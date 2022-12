Gaspreissenkungen: Zentralschweizer Haushalte gehen leer aus

Energie Zürich und Bern senken die Gaspreise: Zentralschweizer Haushalte gehen leer aus Entgegen der Befürchtungen hat sich der Gasmarkt im Dezember etwas erholt. Mehrere Schweizer Städte reagieren mit Preissenkungen. Die Zentralschweizer Versorger halten dagegen an den angekündigten Tarifen fest. Ab Januar zahlen etwa EWL-Kundinnen und -Kunden mehr für Gas. Gregory Remez Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Nach einem erneuten Preisanstieg im November hat sich die Lage am europäischen Gasmarkt zum Jahresende hin wieder entspannt. Davon profitieren ab Januar auch zahlreiche Schweizer Haushalte, jedoch nicht überall. Während Städte wie Zürich, Bern und Biel kürzlich Preissenkungen angekündigt haben, gehen Zentralschweizer Haushalte – zumindest vorerst – leer aus.

Gas bleibt teurer: Zentralschweizer Versorger warten noch mit Preisanpassungen. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Wie der «Tages-Anzeiger» berichtete, senkt der Zürcher Gasversorger Energie 360° seinen Gastarif ab Anfang Januar um 1,2 Rappen je Kilowattstunde (kWh). Auch in Bern senkt die EWB den Gaspreis um durchschnittlich 8 Prozent. In Biel wird das Gas ab Februar um 1,5 Rappen pro kWh günstiger. Für Kundinnen und Kunden mit einem Jahresverbrauch von 20'000 kWh, was ungefähr einem Einfamilienhaus mit 180 bis 200 Quadratmetern entspricht, kann dies laut dem Energieservice Biel bis zu 300 Franken weniger pro Jahr ausmachen.

«Ausgangslage hat sich nicht verändert»

In der Zentralschweiz dagegen bleit es bis auf weiteres bei den bereits angekündigten Tarifen. Die drei Versorger der Region, die EWL in Luzern, die WWZ in Zug und die EBS in Schwyz, beziehen ihr Gas gemeinsam über die Erdgas Zentralschweiz AG, die mehrheitlich der EWL gehört. Letztere hatte bereits Ende September eine Preiserhöhung per 1. Januar 2023 angekündigt: um 40 Rappen pro Kilowattstunde für Mix- und Biogas. Für eine Familie mit einem Jahresverbrauch von 20'000 kWh bedeutet das monatliche Mehrkosten von rund 7.20 Franken oder 86.4 Franken im Jahr.

Daran hält die EWL fest, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilt. «Bei uns hat sich die Ausgangslage seit Mitte November nicht verändert.» Das Gas für das erste Quartal des kommenden Jahres habe man bereits zu einem früheren Zeitpunkt beschafft – zu einem höheren Preis als dem aktuellen. Zudem seien die Preise für den langfristigen Zeithorizont noch immer hoch. Daher könne man diese nicht kurzfristig senken. Sollten sich die Preise aber langfristig auf einem niedrigeren Niveau einpendeln, werde man das «schnellstmöglich an die Kundinnen und Kunden weitergeben».

Ähnlich klingt es bei der EBS. Auch dort wurde das Gas für das kommende Quartal bereits länger im Voraus eingekauft. Deshalb seien bis März trotz der jüngsten Entspannung am Gasmarkt keine Preissenkungen vorgesehen, sagt eine Sprecherin. Immerhin bleibt EBS-Kundinnen und -Kunden eine Preissteigerung erspart. Ab Anfang Januar gilt derselbe Tarif wie schon seit Anfang Oktober: 22.40 Rappen pro KWh für Erdgas bei einer Bezugsmenge zwischen 5001 und 50'000 kWh.

Auch die WWZ will mit Preisanpassungen noch zuwarten. Die Zuger Versorgerin hatte die Preise letztmals im Juli dieses Jahres erhöht. Dabei bleibt es. Sobald sich aber «die angespannte Lage an den Märkten» beruhigt habe, werde man «umgehend reagieren und die verbesserten Beschaffungspreise weitergeben», versichert eine Sprecherin.

Verbrauch sinkt – dank milder Temperaturen

Die hohen Gaspreise infolge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hatten sich nach einem Höhepunkt im Sommer, als der europäische Referenzpreis TTF auf über 300 Euro kletterte, zuletzt wieder erholt. Als wesentlicher Grund dafür gelten die aktuell milden Temperaturen, die den Gasverbrauch niedriger halten als erwartet. In der Europäischen Union fiel dieser von August bis Ende November um 20 Prozent, in der Schweiz gar um 28 Prozent, wie dem Energiedashboard des Bundes zu entnehmen ist.

Für zusätzliche Entspannung dürfte nach einem erneuten Preisanstieg im November der kürzlich beschlossene EU-Gaspreisdeckel gesorgt haben. Dieser betrifft indirekt auch die Schweiz, die das Gas am europäischen Markt bezieht. Die Massnahme sieht ab 15. Februar eine Obergrenze für Grosshandelspreise von 180 Euro pro Megawattstunde vor. Damit sollen Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Industrie von weiteren Preisanstiegen verschont werden.

Denn trotz der Entspannung liegt der Preis für europäisches Gas noch immer auf einem vergleichsweise hohen Niveau. 2020 lagen die TTF-Notierungen unter der Marke von 20 Euro. Dies dürfte auch die aktuelle Zurückhaltung der Zentralschweizer Versorger erklären. «Wir verfolgen eine langfristige Beschaffungsstrategie», heisst es dazu bei der EWL. Das Ziel sei, Preisschwankungen zu glätten, sodass Kunden auch plötzliche Preisanstiege wie in diesem Sommer nicht vollumfänglich zu spüren bekommen.

