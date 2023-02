Finanzen Neue Kundeneinlagen in der Höhe von 2,1 Milliarden Franken: Zuger Kantonalbank erfolgreich auf Kundenjagd Die Zuger Kantonalbank konnte 2022 in allen wichtigen Ertragsfeldern zulegen. Vor allem das für die Strategie der Bank wichtige indifferente Geschäft konnte als Ertragspfeiler weiter ausgebaut werden. Christopher Gilb 06.02.2023, 17.20 Uhr

Logo der Zuger Kantonalbank beim Bahnhof Zug. Bilder: Urs Flüeler/Keystone

Er habe Freude am Jahresergebnis, gerade in Anbetracht der vielen Unsicherheiten, sagt Hanspeter Rhyner, CEO der Zuger Kantonalbank. Und das kann er auch: In einem von geopolitischen Spannungen, Inflationsdruck und Zinswende geprägten Umfeld konnte die Zuger Bank in allen zentralen Geschäftsfeldern 2022 die Erträge erhöhen. Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Ergebnis stieg um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und beläuft sich auf 112,6 Millionen Franken. Unter dem Strich resultiert ein Gewinn von 97,2 Millionen Franken.

Ertragsbasis diversifiziert

Erfreulich aus Sicht der Bank ist die erneute Steigerung des Anteils der indifferenten Erträge am Geschäftsertrag auf 35,1 Prozent. Zum Vergleich: 2018 waren es noch 28,6 Prozent. Schon länger verfolgt die Zuger Kantonalbank die Strategie, so ihre Abhängigkeit vom eher volatilen Zinsgeschäft zu reduzieren und die Ertragsbasis weiter abzustützen – und dies erfolgreich. In Zahlen legte die Zuger Kantonalbank im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um gut 10 Prozent auf 72,1 Millionen Franken zu, und dies trotz eines leichten Rückgangs bei den Kommissionen aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft bedingt durch die Börsenturbulenzen. Im weiterhin wichtigsten Ertragspfeiler, dem Zinsgeschäft, hat die Zuger KB ihren Netto-Erfolg um 2,9 Prozent auf 155,1 Millionen Franken gesteigert.

CEO Hanspeter Rhyner bei der Präsentation des Geschäftsergebnisses.

Insgesamt konnte die Bank letztes Jahr Neukundeneinlagen von 2,1 Milliarden Franken entgegennehmen. Die verwalteten Depotvermögen konnten performancebereinigt netto um 983,4 Millionen Franken erhöht werden und beliefen sich per Jahresende auf 15,8 Milliarden.

2022 hatte CEO Hanspeter Rhyner im Rahmen der aktuellen Wachstumsstrategie 2025 angekündigt, auch vermehrt über die Kantonsgrenze hinaus Neukundinnen und Kunden werben zu wollen. Inzwischen sei ein Team von Zug aus damit beschäftigt, gezielt vermögende Kundinnen und Kunden auch in anderen Teilen der Zentralschweiz zu akquirieren, gemäss Rhyner mit ersten Erfolgen.

Fonds werden nachhaltig

Dabei will die Bank auch ihr Profil im Bereich der Nachhaltigkeit schärfen. So werden bestehende Fonds-, Obligationen- und Vermögensverwaltungsmandate bei der Zuger Kantonalbank neu auf der Basis von Nachhaltigkeitskriterien geführt. Zur Verbesserung der eigenen Klimabilanz wiederum sollen in den nächsten drei Jahren die eigenen Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet und die Fahrzeugflotte komplett auf Elektrofahrzeuge umgestellt werden.

Auf einen konkreten Ausblick fürs laufende Geschäftsjahr verzichtete der CEO der Zuger Kantonalbank derweil. «Die abgeschwächte Konsumentennachfrage wird das Wirtschaftswachstum sowohl global als auch in der Schweiz belasten, und die Finanzmärkte dürften sich in einem solchen Umfeld volatil präsentieren», sagt Rhyner. Er zeigt sich aber zuversichtlich, dass sich die Perspektiven für die Weltwirtschaft im Jahresverlauf zunehmend aufhellen werden und auch die Zuger Kantonalbank auf ähnlichem Niveau wie 2022 performen wird.

Für die Aktionärinnen und Aktionäre wird derweil eine Dividende auf Vorjahresniveau von 220 Franken beantragt. 31,8 Millionen Franken erhält der Kanton Zug. Unter Einbezug der im Vorjahr ausbezahlten Dividende von 220 Franken pro Aktie betrug die Gesamtrendite der Aktie im Berichtsjahr 2022 10,7 Prozent. Alleine der Aktienkurs stieg 2022 um 7,4 Prozent und dies in einem bekanntlich für den Schweizer Aktienmarkt schwierigen Jahr.