser zwangen damals mit einer Klage die grossen Monopolisten in die Knie. Der Luzerner Energieversorger EWL wollte seine Gasleitungen nicht für Privatkunden zur Verfügung stellen, nun sind seit 2020 alle Monopolisten gezwungen, ihre Leitungen für Drittanbieter freizugeben.

Seit dem Urteil können Drittunternehmen wie Enerprice noch einfacher Industriekunden und Liegenschaften beliefern – und selbst Private. «Wir beliefern seit dem Weko-Urteil auch Privatkunden», bestätigt René Baggenstos. Allerdings seien die Messkosten bei Marktbelieferungen für Kleinstmengen zu hoch. «Da muss erst ein Gesetz her, welches da gleich lange Spiesse ermöglicht», sagt er. Dennoch beliefere er derzeit auch Kundinnen und Kunden mit kleinen Mengen. Der Kunde mit dem kleinsten Bezug kauft über Enerprice rund 70’000 Kilowattstunden Erdgas pro Jahr. Das entspricht in etwa dem Bedarf eines Dreifamilienhauses.

Auch Stefan Epper von der Garage Epper wusste nichts von dieser Möglichkeit. «Ich dachte, ich sei auf Gedeih und Verderb dem EWL ausgeliefert», sagt der Unternehmer. Nun hat er sich mit René Baggenstos getroffen, um sich eine Offerte erstellen zu lassen. Vom EWL hat er ebenfalls ein «ein konkurrenzfähiges Angebot für Gaslieferungen» verlangt.

Für Baggenstos ist klar: «Die extremen regionalen Unterschiede bei Strom und Erdgas sind für mich ein klarer Beweis dafür, dass nur eine volle Marktöffnung zu fairen Preissituationen führen kann.» Bei einer vollen Marktöffnung hätten die Konsumenten und Konsumentinnen immerhin die Wahl, welchen Lieferanten sie vertrauen oder eben auch nicht. Ob er bei Stefan Epper zum Zug kommen wird, ist noch offen. Derzeit befinden sich die Parteien in Gesprächen.

