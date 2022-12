Drohnenpiloten müssen ab 2023 eine Prüfung ablegen

Flugverkehr Neue Drohnen-Regelung ab 2023: Jetzt brauchen auch Hobby-Piloten eine Prüfung Ab Januar gilt in der Schweiz eine neue Drohnenregelung. Betroffen sind fast alle Drohnenpilotinnen und -piloten. Der Bund will damit den Grundstein für den «Luftraum der Zukunft» legen. Gregory Remez Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lange Zeit galten sie als reine Spielerei, inzwischen aber dringen sie in immer weitere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens vor: Zivile Drohnen werden heute nicht nur zum Transportieren von Laborgütern oder für Rettungsflüge und humanitäre Hilfe in schwer zugänglichen Gebieten eingesetzt. Sie sind auch Automatisierungstreiber in diversen traditionellen Branchen wie der Landwirtschaft oder dem Bauwesen, wo sie beispielsweise zur Inspektion von Infrastruktur benutzt werden.

Auch Hobby-Drohnenpiloten sind von der neuen Regulierung betroffen. Bild: Getty

Mit der von Jahr zu Jahr stark wachsenden Zahl von Drohnen in der Luft steigt aber auch das Risiko von Unfällen. Um dieses zu reduzieren, hat der Bundesrat kürzlich beschlossen, die aktuelle Drohnenregelung anzupassen und jene der Europäischen Union zu übernehmen. Sie tritt am 1. Januar 2023 in Kraft – und sieht diverse Änderungen für Drohnenpiloten vor.

Die Faustregel lautet: Je riskanter eine Drohne unterwegs ist, desto stärker werden sie und ihr Pilot künftig reguliert. Grundsätzlich betreffe die neue Regelung fast alle Freizeit-Drohnenpiloten, sagt Christian Schubert vom Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) auf Nachfrage. Daher täten alle, die bereits eine Drohne besitzen oder heuer zu Weihnachten erhalten haben, gut daran, sich zu informieren, bevor sie diese im Januar in die Luft lassen.

«Mehrere Stunden» für Schulung einrechnen

Neu wird abhängig vom Betriebsrisiko zwischen den drei Kategorien «offen», «speziell» und «zulassungspflichtig» unterschieden. In der offenen Kategorie dürfen Drohnen weiterhin ohne Bazl-Bewilligung geflogen werden, allerdings sind das weitaus weniger als früher. So müssen sich neuerdings alle Piloten von Drohnen, die über 250 Gramm wiegen oder eine Kamera oder ein Mikrofon haben, was heute bei den meisten der Fall ist, auf der Bazl-Seite uas.gate.bazl.admin.ch registrieren. Bisher lag die obere Gewichtslimite für prüfungsfreie Drohnen bei 500 Gramm; Drohnen ab 25 Kilogramm sind neu grundsätzlich zulassungspflichtig.

Ferner müssen die genannten Piloten allesamt eine Schulung inklusive Prüfung absolvieren. Umfang und Format der Schulung, die am Computer gemacht werden kann, hängt von der Unterkategorie ab, in der die Drohne eingesetzt wird. Gemäss professionellen Fotografen, die für diese Zeitung tätig sind, sollte man für die Erlangung des Zertifikats «mehrere Stunden einrechnen». Unter anderem lerne man dort, dass Drohnen in der offenen Kategorie nicht mehr über Menschenansammlungen geflogen werden dürfen – alle Hochzeitsfotografen seien schon mal vorgewarnt.

60 Drohnen-Vorfälle im laufenden Jahr

Eine Schikane soll die neue Regelung nicht sein, gibt Bazl-Sprecher Schubert zu bedenken. «Es geht darum, dass sich Drohnenpiloten mit der Thematik des Drohnenfliegens auseinandersetzen, vom Luftfahrtrecht über die operationelle Tätigkeit bis hin zu Fragen der Privatsphäre. Die meisten Unfälle passieren, weil sich die Drohnenpiloten vorher nicht genügend informiert haben.»

Rund 60 Drohnen-Vorfälle hat das Bazl in diesem Jahr gezählt, vorwiegend in Flughafennähe. Die meisten davon seien Drohnensichtungen vom Flughafenpersonal, sagt Schubert. Annäherungen in der Luft, sogenannte Airprox, gebe es nach wie vor selten – dank Sperrzonen. Im neuen Reglement wird daher das Drohnenflugverbot im 5-Kilometer-Umkreis von zivilen oder militärischen Flughäfen beibehalten. Wegen einer solchen Flugverbotszone rund um den Militärflugplatz Emmen war vor rund drei Jahren ein Drohnen-Pilotprojekt der Post in Luzern gescheitert.

Für Drohnenflüge in Flughafennähe brauche es auch in Zukunft eine Sonderbewilligung des Bazl, sagt Schubert. Mit der neuen Regelung sei aber zumindest die rechtliche Basis für weitere kommerzielle Drohnenprojekte wie den Transport von Laborproben gelegt. Die Betreiber erhielten Planungssicherheit. Für das Bazl sei ausserdem wichtig, dass die Zertifikate und Zulassungen nun europakompatibel seien. «Diese Vereinbarkeit ist, wie bei jedem technologischen Fortschritt, entscheidend.»

Luftraum soll digitalisiert werden

Der Bund lege damit den Grundstein für den «Luftraum der Zukunft», wie Schubert es ausdrückt. Deshalb werde die Schweiz auch die europäische Regulierung zum sogenannten U-Space anwenden, das im kommenden Jahr breitflächig eingeführt werden soll. Beim U-Space handelt es um ein europäisches Projekt zur Digitalisierung des Luftraumes, um Drohnen, Lufttaxis und ähnliche Fahrzeuge nahtlos in den allgemeinen Flugverkehr zu integrieren.

Die Schweiz war am Projekt massgebend beteiligt. «Mit technologischen Weiterentwicklungen wie dem digitalen Luftraum sollten sich die Risiken von Drohneneinsätzen reduzieren lassen», sagt Schubert. Ganz auf Null bringen lasse sich dieses aber wohl auch mit der neuen Regelung nicht. «Unangemeldete Flugobjekte werden bis auf Weiteres ein Problem bleiben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen