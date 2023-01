Zuger Investmentfirma kauf Luzerner Schurter-Gruppe

Familienunternehmen Luzerner Industriebetrieb Schurter wird an Zuger Investmentfirma Capvis verkauft 90 Jahre nach der Gründung der Schurter-Gruppe übernimmt die Zuger Investmentfirma Capvis die Mehrheit der Aktien. In Zukunft könnte der Luzerner Hersteller von Elektronikkomponenten gar an die Börse gebracht werden. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 09.01.2023, 14.00 Uhr

Schurter-CEO Ralph Müller, Verwaltungsratspräsident Thomas Schurter und Boris Zoller, Managing Partner des Käufers Capvis, am Hauptsitz in Luzern. Bild: Dominik Wunderli (6. Januar 2023)

Die Welt steckte 1933 mitten in einer Wirtschaftskrise, als der arbeitslose Werkzeugmacher Heinrich Schurter im Luzerner Tribschenquartier die Heinrich Schurter & Co. gründete. Aus einem erzwungenen Wagnis in einer Notsituation ist in den darauffolgenden Jahrzehnten eine Erfolgsstory geworden. Die Schurter-Gruppe beschäftigt heute weltweit über 2200 Mitarbeitende, davon knapp 400 am Hauptsitz in Luzern. Das Familienunternehmen produziert Sicherungen, Gerätestecker, Schalter, aber auch Eingabesysteme wie Touchscreens und Tastaturen und ist eines der letzten Unternehmen, die heute noch mitten in der Stadt Luzern eine industrielle Fertigung betreiben.

90 Jahre nach der Gründung kommt es nun zu einem «einschneidenden Schritt» in der Firmengeschichte, wie Verwaltungsratspräsident Thomas Schurter sagt: «Die Familie hat die Mehrheit des Unternehmens verkauft».

Tragischer Schicksalsschlag hat Pläne durchkreuzt

Es war schon seit einigen Jahren klar, dass die dritte Generation um Karin Sigg-Schurter (61), Thomas (67), Bruno (71) und Hans-Rudolf (73) das Zepter weitergeben würde, nur hat ein tragischer Schicksalsschlag die ursprünglichen Pläne durchkreuzt. Vorgesehen war, dass Cyrill Schurter, der Sohn des langjährigen Patrons Hans-Rudolf Schurter, mittel- bis langfristig als Vertreter der vierten Generation die Führung übernimmt. Im Mai 2021 kam er bei einem Lawinenunglück ums Leben. «Das hat die Familie sehr stark getroffen. Wir haben daraufhin viel darüber diskutiert, wie es weitergehen soll», erzählt Thomas Schurter.

Da die weiteren Vertreter der vierten Generation bereits andere berufliche Wege eingeschlagen hatten, wurde ein Verkauf immer mehr ins Auge gefasst. «Es war aber ursprünglich nie unser Ziel, das Unternehmen zu verkaufen», betont Thomas Schurter. Ab Herbst 2021 befassten sich die Familienmitglieder dennoch mit der Suche nach einem möglichen Käufer. «Es gab zwei Möglichkeiten für den Verkauf der Unternehmung: einen industriellen Partner oder einen Finanzinvestor», so Thomas Schurter.

Die Option des Verkaufs an ein anderes Unternehmen aus der Branche wurde verworfen, weil damit das Risiko bestanden hätte, dass die Schurter-Gruppe in eine grössere Firma integriert oder aufgeteilt würde. Also entschied man sich für einen Verkauf der Aktienmehrheit an die Baarer Beteiligungsgesellschaft Capvis.

Keine Änderung bei den Arbeitsplätzen

Diese entstand 1995 aus dem damaligen Schweizerischen Bankverein und ist heute an 17 vornehmlich mittelständischen Firmen wie etwa Tertianum oder Variosystems beteiligt. Frühere Beteiligungen in der Schweiz waren unter anderem jene an Komax, Stadler Rail oder VAT. Drei Viertel der Investments sind Nachfolgelösungen und Unternehmensabspaltungen.

Unter Capvis sollen die 20 Gruppengesellschaften der Schurter-Gruppe mit ihrer Präsenz in 17 Ländern eigenständig bleiben. Die Transaktion beeinflusse weder die Organisation noch die Arbeitsplätze der Gruppe, versichert Ralph Müller, der unter der neuen Eigentümerschaft CEO bleibt und neu auch an Schurter beteiligt ist. Der Hauptsitz, der soeben erst ausgebaut worden ist, verbleibe in der Stadt Luzern. Künftiges Wachstum erwartet das Unternehmen aber vor allem in Asien und Nordamerika, wo Schurter derzeit nur im Komponentengeschäft tätig ist. «Hier sehen wir enormes Potenzial», sagt Boris Zoller, Managing Partner von Capvis. Organisches Wachstum stehe im Fokus, Zukäufe seien aber auch möglich.

Die Investmentfirma hat viel Erfahrung darin, ehemalige Familienunternehmen bei der Expansion in neue Märkte zu begleiten. Im Schnitt bleibt Capvis fünf bis sieben Jahre an einem Unternehmen beteiligt, ehe die Mehrheit wieder verkauft wird. 45 Verkäufe tätigte Capvis bislang, zehn davon waren Börsengänge.

Externe Person soll künftig Präsidium übernehmen

Ist es möglich, dass Schurter dereinst auch an die Börse gebracht wird? «Das ist sicher ein gangbarer Weg», sagt Boris Zoller. «Definitiv», bekräftigt Thomas Schurter. Dazu sei das Unternehmen derzeit aber trotz starken Wachstums der letzten Jahre noch zu klein. Anzustreben sei eine Marktkapitalisierung von mindestens einer halben Milliarde Franken. Finanziell steht die Schurter-Gruppe sehr gut da; 2022 erwirtschaftete sie mit einem Umsatz von 330 Millionen Franken erneut ein Rekordergebnis.



Die Familie Schurter wird auch künftig mit einer Minderheitsbeteiligung an Bord bleiben, auch behält Thomas Schurter einen Sitz im Verwaltungsrat. Das Präsidium sowie bis zu zwei weitere Mandate im Aufsichtsgremium sollen Externe übernehmen. «Die Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten läuft», sagt Zoller von Capvis. Über den Kaufpreis haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion soll nach Abschluss der notwendigen behördlichen Zustimmungsverfahren voraussichtlich im Frühjahr vollzogen werden.

