Gebäudetechnik Trotz Kritik: CKW expandiert in Zug Übernahme der Elektro Camenzind + Partner AG in Hünenberg. 03.06.2022, 13.54 Uhr

Hinten von links: Die drei Geschäftsleitungsmitglieder Ruedi Felder, Cornel Räber und Urs Lang sowie von CKW Thomas Abegg (Leiter Wachstum & Integration). Vorne: Der Gründer Alfred Camenzind und von CKW Thomas Gisler (Leiter Elektro). Bild: PD

Der Zentralschweizer Stromkonzern CKW baut seine Präsenz im Bereich Gebäudetechnik weiter aus: Die CKW übernimmt die Elektro Camenzind + Partner AG in Hünenberg, heisst es in einer Mitteilung. Die Übernahme erfolge per 1. Juni 2022 und im Sinne einer Nachfolgeregelung.

«Ich freue mich sehr, mein Lebenswerk in die Hände von CKW weitergeben zu dürfen und bin sehr froh, dass alle Mitarbeitenden eine gute Perspektive für ihre Zukunft erhalten. Dank dem starken Partner CKW wird sich das Unternehmen für unsere Kundinnen und Kunden weiterentwickeln können», lässt sich Alfred Camenzind in der Mitteilung der CKW zitieren. Elektro Camenzind + Partner ist im Installations­bereich, in der Gebäude­automation und in der E-Mobilität tätig. Das Unternehmen übernimmt jeweils Aufgaben von der Planung über die Realisierung bis zum Unterhalt.

Geschäftsleiter bleiben an Bord

«Sowohl geografisch wie auch bezüglich Dienstleistungsportfolio passt Elektro Camenzind + Partner optimal zu uns. Wir freuen uns sehr, dieses hervorragend eingespielte Team in der CKW-Familie begrüssen zu dürfen», sagt Thomas Gisler, Geschäftsbereichsleiter Elektro der CKW. Elektro Camenzind + Partner beschäftigt 52 Mitarbeitende, davon 21 Lernende. Für die Kundinnen und Kunden bleiben die bisherigen Ansprechpartner mit den drei Geschäftsleitungsmitgliedern Urs Lang, Cornel Räber und Ruedi Felder bestehen. Sie sollen dem Kundenstamm Kontinuität garantieren.

CKW-CEO Martin Schwab hält an Strategie fest

Die Expansionsstrategie der CKW wird seit geraumer Zeit von Konkurrenten kritisiert. Man stört sich daran, dass das von verschiedenen Kantonen kontrollierte Unternehmen immer mehr in Bereiche vordringt, die früher die Domäne von privatwirtschaftlichen Betrieben waren. Die CKW hält dagegen fest, für die CKW gelte wie für alle anderen Firmen in der Schweiz die Wirtschaftsfreiheit. Eine Quersubventionierung innerhalb der CKW gebe es nicht.

Im Februar sagte CKW-CEO Martin Schwab im Interview: «Wir gehören zwar direkt und indirekt mehreren Kantonen, aber wir sind privatwirtschaftlich als Aktiengesellschaft organisiert. Unsere ­Aktionäre erwarten von uns eine vernünftige Umsatz- und Gewinnentwicklung.» Es werde weitere Übernahmen geben, wenn sie für die CKW Sinn machten, so Schwab. (mim)