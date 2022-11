Gesundheit Ein Roboter als Arzthelfer schreckt Schweizerinnen und Schweizer nicht ab In einer Studie hat die Universität Luzern die Offenheit der Schweizerinnen und Schweizer für Innovationen im Gesundheitswesen untersucht: Sie ist grösser als gedacht. Auf Skepsis stösst die Telemedizin. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 15.11.2022, 11.00 Uhr

Der Hausarzt ist eine beliebte Erstanlaufstelle, beliebter als der Spezialist oder die Notfallpraxis. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Für den Swiss Health Monitor 2022 wurden zwischen dem 1. Juni und 2. Juli dieses Jahres 1028 Personen aus allen Sprachregionen der Schweiz befragt. Die Studie ist Teil der Swiss Consumer Studies der Universität Luzern. In Auftrag gegeben wurde sie vom Pharma- und Medizintechnikunternehmen B. Braun mit Schweizer Hauptsitz in Sempach.«Das Gesundheitswesen in der Schweiz ist noch stark auf stationäre Behandlungen ausgerichtet und bei der Ambulantisierung im Hintertreffen», erklärt B.-Braun-Marketingchef Yves Ottiger.

B. Braun habe sich deshalb mit verschiedenen anderen Akteuren wie Versicherern und Spitälern, aber auch Start-ups zusammengetan, um zu schauen, wie der ambulante Bereich attraktiver gestaltet werden kann. «Doch haben wir schnell gemerkt, dass uns die Zahlengrundlage dafür fehlt», so Ottiger. «Etwa zu Fragen, wie aufgeschlossen für digitale Lösungen in diesem Bereich die Bevölkerung ist.» Dies sind nun die vier wichtigsten Erkenntnisse:

Das hat die Beteiligten überrascht: Über 90 Prozent der Befragten haben sich schon mit der Frage auseinandergesetzt, ob künstliche Intelligenz (KI) bei der Diagnostik zum Einsatz kommen soll. Und diese grösstenteils positiv beantwortet. Ausschliesslich von einem «Roboter» untersucht werden wollen die Schweizerinnen und Schweizer trotzdem nicht, aber die Mehrheit, also über 50 Prozent, würde sich sogar sicherer fühlen, wenn die Untersuchung nicht nur von einem Spezialisten durchgeführt wird, sondern dieser Unterstützung von einer KI hat.

«Das zeigt, dass KI Patientinnen und Patienten nicht abschreckt und deren Einsatz durchaus in der Werbung auch als Wettbewerbsvorteil eingesetzt werden kann», sagt Studienleiter Bernhard Lingens. So könnte beispielsweise ein Hautarzt direkt bei der Untersuchung eine Art Zweitmeinung anbieten, indem er die Haut der Patientin noch mit einem speziellen Bilderkennungstool scanne.

Wer sich unwohl fühlt oder irgendetwas Seltsames an sich feststellt, der googelt in der Mehrheit der Fälle erst mal, falls nicht, sucht er oder sie gleich den Hausarzt oder eine Apotheke auf. Wenig gefragt ist die sogenannte Telemedizin, also Versicherungsmodelle, bei denen der Erstkontakt mit dem Arzt telefonisch stattfindet.

Über 70 Prozent der Befragten nutzen diese Variante nie oder selten. Und auch bei der jüngeren Generation ist die Beliebtheit nur marginal grösser. Als Grund fürs schlechte Abschneiden vermutet Studienleiter Lingens, dass die Telemedizin in einer Art Zwischenposition sei. «Sie bietet nicht so schnell Antworten wie Google und bietet mir gleichzeitig nicht das persönliche Vertrauensverhältnis, wie ich es zu einem Hausarzt oder Apotheker habe.»

Und dieses Vertrauensverhältnis, wie sich in der ganzen Studie zeige, sei den Befragten sehr wichtig. Wohl auch deshalb schneide die Telemedizin gefragt nach der Zufriedenheit mit den Erstanlaufstellen ebenfalls am schlechtesten ab. «Hier stellt sich für die Anbieter die Frage, wie sie eine bessere Nähe zu den Patienten erzeugen können», so Lingens.

Was sich bei dieser Erhebung in der Studie auch zeigt: Als Erstanlaufstelle ist der Gang zum Hausarzt beliebter als eine Notfallpraxis oder ein teurer Spezialist. Dies wird all jene freuen, die politisch fordern, um Gesundheitskosten zu sparen, die Patienten zu verpflichten, zuerst den Hausarzt oder das immer gleiche Ärztenetzwerk aufzusuchen.

Onlineshopping von Medikamenten scheint für Schweizerinnen und Schweizer kaum etwas zu sein. Onlineapotheken haben es gemäss der Studie in der Schwer schwer. Hier wird laut der Umfrage klar der Gang in die klassische Apotheke oder der Medikamentenbezug über den Arzt bevorzugt. Bei Letzterem sieht Studienleiter Lingens aber beispielsweise grosses Potenzial für Onlineanbieter.

«Die Medikamentenbestellung könnte gleich in der Arztpraxis erfolgen, mit dem Vorteil, dass diese sofort durch den Arzt autorisiert werden könnte, so müsste der Arzt selbst nicht mehr so viele Medikamente vorrätig haben, und der Bestellvorgang wäre für den Patienten oder die Patientin unkomplizierter.»

Die Nachbehandlung ist ein wichtiger Teil der Behandlung. Nach einer Operation oder einer Verletzung muss der Körper der Patientin wieder aufgebaut werden beispielsweise mit Physiotherapie und Übungen. Doch wie die Studie zeigt, wird die Nachsorge häufig nicht mit der nötigen Disziplin gemacht, mehr als die Hälfte bricht sie sogar ab. Anderseits ist die Offenheit für digitale Helfer in diesem Bereich gross.

Über 40 Prozent der Befragten interessieren sich für eine digital unterstütze Nachsorge. «Hier gibt es grosses Potenzial», sagt Studienleiter Lingens, sei dies in Form von Erinnerungen, digitalen Anleitungen für Übungen oder auch eines regelmässigen Austausches über verschiedene Tools mit dem behandelnden Arzt. Denn bei einer abgebrochenen Nachsorge bleibe auch bei den Versicherern viel Geld liegen.

