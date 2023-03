Gebühren auf Lohnkonto: Zentralschweizer Banken im Überblick

Geld Aargauische Kantonalbank schafft Gebühren auf Lohnkonto ab – wie reagieren Zentralschweizer Banken? Während Sparkonten in der Regel kostenlos sind, verlangen die allermeisten Banken bei Privatkonten Gebühren. Die Aargauische Kantonalbank schafft diese nun ab. Fünf Zentralschweizer Kantonalbanken warten ab – bei einer wird die Gebührenstruktur gerade überarbeitet. Maurizio Minetti 1 Kommentar 16.03.2023, 05.00 Uhr

Die Zinswende im vergangenen Herbst hat einige Unannehmlichkeiten mit sich gebracht. Aus Sicht der Bankkundschaft sind in erster Linie die höheren Hypothekarzinsen ein Ärgernis. Auf der anderen Seite erhöhen die Finanzinstitute die Zinsen auf Bankkonten nur zögerlich. Vor allem aber lassen sie die Gebühren unangetastet. Während der Tiefzinsphase hatten viele Banken Gebühren erhöht oder neu eingeführt, um die schrumpfenden Margen aufzubessern. In den Augen der Kundschaft müssten diese nun sinken.

Bislang ist wenig passiert, doch nun prescht ein Institut vor. Die Aargauische Kantonalbank (AKB) kündigte vergangene Woche an, per 1. April sämtliche Kontoführungsgebühren und Buchungsspesen auf Privat- und Firmenkonten abzuschaffen. Bislang verrechnet die AKB ihren Privatkunden monatliche Gebühren in der Höhe von 4 Franken, Firmenkunden bezahlen 5 Franken. Eine Buchung kostet 30 Rappen. AKB-Chef Dieter Widmer gibt sich in der Mitteilung überzeugt, «dass sich Kontoführungsgebühren seit Aufhebung der Negativzinsen nicht mehr rechtfertigen lassen». Das «Geschenk» an die Kundschaft kostet die Bank einen Betrag im mittleren einstelligen Millionenbereich, schreibt die «Aargauer Zeitung».

Bei den Gebühren verlieren manche Bankkunden die Übersicht. Bild: Getty

Die UBS ist am teuersten

Benjamin Manz, Geschäftsführer beim Vergleichsdienst «Moneyland», begrüsst die Abschaffung der Kontoführungsgebühren auf Privat- und Firmenkonten: «Es ist ein geschickter Schachzug der AKB.» Manz glaubt, dass die Abschaffung der Negativzinsen nicht der einzige Grund ist. «Auch der Druck der Neobanken, die kaum Gebühren verrechnen, dürfte eine Rolle gespielt haben. Und vielleicht können auch einige Credit-Suisse-Kunden mit den günstigeren Konditionen zum Wechsel bewegt werden.»

Gemäss «Moneyland»-Daten gibt es derzeit kaum Banken, die auf Privatkonten keine Kontoführungsgebühren verlangen. Aktuell ist dies bei der Freiburger Kantonalbank der Fall. «Allerdings verrechnen viele Banken weniger oder keine Gebühren, wenn man zusätzliche Produkte bezieht, wie zum Beispiel eine Hypothek. Auch Jugendliche zahlen in der Regel nichts.» Man dürfe die Kontoführungsgebühren zudem nicht isoliert betrachten. Auch Bargeldbezüge an Fremdautomaten, Wechselkurse, Zahlungsverkehrskosten oder weitere Dienstleistungen seien oft gebührenpflichtig. «Die AKB zum Beispiel verlangt weiterhin Gebühren für Debitkarten – viele Neobanken nicht», so Manz. Ein Kostenvergleich aller gewünschten Dienstleistungen auf einem Privatkonto ist unter www.moneyland.ch/de/privatkonto-vergleich möglich.

Laut einer Auswertung der «Aargauer Zeitung» ist die Gebühr für die Kontoführung derzeit bei der UBS mit 8 Franken pro Monat am höchsten. Clientis verlangt 7 Franken, bei Valiant werden 6 Franken fällig. Wie sieht es in der Zentralschweiz aus? Wir haben bei den sechs hiesigen Kantonalbanken nachgefragt:

Beim grössten kantonalen Finanzinstitut der Zentralschweiz ist eine Abschaffung von Gebühren auf Privat- und Geschäftskonten «aktuell nicht vorgesehen», wie eine Sprecherin sagt. Die Luzerner Kantonalbank betont, dass Gebühren dort anfallen, «wo wir entsprechende Dienstleistungen erbringen – diese sind unabhängig vom Zinsniveau». Die Kontoführungsgebühr auf Privatkonten beträgt bei der LUKB aktuell 3 Franken pro Monat. Sie sinkt auf 2 Franken mit durchschnittlichem monatlichem Gesamtvermögen ab 10’000 Franken. Keine Gebühr verlangt die LUKB zum Beispiel bei Besitz einer Hypothek, bei einem durchschnittlichen monatlichen Depotvolumen von mindestens 100’000 Franken oder bei der Nutzung einer Vermögensberatung. Kostenlos sind zum Beispiel auch Jugend- oder Vereinskonten.

Bei den Geschäftskonten beträgt die Kontoführungsgebühr 6 Franken pro Monat und Kundenstamm. Die Buchungsgebühr liegt bei 15 Rappen. Dieser Buchungspreis wird bis zu einem Maximalbetrag von 500 Franken pro Jahr und Geschäftspartner für alle Zahlungsein- und -ausgänge belastet. Transaktionen innerhalb des gleichen Geschäftspartners sind kostenlos. Bei mehr als 5000 Transaktionen pro Jahr kann die Bank den Preis individuell vereinbaren.

Bei der Schwyzer Kantonalbank beträgt die Kontoführungsgebühr auf dem Privatkonto monatlich 2 Franken. Die Gebühr wird allerdings ab einem Haushaltsvermögen von 25’000 Franken erlassen. Für Kunden und Kundinnen bis 26 Jahre gibt es ein kostenloses Privatkonto. «Geschäftskunden bieten wir das KMU-Konto als Paket inklusive Visa-Debitkarte sowie monatlich zehn Buchungen für 7 Franken pro Monat an. Alternativ können KMU-Kunden das Geschäftskonto für 6.50 Franken pro Quartal und Gebühren von 50 Rappen pro Buchung nutzen», sagt ein Sprecher. Zur Frage nach einer möglichen Abschaffung der Gebühren sagt er: «Wir beobachten die Marktentwicklung und prüfen Anpassungen der Dienstleistungspreise und Konditionen laufend.»

Die Zuger Kantonalbank hat für Privatkunden Konto-Sets im Angebot. Im Konto-Set-Preis sind eine Anzahl Privatkonten inkludiert, das heisst für die inkludierten Privatkonten fallen keine zusätzlichen Kontoführungsgebühren an. Für Jugendliche führt die Bank kostenlose Konto-Sets, und seit letztem Oktober hat die Bank für digitale Kunden ein kostenloses Konto-Set mit dem Namen «Fix» im Angebot. Hier ist die Kontoführung kostenlos und es gibt eine Gratis-Debitkarte.

Wünscht ein Privatkunde kein Konto-Set, werden monatliche Kontoführungsgebühren von 5 Franken belastet. Alle anderen Konten für Privatkunden (Jugendkonten sowie Sparkonten) weisen keine Kontoführungsgebühren auf. Firmenkunden bezahlen auf Kontokorrenten 6 Franken im Monat. Buchungsspesen von 50 Rappen pro Buchung fallen nur an, wenn der Kunde keinen E-Banking-Vertrag hat. Zur Frage einer möglichen Anpassung der Gebühren sagt ein Sprecher: «Wir legen den Fokus auf eine attraktive Verzinsung der Spar- und Kontoguthaben sowie auf eine transparente, nachvollziehbare Preisgestaltung.»

Als einzige Zentralschweizer Kantonalbank lässt jene aus Nidwalden ausrichten, dass man aktuell «in der Überarbeitung der Angebote» sei, wie ein Sprecher sagt. Über allfällige Anpassungen der Gebühren könne man zum jetzigen Zeitpunkt aber noch keine Aussage machen. Die Kontoführung für ein einzelnes Konto kostet bei der Nidwaldner Kantonalbank derzeit sowohl für Privatkunden als auch für Firmen 3 Franken pro Monat. Buchungsspesen gibt es keine. Wie andere Finanzinstitute bietet auch die Nidwaldner Kantonalbank diverse Kontopakete mit inkludierten Leistungen an.

Bei der Obwaldner Kantonalbank ist das Unternehmerkonto kostenlos. Ebenfalls nichts bezahlen Jugendliche bis 26 Jahre oder Vereine. Beim Konto «Service-Set Bezahlen Basis» (ab 27 Jahre) bezahlt man 3 Franken monatlich, inklusive kostenloser Maestro-Karte. Je nach Dienstleistung bietet die Obwaldner Kantonalbank auch günstigere oder teurere Konten an. Buchungen sind kostenlos, unabhängig des Kontos. «Wir beobachten laufend, wie sich der Markt entwickelt und passen unsere Gebühren dementsprechend an», sagt eine Sprecherin.

Auch bei der Urner Kantonalbank gibt es für Erwachsene verschiedene Kontopakete mit unterschiedlichen Leistungen. Das kostengünstigste Paket beginnt bei 2.75 Franken pro Monat. Für Jugendliche sind die Pakete kostenlos. Alle Kontopakete der UKB enthalten unter anderem eine kostenlose Debit-Mastercard. Zusätzlich beinhalten die Pakete Komfort und Premium eine kostenlose Kreditkarte. Bei der Urner Kantonalbank gibt es für inländische Zahlungen per E-Banking keine Buchungsspesen, weder für Privat- noch für Firmenkunden. Zur Frage nach einer möglichen Anpassung der Gebühren sagt eine Sprecherin: «Wir beobachten die aktuellen Marktentwicklungen laufend und prüfen Anpassungen.»

