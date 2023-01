Luzerner Vermögensverwalter spricht über strengere Finma-Regeln

Finanzmarkt «Das ist ein echtes Gütesiegel»: Luzerner Vermögensverwalter spricht über die strengeren Finma-Regeln Seit dem 1. Januar sind unabhängige Vermögensverwalter der Finanzmarktaufsicht Finma unterstellt. Damit müssen sie sich an strengere Regeln halten. Weibel Hess & Partner sieht darin ein Gütesiegel für die Branche. Trotzdem sind Umwälzungen zu erwarten. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 11.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Was ist die passende Anlagestrategie? Unabhängige Vermögensverwalter bei ihrer Arbeit. Symbolbild: Stockphoto

Sie sind ein wichtiger Player auf dem Schweizer Finanzplatz und verwalten gesamthaft Depots im Umfang von rund 500 Milliarden Franken: die unabhängigen Vermögensverwalter. Mit der neuen Finanzmarktregulierung benötigen diese neu für ihre Tätigkeit aber wie Banken eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Finma. Vorausgesetzt, es werden gewisse Schwellenwerte übertroffen wie beispielsweise einen Bruttoertrag von mehr als 50’000 Franken pro Kalenderjahr.

Damit verbunden sind schärfere Vorschriften im Bereich Risiko und Compliance, Vorgaben im Bereich Eigenkapital sowie auch der transparenten Darstellung der Geschäftstätigkeit. Spekuliert wurde im Vorfeld, dass wegen der höheren Hürden dem Markt ein Massensterben drohe, gerade von kleineren Betrieben mit einem oder wenigen Angestellten. Und ausgegangen von der Zahl von über 2000 unabhängigen Vermögensverwaltern in der Schweiz bald nur noch ein Bruchteil der Anbieter vorhanden sein würde.

Fast 1500 Vermögensverwalter wollen Bewilligung

Während einer Übergangsfrist von drei Jahren hatten die Vermögensverwalter nun Zeit, sich um die Bewilligung zu bemühen. Stand 30. November haben 1468 unabhängige Vermögensverwalter bereits eine Finma-Lizenz erhalten oder befinden sich im Prozess dazu. 354 davon haben sich beispielsweise erst einer Aufsichtsorganisation (AO) angeschlossen. Der erste Schritt für eine Bewilligung. Diese teils von der Branche gegründeten Kontrollorganisationen unterstehen der Finma und übernehmen die Aufsicht über die laufenden Geschäftstätigkeiten der Vermögensverwalter. Die Ahndung allfälliger Verstösse gegen Aufsichtsrecht obliegt jedoch der Finma direkt. Zum aktuellen Stand kann die Finma noch nichts sagen, man werte dies gerade aus und plane Ende Monat zu diesem Thema zu informieren.

Der Luzerner Vermögensverwalter Adrian Bienz. Bild: PD

Eines der Unternehmen, die kürzlich die Lizenz erhalten haben, ist der Luzerner Vermögensverwalter Weibel Hess & Partner mit Standorten in Luzern, Stans und Zürich und rund 30 Angestellten. Adrian Bienz, Partner, CIO und Leiter Portfoliomanagement, beschreibt den Bewilligungsprozess als anspruchsvoll. «Gemäss jedes Geschäftsmodells erstellt die Finma eine Risikoeinschätzung und fordert dann individuelle Anpassungen vom Antragsteller.» Bei ihnen habe dies beispielsweise dazu geführt, dass die Funktion Risk und Compliance nicht mehr im eigenen Haus übernommen werde, sondern an eine externe Firma ausgelagert worden sei. «Da die Finma eine Trennung der Risikokontrolle von den ertragsorientierten Tätigkeiten verlangte und intern keine geeignete Person zur Verfügung stand.» Grundsätzlich sieht Bienz die neue Bewilligung als positiv an. «Das ist ein echtes Gütesiegel, wir sind nun auf Augenhöhe mit den Banken reguliert, das wertet unsere Branche auf.» Das grosse Massensterben in seiner Branche nehme er bisher nicht wahr.

Einige dürften sich umorientiert haben

«Für viele von uns war das auch eine gute Möglichkeit, das eigene Geschäftsmodell zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.» Bienz geht davon aus, dass mehrere Akteure im Zuge dessen festgestellt hätten, dass sie gar keine Bewilligung benötigen, weil sie nur als Anlageberater ohne Verwaltungsvollmacht gegenüber den Depotbanken agieren würden. Oder sich entsprechend nun umorientiert hätten. Solche Anlage- und Kundenberater müssen sich in ein Beraterregister eintragen lassen, was eine Eignungsprüfung voraussetzt, unterstehen aber keiner Finma-Bewilligung.

Dazu komme, dass auch jedes Jahr diverse unabhängige Vermögensverwalter sowieso aus Altersgründen ihre Tätigkeit einstellen würden und mit Neugründungen wohl während der Übergangsfrist tendenziell zugewartet worden sei. Deshalb sei auch fraglich, ob die Zahl von über 2000 unabhängigen Vermögensverwaltern überhaupt noch aktuell sei, so Bienz. Da es bisher weder eine Bewilligung noch Register gegeben habe, sei auch die Marktgrösse nie wirklich bekannt gewesen.

Studie rechnet mit Ertragsverschiebung

Aber auch Adrian Bienz erwartet «eine gewisse Marktkonsolidierung» und verweist dazu auf eine aktuelle Kurzstudie der Zuger Beratungs-Boutique Advea. Die Autoren rechnen damit, dass unter anderem wegen der gestiegenen Kosten für Risiko und Compliance mittelfristig rund 1000 bis 1200 unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz verbleiben würden. Damit gehe eine strukturelle Verschiebung der Ertragspools einher. Sprich die grossen unter den unabhängigen Vermögensverwaltern, so die Prognose, werden ihren Anteil von aktuell zirka 35 auf bis zu 46 Prozent der Bruttoerträge im Jahr 2026 ausbauen können.

Gemäss Finma haben inzwischen rund 1000 unabhängige Vermögensverwalter mitgeteilt, keine Lizenzierung anzustreben. All jene, die sich nicht gemeldet haben, müssen mit Konsequenzen rechnen. Bereits im August hat die Finanzmarktaufsicht mitgeteilt, Abklärungen wegen möglicher Tätigkeit ohne Bewilligung eingeleitet und erste Strafanzeigen erstattet «sowie Institute auf die Warnliste gesetzt zu haben». Die Finma verfolge Verstösse gegen die Finanzmarktgesetze konsequent und werde dies auch bei den Vermögensverwaltern und Trustees tun, welche die Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2022 verpasst haben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen