Finanzen Gewinnsprung für Raiffeisenbanken in Luzern, Ob- und Nidwalden Die 17 selbstständigen Raiffeisenbanken in den drei Kantonen präsentieren gute Zahlen. Trotz Filialabbau im Kanton Nidwalden wurden insgesamt elf neue Stellen geschaffen. Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter dürfen mit einer höheren Verzinsung ihrer Anteilscheine rechnen. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 13.02.2023, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Oliver Britschgi zeigte sich am Montag erfreut, ein gutes Ergebnis für Raiffeisenbanken des Regionalverbandes Luzern, Ob- und Nidwalden präsentieren zu können – «im Gegensatz zu anderen Banken», schob der Chef der Raiffeisenbank Obwalden nach. Er sprach es zwar nicht explizit aus, nahm jedoch zwischen den Zeilen Bezug auf den Milliardenverlust der Credit Suisse. Hat der Raiffeisen-Regionalverband von der CS-Krise profitiert? Man habe vor allem in der Negativzinsphase Neukunden akquiriert, und diese kamen nicht nur von der CS, sondern von vielen verschiedenen Mitbewerbern, sagte Britschgi. «Jetzt hoffen wir, dass uns diese Kundinnen und Kunden auch treu bleiben.»

Oliver Britschgi, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Obwalden. Bild: PD

Vor neun Jahren haben sich die heute 17 Raiffeisenbanken der Kantone Luzern, Ob- und Nidwalden zu einem neuen Regionalverband zusammengeschlossen. Jedes einzelne Bankinstitut mit seinen dazugehörenden Geschäftsstellen ist eigenständig und gleichzeitig im nationalen Verband eingebettet, was viele Synergien ermögliche und Raiffeisen im nationalen Bankensektor mehr Gewicht verleihe, heisst es in der Mitteilung.

Alle wichtigen Kennzahlen zeigen nach oben

Ein Blick auf das vergangene Jahr des Regionalverbandes zeigt ein Plus bei allen wichtigen Kennzahlen. So erzielten die einzelnen Banken in den drei Kantonen 2022 insgesamt einen Gewinn von 18,7 Millionen Franken; das sind 9,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Kundeneinlagen sind um 2,8 Prozent auf 14,9 Milliarden Franken gestiegen, das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft nahm um 3,4 Millionen Franken zu und das Hypothekarvolumen erhöhte sich um 4,4 Prozent. Trotz der volatilen Marktlage hätten viele Kundinnen und Kunden ein neues Wertschriftendepot eröffnet. Der Depotbestand betrug Ende 2022 rund 3 Milliarden Franken. Im Kerngeschäft mit den Zinsen resultierte ein Plus um fast 7 Prozent.

Alles anzeigen

Bruno Poli ist Präsident des Regionalverbands Luzern, Ob- und Nidwalden und gleichzeitig Präsident des Rates der Raiffeisenbanken der Raiffeisen-Gruppe. Er sagte, die 172’904 Genossenschafter und Genossenschafterinnen profitierten in Form höherer Verzinsungen ihrer Anteilscheine vom guten Jahr. «Jede Bank entscheidet aber autonom an der Generalversammlung oder an der Delegiertenversammlung darüber», betonte Poli. Im Schnitt rechne er mit einem Zins um die 3 Prozent. Hinzu käme, dass seit der Zinswende die 17 selbstständigen Raiffeisenbanken auch bei den Sparkonti reagiert hätten.

Bruno Poli, Präsident des Raiffeisen-Regionalverbands Luzern, Ob- und Nidwalden. Bild: Maximilian Lederer

Das erfolgreiche Geschäftsjahr habe mehrere Gründe. «Einerseits ist das Anlagegeschäft gut gelaufen», erklärt er, «und anderseits ist uns die Zinspolitik der Nationalbank entgegengekommen, weil wir mehr Kundeneinlagen als Kundenausleihungen haben.» Bruno Poli sieht aber noch einen weiteren Grund: «Die Raiffeisenbank ist nicht nur maximal eigenständig, als Genossenschaft ist sie sogar im Besitz der Kunden. So arbeiten wir sehr kundennah und geniessen das Vertrauen unserer Besitzerinnen und Besitzer.» Jeder dritte Einwohner und jede dritte Einwohnerin im Verbandsgebiet sei Raiffeisen-Genossenschafter beziehungsweise -Genossenschafterin.

Filialen geschlossen, aber Stellen geschaffen

Weniger erfreulich aus Kundensicht dürfte allerdings sein, dass im Verbund per Anfang dieses Jahres fünf Filialen geschlossen wurden, und zwar allesamt in Nidwalden. Betroffen sind die Standorte Dallenwil, Emmetten, Ennetbürgen, Wolfenschiessen und Seelisberg. Poli hatte bereits im November gesagt, dass der Entscheid zu keinem Stellenabbau führe. Dies bestätigte er am Montag. Britschgi ergänzte, dass im gesamten Verbund letztes Jahr elf Vollzeitstellen geschaffen worden seien, etwa in der Beratung.

In Bezug auf das Filialnetz sagte Poli, in Nidwalden sei das Netz mit neun Standorten im Verhältnis zu den veränderten Bedürfnissen der Kundschaft schlicht zu gross gewesen. Er betonte, dass die Hauptdienstleistungen nach wie vor angeboten würden. «Nähe heisst nicht unbedingt, in jedem Dorf eine Filiale zu haben, sondern sehr schnell und kompetent die Kundschaft bedienen zu können – ob vor Ort oder digital», so Poli.

In den anderen Kantonen gab es letztes Jahr keine Veränderungen. Die 17 Banken beschäftigen aktuell in 60 Geschäftsstellen rund 657 Mitarbeitende. Im Berichtsjahr schlossen sich die Raiffeisenbanken Buttisholz und Sempachersee-Süd zur Raiffeisenbank Sempachersee-Rottal Süd zusammen. Bei der Raiffeisenbank Hitzkirchertal ging der bisherige Vorsitzende Hanspeter Fuchs nach 40-jähriger Raiffeisen-Tätigkeit in Pension – seine Nachfolge hat Bobby Moser angetreten.

Weitere Fusionen oder Filialschliessungen seien dieses Jahr nicht geplant, sagte Bruno Poli. Wobei die einzelnen Bankleitungen wie immer selbstständig darüber befinden könnten, betonte der Präsident des Regionalverbands. Aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten, der anhaltend hohen Inflation und der steigenden Rezessionsgefahr bleibe das Marktumfeld herausfordernd. Für das Geschäftsjahr 2023 erwarteten die Raiffeisenbanken trotzdem einen «soliden Geschäftsgang».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen