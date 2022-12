Nati-Kapitän Granit Xhaka gründet Modelabel in Horw

Er verkauft Streetwear Nati-Captain Granit Xhaka gründet Modelabel in Horw Hauptberuflich zieht Granit Xhaka als Fussballprofi die Fäden im Mittelfeld von Arsenal und der Nati. Nun beschäftigt er sich auch mit Textilien: Er gründete ein Mode-Unternehmen mit Sitz in Horw. Jetzt kommentieren 06.12.2022, 15.30 Uhr

Granit Xhaka und Modeunternehmer Johannes Ucan zvg

Viele Fussballer sind bekannt für ihre Affinität zu Mode. So auch Granit Xhaka, Captain der Schweizer Fussballnationalmannschaft. Er begnügt sich indes nicht damit, gut gekleidet zu sein – Xhaka will auch andere Leute kleidermässig top stylen: Er steigt ins Modebusiness ein und gründete ein Unternehmen mit Sitz in Horw. Per Mitte November wurde in St. Niklausen die Marke «Jucan x Xhaka» gegründet, berichtete die «Handelszeitung». Diese Gesellschaft bezwecke «den Handel mit Textilien und Waren aller Art».