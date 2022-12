Erdwärme Heizenergie aus Tausenden Metern Tiefe: Surseer Start-up entwickelt neuartige Bohrmethode für Geothermie Kostengünstig und platzsparend soll die neue Bohrmethode sein, mit der ein Surseer Jungunternehmen die Nutzung von Erdwärme voranbringen will. Der Markteintritt ist für 2025 geplant. Andreas Lorenz-Meyer Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Visualisierung der Vision von HammerDrum: Mit einer kleinen Baustelle tiefe Löcher bohren, um grosse Überbauungen beheizen zu können. Bild: PD

900'000 fossile Heizungen sind hierzulande immer noch in Häusern installiert. Kein Wunder, dass der Schweizer Gebäudepark aktuell für ein Drittel des inländischen Treibhausgasausstosses verantwortlich ist. Soll er bis 2050 klimaneutral sein, wie es der Bundesrat beschlossen hat, müssen die fossilen CO 2 -Schleudern alle ersetzt werden. Aber wodurch? Welche Heizenergiequelle ist die richtige?

Erdwärme, lautet die Antwort der Surseer Jungfirma HammerDrum, die kürzlich den Zentralschweizer Start-up-Award Zünder gewonnen hat. Die Gründer Oliver Rau und Nicola Nyffeler haben eine neuartige Bohrmethode für Geothermie entwickelt. Genauer für Tiefenerdwärmesonden. Deren technisches Konzept entspricht dem normaler Erdwärmesonden. «Mit dem Unterschied, dass es bei Tiefenerdwärmesonden nicht nur 300 Meter, sondern bis zu 3000 Meter in die Tiefe geht», so Oliver Rau.

Die Firmengründer Oliver Rau, Nicola Nyffeler und Duarte Santos in ihrem Co-Working-Büro am Hirschengraben in Luzern. Bild: Dominik Wunderli (21. Dezember 2022)

Normale Erdsonden brauchen sehr viel Platz

Standardmässig gebaut werden Tiefenerdwärmesonden noch nicht. Warum also diese neue Technik? Um eine Lücke in der künftigen, auf CO 2 -armen Energien basierenden Wärmeversorgung zu schliessen: die Beheizung von grösseren Immobilien – Mehrfamilienhäuser oder auch Hochhäuser mit Hunderten Wohnungen. Zwar kann eine einzige 300-Meter-Erdsonde den Wärmebedarf eines Einfamilienhauses decken, für grössere Gebäude sind aber ganze Felder davon erforderlich. Wie bei den geplanten Neubauten des Luzerner Kantonsspitals, die von gleich 270 Erdsonden mit Wärme versorgt werden. So etwas braucht eine Menge Platz – welcher bei urbanen Bauprojekten auf engem Raum aber nicht da ist.

«Man stelle sich ein bestehendes Mehrfamilienhaus in der Stadt vor, das wenig Umgebungsfläche hat. Soll es von Öl oder Gas auf Erdwärme umstellen, gibt es nur eine Möglichkeit: wenige, dafür aber tiefere Erdwärmesonden.» Jedoch fehlt es bisher an einer Technologie, die platzsparend in grössere Tiefen als die üblichen 300 Meter bohrt. Die Geräte, die dafür zum Einsatz kommen, wurden ursprünglich zum Erschliessen von Öl- und Gasfeldern entwickelt, sagt Nicola Nyffeler, als Maschineningenieur fürs Technische zuständig. «Sie brauchen gut 5000 Quadratmeter Bohrplatz-Fläche. Das ist viel zu viel für dicht besiedelte Städte.» Hinzu kommt: Eine einzige Tiefenbohrung mit der bestehenden Technik kostet mehrere Millionen Franken, was die Sache unerschwinglich macht.

Mehrere Vorteile des neuartigen Bohrroboters

Ein Prototyp des Bohrroboters: Hier werden unterschiedliche Antriebe getestet, um die benötigte Kraft messen und bestimmen zu können. Bild: PD

Zwei Hindernisse für geothermische Tiefenbohrungen in urbanem Gebiet, die Rau und Nyffeler mit ihrem neuartigen Bohrroboter aus dem Weg räumen wollen. Die sechs Meter lange Maschine wird elektrisch betrieben und hat laut Nyffeler drei «Spezialitäten». Erstens kann sie Bohrgut im Bohrer aufnehmen, zwischenlagern und dann an die Oberfläche befördern. Zweitens befindet sich der Antrieb im Bohrloch und nicht wie sonst an der Oberfläche, so dass zum Bohren viel weniger Energie nötig ist. Drittens ist die komplette Bohrung automatisierbar. Somit ist sie kontinuierlich und effizient, wie bei einem Rasenmäher-Roboter.

Tiefenbohrungen werden dadurch viel billiger: Sie kosten nur noch wenige hunderttausend Franken statt mehrere Millionen wie heute. «Das macht die Installation von Tiefenerdsonden überhaupt erst wirtschaftlich.» Und das Platzproblem ist auch gelöst: Die ganze Bohranlage passt auf eine Fläche von 23 Quadratmetern, was ungefähr zwei Parkplätzen entspricht. Wichtig bei den Tiefenerdwärmesonden ist auch, dass es sich um eine Closed-Loop-Technik handelt. Das Wasser in der Sonde kommt nicht mit dem Untergrundgestein in Berührung, sondern zirkuliert in einem geschlossenen Kreislauf. «Wenn wir Geothermie skalierbar machen wollen, benötigen wir so ein System, das unabhängig von der lokalen Geologie funktioniert», erklärt Rau.

«Bohrarbeiten können Erdbeben grundsätzlich nicht auslösen»

HammerDrums Ziel mit der neuen Bohrtechnologie ist, den standardmässigen Bau von Tiefenerdwärmesonden zu ermöglichen und Mehrfamilienhäuser in Zukunft komplett mit Erdwärme versorgbar zu machen. Von diesem Wohngebäudetypen gibt es hierzulande immerhin rund eine halbe Million. Die neue Technik soll nicht nur schweizweit, sondern weltweit eingesetzt werden. Die Patentanmeldung für das Verfahren und den Roboter ist bereits abgeschlossen. Bis zur Marktreife liegt aber noch ein «beachtliches Stück» vor den Gründern: «Im Untergrund herrschen hohe Temperaturen und grosse Kräfte, ein schwieriges Terrain», so Rau. «Wir haben aber für jede Herausforderung eine oder mehrere technische Lösungen bereit.»

Für 2025 ist der Markteintritt geplant. Unterstützung kommt unter anderem vom Bauunternehmen Birchmeier und vom Branchenverband Swissmem. «Unsere Partner sind einerseits Berater, andererseits führen sie uns auch in Netzwerke ein, die für uns als Start-up sonst nur schwer zugänglich wären. Wir bekommen so Know-how und auch Maschinen – für unsere Entwicklung ist das Gold wert.»

Und die beiden Tiefengeothermie-Grossprojekte in Basel und St.Gallen, die wegen Erdbeben abgebrochen wurden? «Das hat der Entwicklung der Technik natürlich nicht geholfen», sagt Rau und versucht gleich mit einem Missverständnis aufzuräumen: «Bohrarbeiten können Erdbeben grundsätzlich nicht auslösen. Was in Basel und St.Gallen geschah, hatte mit der Technologie zu tun, wie die Wärme gewonnen werden sollte.» Die hohen Kosten der bisher bestehenden Bohrverfahren sind für den Gründer der Hauptgrund, weshalb sich Geothermie noch nicht so richtig durchgesetzt hat. Was sich aber sicher ändere: «Wärmeenergie macht weltweit rund 50 Prozent der verbrauchten Energie aus. Gut möglich, dass Erdwärme langfristig zur globalen Hauptenergiequelle wird. Für mich ist sie das As im Ärmel der Gesellschaft im Kampf gegen die Klimaerwärmung.»

Zwar gebe es noch andere Möglichkeiten, Wärmeenergie fossilfrei zu gewinnen, aber keine sei optimal. Der grosse Vorteil der Geothermie liege darin, dass diese Form der Energiegewinnung auch im grossen Stil funktioniere. Speziell für die Schweiz wünscht sich Rau klare und schnelle Bewilligungsprozesse für Tiefenbohrungen. Zum Beispiel sind im Kanton Luzern Bohrungen von über 400 Meter Tiefe immer konzessionspflichtig. «Das müsste überarbeitet werden. Was auch passiert, sobald sich neue technische Lösungen wie unsere durchsetzen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen