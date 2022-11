Gefährlicher Abrieb Eislaufen auf Plastik boomt – doch die Bedenken wachsen Synthetische Eisfelder sind gefragt. Viele Betreiber steigen um, denn im Gegensatz zu herkömmlichen Feldern benötigt die Kunststoffalternative weder Wasser noch Storm – und soll daher besonders nachhaltig sein. Doch es gibt Zweifel an den Herstellerversprechen. Gregory Remez Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Die unsichere Stromlage zwingt diesen Winter viele Unternehmen zum Umdenken, darunter auch solche, die man im Vorfeld nicht unbedingt auf der Rechnung hatte. Zum Beispiel Betreiber von Eisbahnen. Bereits ist klar, dass es vor der Bossard-Arena in Zug und dem KKL in Luzern dieses Jahr keine Ausseneisbahn geben wird. Überdachte Eisfelder, etwa in Sursee, Hochdorf oder Küssnacht, öffnen zwar plangemäss, müssen aber zum Teil saftige Strompreiserhöhungen schlucken – und sprechen von «unsicheren Aussichten».

Vor dem KKL in Luzern wird es heuer kein Eisfeld geben, auch keines mit Kunststoff-Unterlage. Bild: Boris Bürgisser (9. Dezember 2019)

Vor diesem Hintergrund ist wenig erstaunlich, dass Alternativen zu herkömmlichen Eisfeldern, die nebst grossen Energiemengen auch noch viel Wasser benötigen, gerade hoch im Kurs sind. Wie aus der Branche zu vernehmen ist, testen gerade zahlreiche Betreiber sogenannte synthetische Eisbahnen, also Flächen aus Kunststoffplatten. Kürzlich gab etwa die Mall of Switzerland in Ebikon bekannt, dieses Jahr ein solches Eisfeld aufzustellen. Auch im Emmen-Center, im Länderpark Stans oder auf dem Berner Bundesplatz wird diesen Advent eine synthetische Eisfläche stehen.

Freigesetztes Mikroplastik

Das Schlittschuhlaufen auf Plastik boomt. Die Gründe liegen auf der Hand. Kunststoffeis benötigt weder Wasser noch Kühlenergie – und ist daher nicht nur günstiger im Unterhalt, sondern wird auch als besonders nachhaltig angepriesen. Zudem ist es das ganze Jahr über einsetzbar.

Plastikspäne: Abrieb von Kunststoff-Eisbahnen. Bild: WWF

Win-win also für alle Beteiligten? Nicht ganz. Zumindest wenn man einem im Frühjahr publizierten Bericht der Umweltschutzorganisation WWF Glauben schenken will. Zwar wird darin der Ansatz gelobt, Alternativen zu kühlungs- und energieintensiven Eisbahnen zu suchen. Allerdings seien die Kunststoff-Eisbahnen nicht der Weisheit letzter Schluss. Denn auch für deren Herstellung, Transport und Entsorgung werde Energie benötigt, zudem entstehe Plastikmüll. «Beim Eislaufen fräsen die scharfen Schlittschuhkufen feine Plastikspäne in unterschiedlicher Grösse ab. Das so abgelöste und freigesetzte Mikroplastik gelangt in Böden, Luft und Meer und richtet verheerenden Schaden an», warnt Mikroplastikexpertin Caroline Kraas vom WWF.

Die Kunststoff-Eisbahnen bestehen grösstenteils aus neuwertigem Polyethylen. Ökologischer wäre es laut Kraas, wenn dieser «zumindest recycelt wäre». Denn für jeden neu hergestellten Kunststoff werde Erdöl benötigt. Insofern sei es bedenklich, wenn sich die Hersteller synthetischer Eisfelder als Klimaretter inszenieren. Bislang gebe es kaum Studien, in denen die Klimabilanz aller Systeme, also Echteis-, Kunsteis- und Kunststoffbahnen, miteinander verglichen werden.

Ökologische Überlegungen waren auch der Grund, warum sich der Organisator des Advents-Eisfeldes beim KKL in Luzern gegen eine Kunststoffalternative entschied. «Das ist für uns ein No-Go», erklärte kürzlich «Live on Ice»-Produzent Gerry Hofstetter dieser Zeitung. Man könne es nicht verantworten, dass der «Plastikabtrieb im Mikrobereich» anschliessend «in der Luft, im See und in unseren Körpern» lande.

Schlechtere Gleitfähigkeit

Andere Eisfeldbetreiber monieren derweil nicht die Ökobilanz, sondern die schlechtere Gleitfähigkeit der Kunststoffbahnen. Sie verweisen auf den grösseren Widerstand und die grössere Sturzgefahr als bei herkömmlichen Feldern. Von Hobby- wie Profisportlern sowie Vereinen sind aus dem bisherigen Betrieb gemischte Rückmeldungen zu vernehmen.

Den Herstellern synthetischer Felder sind die Vorwürfe bekannt. Zu den grössten Akteuren in dem Bereich gehört die Luzerner Firma Glice, die seit 2012 Kunststoff-Eisbahnen herstellt und inzwischen in über 90 Länder exportiert. Die Bedenken seien nicht ganz neu, mitunter aber überholt, sagt Glice-CEO und Mitgründer Viktor Meier. Die Technologie habe in den letzten Jahren einen grossen Sprung gemacht, gerade beim Abrieb.

«Glice nimmt das Thema Mikroplastik sehr ernst», sagt Meier. Dieses werde überall und ständig emittiert, etwa von Autoreifen, Textilfasern, selbst Schuhsohlen. Immerhin: «Dank eines niedrigen Reibungskoeffizienten produzieren Glice-Bahnen heute 90 Prozent weniger Abrieb als herkömmliche Kunststoff-Eisbahnen.» Pro Monat würden pro Quadratmeter 2,8 Gramm freigegeben, was unter dem Abrieb von Schuhsohlen liege.

Gemäss Meiers Rechnung liegt zudem die CO 2 -Bilanz von herkömmlichen Eisbahnen «um ein Vielfaches höher» als bei synthetischen: Rund 30,96 Kilogramm CO 2 entstehe bei der Herstellung einer zwei Quadratmeter grossen Glice-Platte; dies entspreche dem durchschnittlichen Energieverbrauch von einem Quadratmeter Kunsteis in weniger als drei Wochen. Zudem werde für jede hergestellte Glice-Platte ein Baum für die Umweltinitiative Plant-for-the-Planet gepflanzt.

Ein kleiner Kompromiss?

In Bezug auf die Rezyklierbarkeit räumt Meier derweil ein, dass für jede neue Glice-Platte neuer Kunststoff benötigt werde, verweist aber auf das alte Fünfer-und-Weggli-Problem. Man würde am liebsten recyceltes Polyethylen einsetzen, doch um optimale Gleitfähigkeit zu erlangen, müssten die Polymere absolut rein sein. Beides gehe nicht.

Zumal optimale Gleitfähigkeit in diesem Fall bedeutet, dass eine synthetische Bahn im Vergleich zu frisch präpariertem Eis noch immer «ein wenig mehr Widerstand» bietet, wie Meier es ausdrückt. Nach zehn Minuten habe man sich aber daran gewöhnt und könne alle Figuren und Bewegungen wie auf konventionellem Eis ausführen. Das sei doch ein «kleiner Kompromiss für die Rettung unseres Planeten».

Wie viele Eisfeldbetreiber diesen Kompromiss künftig einzugehen bereit sind, wird sich weisen. Dieser Winter könnte zum Lackmustest für das Kunststoffeis werden.

