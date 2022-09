Flugzeugteile Wie Ruag Aerostructures in Emmen den Turnaround geschafft hat Dem Flugzeugstrukturbereich von Ruag International in Emmen drohte in der Coronakrise das Ende. Dann kam Paul Horstink aus den Niederlanden und sorgte wieder für Auftrieb. Jetzt steht der Verkauf kurz bevor. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 16.09.2022, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als Sanierer möchte Paul Horstink nicht betitelt werden. Aber was der 51-jährige Niederländer in den letzten rund 13 Monaten bei der Ruag Aerostructures in Emmen gemacht hat, ist genau das. Er hat das Unternehmen wieder auf die Spur gebracht.

Paul Horstink in der Produktion von Ruag Aerostructures in Emmen. Bild: Dominik Wunderli (Emmen, 1. September 2022)

Rückblende: Anfang 2021 befindet sich der Luft- und Raumfahrtkonzern Ruag International im Umbruch. Das Unternehmen war erst ein Jahr zuvor entstanden, da der Bund beschloss, den Technologie- und Rüstungskonzern Ruag in zwei selbstständige Unternehmen aufzuteilen. Fortan sollte sich Ruag International um das zivile Geschäft mit Raketen- und Flugzeugteilen kümmern, während die sogenannte Ruag MRO Schweiz Dienstleisterin der Schweizer Armee blieb. Die Entflechtung forderte die Baustellen schonungslos zutage. Ruag International war damals nicht rentabel. Vor allem, weil das Geschäft mit Flugzeugteilen – Aerostructures genannt – am Boden lag. Die Kunden aus der Luftfahrtindustrie litten Anfang 2021 noch immer unter der Coronakrise und stornierten reihenweise Aufträge. Am Standort Emmen werden zum Beispiel Auftriebshilfen für zivile Flugzeuge oder Zusatztanks für Kampfflugzeuge hergestellt.

Grüne Quadrate in der Matrix

Ruag-International-CEO André Wall hatte bereits 2020 den Abbau von 90 Jobs bei Ruag Aerostructures in Emmen angeordnet. Auslöser dafür war damals die Einstellung des Riesenfliegers A380 durch Airbus, wodurch Aufträge in Emmen fehlten. Es folgten weitere kleinere Abbaurunden und der Verkauf des Bereichs Zerspanung in Emmen. Doch die Probleme blieben. Sie betrafen nicht nur Airbus, sondern auch die anderen Kunden Boeing, Saab, GE und Pilatus. Die Unzufriedenheit und Unsicherheit war gross. Es drohte das Ende von Ruag Aerostructures in Emmen.

So kam es, dass sich André Wall an einen früheren Kollegen aus alten Tagen erinnerte. Paul Horstink war bis 2016 beim Flugzeugwartungsunternehmen SR Technics beschäftigt, als Wall dort CEO war. Im Frühsommer 2021 rief Wall Horstink an. «Er erklärte mir die Situation und bat mich, den Schweizer Flugzeugstrukturbereich wieder auf Vordermann zu bringen», erzählt der Niederländer bei einem Besuch in Emmen. So zog Paul Horstink mit seiner Familie in die Zentralschweiz und begann, an der Firmenkultur von Ruag Aerostructures zu arbeiten.

Als eine der ersten Amtshandlungen führte er eine Matrix ein: Auf der einen Seiten stehen die fünf Punkte Kosten, Qualität, Lieferfähigkeit, Sicherheit und Mitarbeiterzufriedenheit. Auf der anderen Seite stehen die fünf Kunden. Das ergibt 25 Quadrate, die Mitte 2021 grösstenteils im roten Bereich waren. Heute seien 70 bis 80 Prozent der Quadrate grün, vier von fünf Kunden seien zufrieden, sagt Horstink. «Die Schweiz ist ein teurer Produktionsstandort und bei Ruag Aerostructures in Emmen wird grösstenteils manuell gearbeitet. Die Kosten lassen sich nur bis zu einem gewissen Grad senken. Topqualität und Lieferfähigkeit sind darum umso wichtiger.»

Blick in die Produktion von Ruag Aerostructures in Emmen. Bild: Dominik Wunderli (1. September 2022)

Simon Hächler übernimmt von Paul Horstink

Bleiben noch die Punkte Sicherheit und Mitarbeiterzufriedenheit. 2020 passierten bei Ruag Aerostructures in Emmen 16 Unfälle, 2021 waren es 12. Dieses Jahr waren es bislang fünf. «Jeder Unfall ist einer zu viel, aber mit diversen Massnahmen haben wir es geschafft, die Zahlen massiv zu reduzieren», erklärt der Luftfahrt- und Wirtschaftsingenieur. So können Mitarbeitende zum Beispiel mit einer speziellen App gefährliche Situationen per Handy festhalten und dem Management melden, sodass sie behoben werden können. Wird das auch gemacht? «Ja», sagt Horstink, denn die Mitarbeitenden hätten selbst ein Interesse daran.

Damit spricht er den letzten, aber wichtigsten Teil der Matrix an: die Mitarbeiterzufriedenheit. «Hier fängt alles an. Sind die Angestellten zufrieden, weil es weniger Unfälle gibt, weil sie eine Zukunftsperspektive haben, weil sie die Strategie verstehen, dann stimmen auch die Qualität und alle anderen Teile der Matrix», sagt Horstink. Heute arbeiten bei Ruag Aerostructures in Emmen etwas mehr als 200 Personen. Das sind weit weniger als noch vor ein paar Jahren. Laut einer aktuellen Mitarbeiterumfrage ist die Verbundenheit zum Unternehmen aber gross, vor allem unter den rund 130 Angestellten in der Produktion.

Übernimmt neu die Führung des Aerostructures-Standorts in Emmen: Simon Hächler. Bild: PD

Wie es mit dem Geschäftsbereich weitergeht, ist allerdings nach wie vor offen. Fest steht lediglich, dass der Bund Ruag International verkaufen wird. Beobachter gehen davon aus, dass es verschiedene Käufer geben wird. Ein Käufer wird die Raumfahrtsparte Beyond Gravity übernehmen, die unter anderem in Emmen stationiert ist, ein anderer dürfte den Flugzeugstrukturbereich in Deutschland und Ungarn kaufen und ein dritter wird Ruag Aerostructures in Emmen übernehmen. Gemäss Fahrplan könnte der Verkauf von Ruag Aerostructures in Emmen spätestens Ende 2023 über die Bühne gehen, Beyond Gravity soll spätestens 2025 verkauft werden.

Paul Horstink geht davon aus, dass Ruag Aerostructures in Emmen schon im laufenden Jahr profitabel wird. Die wichtigsten Ziele seien erreicht. Darum hat er nun innerhalb von Ruag International eine neue Rolle übernommen. Er wird bei Beyond Gravity die Leitung der Division Launchers mit gut 650 Mitarbeitenden übernehmen. Die Führung des Aerostructures-Standorts in Emmen übernimmt neu der bisherige Finanzchef Simon Hächler. Unter seiner Leitung soll 2023 für Ruag Aerostructures in Emmen ein Jahr der Konsolidierung werden, bis es dann voraussichtlich ab 2024 unter neuer Eigentümerschaft weitergeht. Dass es weitergeht, davon ist Paul Horstink überzeugt: «Der Standort Emmen mit seinen hoch spezialisierten Fachkräften hat Zukunft.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen