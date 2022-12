SIX: Besuch in der Überwachungszentrale

Finanzmarkt Mit göttlicher Hilfe gegen Börsentrickser: Besuch in der Überwachungszentrale der SIX Christian Müller und sein Team kontrollieren, ob beim Handel an der Schweizer Börse SIX getrickst wird. Der effizienteste «Mitarbeiter» des ehemaligen CS-Angestellten ist eine Software, die nach einem Gott aus der griechischen Mythologie benannt ist. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Mit einer neuartigen 3D-Drucktechnologie die Batterieproduktion für Elektrofahrzeuge zu revolutionieren, nicht weniger versprach das Baarer Unternehmen Blackstone Resources, und stellte sich damit geradezu als Goldgrube für potenzielle Anleger an der Schweizer Börse SIX dar. Doch es war anscheinend nicht alles Gold, was glänzte.

Erst vermeldeten Anfang dieses Jahres die Überwacher, auf Bilanzierungsverstösse in verschiedenen zurückliegenden Halbjahres- und Jahresabschlüssen des Unternehmens gestossen zu sein. Kurz darauf wurde durch die Finanzmarktaufsicht bekannt gegeben, dass mit dem Unternehmen verbundene Personen mit Falschinformationen und Insiderkäufen den Aktienkurs in ihrem Sinne beeinflusst haben sollen. Blackstone Resources bestritt die Vorwürfe stets und ergriff entsprechende Rechtsmittel.

Als dann aber auch noch ein testierter Jahresabschluss fürs Geschäftsjahr 2021 trotz Fristverlängerung nicht eingereicht werden konnte, war das Fass voll, und die Schweizer Börse stellte den Handel mit den Aktien auf den 13. Oktober 2022 definitiv ein. Dieser Zeitung ist bekannt, dass Anleger inzwischen Anzeige gegen das Unternehmen erstattet haben.

Zu Gast bei den Überwachern

«Bitte noch einmal den Badge an den Sensor halten.» Erneut öffnet sich eine Drehtüre. Der grossgewachsene Hrvoje Tkalcec, den hier alle nur Harry nennen, führt den Journalisten in die oberen Stockwerke des Bürohauses an der Hardturmstrasse 201 in Zürich. Tkalcec ist Mediensprecher von SIX Exchange Regulation (SER), der Selbstregulierungsorganisation für die Teilnehmer und Emittenten der Schweizer Börse, so etwas wie die börseneigene Aufsichtsbehörde also. Tkalcec hat in der Berichterstattung über den Fall Blackstone Resources die Möglichkeit erkannt, die Arbeit der Überwacher für die Öffentlichkeit etwas greifbarer zu machen. Vielleicht auch, weil gerade viele potenziell von Firmen geprellte Aktionäre diese oft falsch verstehen würden.

«Wir können erst im Nachgang tätig werden, erst dann zeigt sich, ob eine Information beispielsweise das Potenzial hatte, den Aktienkurs des Unternehmens zu beeinflussen und jemand dann vom Kursanstieg unrechtmässig profitiert hat», sagt Christian Müller. Der 49-Jährige sitzt in einem Besprechungsraum in einem der oberen Stockwerke des Hauses. Der gebürtige Bayer mit der jugendlichen blonden Igelfrisur und dem passenden Spitzbart ist seit Oktober 2018 Chef der Handelsüberwachung von SER, zuvor war er während über sieben Jahren bei der Credit Suisse tätig. Er wird seine Arbeit vorstellen, über Einzelfälle wie Blackstone Resources sprechen wird er nicht.

Handelsüberwachung-Chef Müller beim Interview. Bilder: Dominik Wunderli (29. November 2022)

Müller hat eine Präsentation mit beeindruckenden Zahlen vorbereitet. Drei Handelsplätze der SIX überwacht sein Team, mit einem Handelsvolumen von gesamt 1282 Milliarden Franken im Jahr 2021, 60 bis 70 Millionen Transaktionsmeldungen fallen alleine an der klassischen Börse pro Monat an, Tendenz steigend. Und wie viele Leute kontrollieren all dies? «Sechs», sagt Müller und schmunzelt: «Ja, wir sind schlank und effizient aufgestellt.» Sein Erfolgsrezept heisst Prometheus, eine Anwendung, die auf künstlicher Intelligenz basiert, benannt nach dem Titanen aus der griechischen Mythologie, dessen Name ins Deutsche übersetzt der Vorausdenkende lautet. «Wenn ein Mitarbeitender früher am Montag begann, die Transaktionsmeldungen eines Unternehmens der letzten Tage auf seinem Computer zu sortieren, hatte er Glück, wenn es bis Donnerstag klappte, vorausgesetzt der Computer war inzwischen nicht abgestürzt. Raten Sie mal, wie lange es heute geht?», fragt Müller. «Zwei bis drei Minuten.»

«Prometheus» findet verdächtige Muster

Die selbstentwickelte Applikation Prometheus, die seit Ende 2020 eingesetzt wird, scannt die Meldungen über die wirtschaftlichen Berechtigten hinter einer Transaktion, die von den Banken gemeldet werden, anhand verschiedener Kriterien nach Mustern, Verbindungen und Verhaltensänderungen. «Der Klassiker ist der CEO, der in seinem Postfach ein Mail mit Insiderinformation hat und deshalb in einer hohen Summe Aktien dazu kauft. Den zu finden, ist vielleicht gar nicht so schwer», so Müller. «Für eine viel kleinere Summe kauft am gleichen Tag nun aber auch seine Sekretärin, die das Mail gesehen hat, Aktien dazu.» Über das Muster werde Prometheus auf diese Verbindung aufmerksam, sagt Müller. Oder wenn jemand, der bisher in ganz andere Segmente investiert habe, plötzlich das Segment wechsle und sich dann ganz anders als der restliche Markt verhalte. Das könne zwar Glück sein, aber auch mehr.

Hat die Handelsüberwachung einen Anfangsverdacht, wird dieser an die Finanzmarktaufsicht Finma beziehungsweise der Bundesanwaltschaft BA weitergeleitet. So wird es auch bei Blackstone Resources gewesen sein. Genaue Zahlen, wie viele Verdachtsfälle pro Jahr gemeldet werden, will Müller nicht nennen. In einem Artikel des Branchenportals «Finews» vor einigen Jahren hatte ein ehemaliger Mitarbeiter die Zahl von 50 weitergeleiteten Fällen pro Jahr genannt.

Hat diese nun mit Prometheus zugenommen? Im Vergleich zu Behörden in anderen Ländern stünde man gut da, antwortet Müller. Also mehr oder weniger? Auf eine konkrete Antwort will er sich nicht einlassen. Es ginge ja auch nicht unbedingt um die Zahl der Meldungen, sondern darum, dass nun mehr Fleisch am Knochen sei. «Heute können wir mehr Kontext zu unserem Verdacht liefern.»

Um den Hintergrund einer verdächtigen Aktivität besser zu verstehen, bezieht Prometheus beispielsweise auch Mitteilungen der Personen hinter einem Handel etwa aus dem öffentlichen Bereich der sozialen Medien ein. Müller zeigt als Beispiel den Tweet eines bekannten Investors, in dem dieser ankündigt, den Chef eines Technologiekonzerns zu treffen.

Auf der nächsten Folie ist zu sehen, wie sich der Aktienkurs der Firma nach dem Tweet entwickelt hat: Der Wert der Aktie stieg, weil der Besuch des Investors als Investitionsinteresse interpretiert worden sei. Dann war der Tweet also eine Marktmanipulation? «Nicht unbedingt», sagt Müller, «aber wenn der Investor sich nun zuvor mit einer grösseren Summe an Aktien des Technologiekonzerns eingedeckt hat, kann dies durchaus als Marktmanipulation eingeschätzt werden».

Unsere Zeitung hat bei der Bundesanwaltschaft nachgefragt, ob die Anzahl Strafverfahren wegen Börsendelikten in den letzten Jahren – also seit dem Einsatz von Prometheus – zugenommen hat. Die Behörde äussert sich nur allgemein, und nennt die Zahl von 15 rechtskräftigen Verurteilungen seit dem Beginn der Zuständigkeit im Mai 2013. Es handle sich dabei um elf Strafbefehle und vier Verurteilungen. In 58 Fällen sei eine Einstellungsverfügung erlassen worden. Gesamt 23 Fälle seien derzeit im Deliktbereich hängig. Gemäss SER gebe es Bestrebungen, die Behörden schon früher einzubinden, um Zeit zu gewinnen. Indem diese laut Christian Müller beispielsweise bereits automatisch informiert werden, sobald sich seine Mitarbeitenden einen Fall genauer anschauen. Einen wie den einer Batteriefirma aus Baar.

