Kryptomarkt: Absturz zieht Zentralschweiz runter

Firmengründungen Absturz des Kryptomarkts zieht Zentralschweiz runter Nach zwei Boomjahren folgt die Ernüchterung: In keiner anderen Region ist die Zahl der Firmengründungen so stark zurückgegangen wie in der Zentralschweiz. Das sind die Gründe. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf die Stadt Zug, wo sich viele Kryptounternehmen angesiedelt haben. Bild: Patrick Hürlimann (25. Oktober 2022)

Die Schweiz hat sich im Verlauf der letzten Jahre zum europäischen Hotspot der Kryptounternehmen gemausert. Um die tausend Unternehmen, die in irgendeiner Form mit der Blockchain-Technologie zu tun haben, beschäftigen landesweit rund 6000 Mitarbeitende. Ein sehr grosser Teil davon arbeitet im Kanton Zug, wo Firmen wie Bitcoin ­Suisse und Ethereum-Erfinder Vitalik Buterin massgeblich dazu beigetragen haben, das Zuger Crypto Valley zu etablieren und international bekannt zu machen.

Wenn nun aber, wie 2022 geschehen, die Kryptobranche weltweit kriselt, trifft dies den Hotspot umso stärker. Dies zeigt sich in den aktuellen Statistiken der Firmengründungen des vergangenen Jahres. Der Spezialist für Onlinefirmengründungen Startups.ch berichtet, dass 2022 schweizweit 49’794 Unternehmen neu in das Handelsregister eingetragen worden seien. Das entspricht einem Minus von 1,5 Prozent.

Dabei hat die Zentralschweiz mit einem Minus von 4,7 Prozent zum Vorjahr von allen Regionen am meisten zur rückläufigen Entwicklung beigetragen. Im Detail zeigen sich im Raum Zentralschweiz zwar grosse Unterschiede, doch diese sind mit Vorsicht zu geniessen, denn die absoluten Zahlen sind in den kleineren Kantonen tief. Entsprechend wirken sich schon kleine Schwankungen stark auf die Prozentzahlen aus.

Auch Arbeitslosenquote spielt eine Rolle

Die Spezialisten von Startups.ch führen die besonders negative Entwicklung in der Zentralschweiz direkt auf den Absturz des Kryptomarktes zurück. «Die Zentralschweiz lockte in den vergangenen Jahren viele Jungunternehmer im Kryptobereich an. Entsprechend hat die Region jetzt unter dem Absturz der internationalen Kryptomärkte gelitten», führt Mattia Piccoli von Startups.ch aus. Hinzu kommt, dass die Menschen allgemein weniger Unternehmen gegründet haben, weil die Arbeitslosenquote so tief war. Sprich: Es gab sehr viele Jobs zur Auswahl und die Lust, etwas Neues zu wagen, war weniger gross als in den beiden Pandemiejahren 2020 und 2021. Gemäss Mattia Piccoli ist der zweijährige Boom nun erst einmal vorbei; die Zahl der Firmengründungen pendle sich auf dem vorpandemischen Niveau wieder ein.

In den anderen Regionen der Schweiz gibt es unterschiedliche Entwicklungen. Ähnlich wie die Zentralschweiz hat die Nordwestschweiz 4 Prozent verloren. «In der Nordwestschweiz, die wirtschaftlich eng mit den Nachbarn verflochten ist, dürfte die nachlassende Wirtschaftskraft Deutschlands und Frankreichs Spuren hinterlassen haben», erklärt Mattia Piccoli. Im branchenmässig breit abgestützten Kanton Zürich entwickelte sich die Gründerbranche hingegen robuster (+1,9%), die Romandie konnte ganz leicht zulegen.

Woher Gründerinnen und Gründer kommen

Gemäss den eigenen von Startups.ch analysierten Daten stehen hinter den neu gegründeten Unternehmen 40 Prozent Ausländer. Im Vorjahr betrug ihr Anteil noch 35 Prozent. «Der markante Anstieg ist wohl darauf zurückzuführen, dass sich die Schweizer Wirtschaft nach der Pandemie rasch und gut erholt hat – und das umso mehr im Vergleich zu anderen Ländern. Zudem haben wir eine tiefe Arbeitslosenquote. Das macht die Schweiz für ausländische Arbeitskräfte entsprechend attraktiv», ordnet Mattia Piccoli ein. Am meisten Unternehmen gründeten deutsche Staatsangehörige, gefolgt von italienischen und französischen. Die grösste vertretene und nicht an die Schweiz angrenzende Nation ist der Kosovo.

Quelle: Startups.ch

Wenig verändert hat sich das Verhältnis hinsichtlich des Geschlechts. Seit Jahren beträgt es rund drei Viertel Männer zu einem Viertel Frauen. Auch mit Blick auf die Verteilung der Neugründungen nach Branchen hat sich wenig getan: Wie in der Vergangenheit wurden die meisten Unternehmen in den Sektoren Konsum und Handel sowie im IT-Bereich gegründet. Aber auch das Handwerk ist für den Schritt in die Selbstständigkeit attraktiv.

Für das kommende Jahr wird mit einer Abkühlung der Schweizer Konjunktur gerechnet. Der Ukraine-Krieg, aber auch weitere schwelende Konflikte in Europa dürften für eine anhaltende Unsicherheit sorgen. Hinzu kommt der Absturz am Kryptomarkt, wobei die Branche zum Teil fundamental in Frage gestellt wird. Gemäss Startups.ch sorgt dies alles zusammen dafür, dass die Stimmung in der Start-up-Szene auch im kommenden Jahr eher verhalten bleiben dürfte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen