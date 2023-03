Getabstract ChatGPT als Jobkiller? So will eine Luzerner Firma künstliche Intelligenz überlisten Getabstract ist weltweit bekannt für Bücherzusammenfassungen. Ein Bereich, den Textroboter wie ChatGPT meisterlich beherrschen. Muss die Firma nun aufgeben? Nein, meint deren Chef, man baue gar aus. Denn Wissensvermittlung sei mehr als reine Textkomprimierung. Gregory Remez Jetzt kommentieren 23.03.2023, 05.00 Uhr

Gründeten Getabstract 1999: CEO Thomas Bergen (links) und COO Patrick Brigger. Bild: Dominik Wunderli (14. 3. 2023)

Fünf Tage brauchte ChatGPT, um weltweit eine Million Nutzerinnen und Nutzer zu erreichen. Das schaffte seinerzeit nicht mal das iPhone. Beim ersten Smartphone dauerte es 74 Tage, bei Facebook 304. Seit der Lancierung von ChatGPT Ende November wird die auf künstlicher Intelligenz basierte Anwendung von Menschen mit allerhand Fragen über Gott und die Welt herausgefordert. Und antwortet darauf so gewandt, wie man es von Maschinen bisher nicht gewohnt war.

Gemäss Fachleuten ist sie aber weit mehr als reine Spielerei. Von einem Technologiebeben ist die Rede, dem «iPhone-Moment» für KI. Also jenem Moment, in dem sich eine Nischenanwendung plötzlich in der breiten Öffentlichkeit durchsetzt. KI-Tools wie ChatGPT würden bald grosse Teile ebendieser Öffentlichkeit erschüttern, allen voran die Berufswelt, so der Tenor. Jene Branchen, die in irgendeiner Form mit Texten, Zahlen oder Bildern hantieren, sollten sich entsprechend warm anziehen. Also fast alle. Von Journalistinnen und Programmierern über Ärztinnen und Ingenieure bis hin zu Anwältinnen und Wirtschaftsprüfern.

Über 25’000 Bücher zusammengefasst

Zu den unmittelbar Betroffenen gehört auch ein Schweizer Unternehmen, das derzeit Weltmarktführer in einem Bereich ist, den Textroboter wie ChatGPT besonders gut beherrschen: Textzusammenfassungen.

Seit der Gründung im Jahr 1999 hat die in Luzern beheimatete Firma Getabstract über 25’000 Sachbücher aus unterschiedlichen Fachgebieten zusammengefasst. Jährlich kommen mehr als 1000 neue Bücher sowie Fachartikel, Podcasts und Video-Talks hinzu. Deren Inhalt wird von Fachmitarbeitenden bei Getabstract derart zusammengetragen, dass Laien ein Thema spielerisch in 15 Minuten erfassen können.

Dieses «komprimierte Wissen», wie Getabstract es nennt, wird schliesslich international vertrieben, allen voran an Firmenkunden. Zu den Abnehmern gehören Konzerne wie Microsoft, IBM, J.P. Morgan, Daimler, Unilever, PwC, Visa oder Novartis. Diese nutzen die von Getabstract zur Verfügung gestellten Wissenshäppchen unter anderem für Mitarbeiterschulungen, Führungstrainings sowie Strategieentwicklungen.

In sieben Sprachen sind die Getabstract-Zusammenfassungen inzwischen verfügbar. Nach eigenen Angaben erreicht die Firma so weltweit über 16 Millionen Menschen. Den mit Abstand grössten Absatzmarkt bilden die USA, gefolgt von Deutschland, Indien, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz.

Um diese Bandbreite abdecken zu können, beschäftigt Getabstract derzeit rund 170 Festangestellte, davon rund 50 in Luzern, wie etwa den lokal bekannten Schriftsteller und ehemaligen Journalisten Koni Gebistorf alias Niko Stoifberg («Dort»), der die englische Redaktion verantwortet. Hinzu kommen weltweit rund 300 Freelancer.

Freelancer abgebaut, Festangestellte aufgestockt

Ist dieses Geschäft nun, da ChatGPT auch hundertseitige Texte in Rekordzeit zuverlässig zusammenfassen kann, obsolet? Müssen sich Getabstract-Angestellte bald nach einem neuen Job umsehen? Nein, sagt Mitgründer und CEO Thomas Bergen bei einem Treffen am Firmensitz. «Wir haben diese Entwicklung schon vor Jahren antizipiert und sind eigentlich überrascht, dass ChatGPT erst jetzt kam. Techfirmen tüfteln seit langem an solchen KI-Anwendungen.»

Ganz spurlos geht der plötzliche ChatGPT-Durchbruch aber auch an Getabstract nicht vorbei. «Wir müssen uns natürlich ebenfalls auf die neue Situation einstellen», sagt Bergen. «Einen Stellenabbau hatten wir in dem Sinne nicht, aber wir haben rund 50 Freelancer gehen lassen.» Diese waren vor allem für die Textzusammenfassungen zuständig.

Bei den Festangestellten hat Getabstract dagegen zuletzt aufgestockt und will weiter ausbauen. «Wir setzen KI ein, wo es sinnvoll und möglich ist, etwa bei den Zusammenfassungen oder im Marketingbereich. In anderen Bereichen braucht es dagegen künftig mehr fähige Angestellte, etwa bei der Qualitätssicherung», sagt Patrick Brigger, der ebenfalls zum Gründungsteam gehört und heute als COO die Produktentwicklung leitet. Getabstract sei heute viel mehr als ein Lieferant von Textzusammenfassungen.

Anderer Ansatz als Google

Im Gegensatz zum Google-Konzern, der seit 2004 Bücher digitalisiert und diese online durchsuchbar macht, erwirbt Getabstract stets auch die Rechte an den jeweiligen Werken. Mit mehr als 800 Verlagshäusern arbeitet das Unternehmen hierfür zusammen. Zu den bekanntesten gehören im deutschen Sprachraum etwa Campus, Rowohlt oder Springer.

Doch nicht nur mit Verlagen, auch mit Autorinnen und Autoren knüpft Getabstract Partnerschaften. Fast alle international bekannten Sachbuchautoren seien an Bord, sagt CEO Bergen. Von Business-Popstars wie Simon Sinek («Frag immer erst: warum») oder Jordan Peterson («12 Lebensregeln») über Populärwissenschaftler wie Mai Thi Nguyen-Kim («Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit») oder Yoval Harari («Eine kurze Geschichte der Menschheit») bis hin zu Wirtschaftsnobelpreisträgern wie Robert Shiller («Irrationaler Überschwang»).

Um das in den Büchern enthaltene Wissen besser an die Kundschaft zu bringen, bindet Getabstract die Autorinnen und Autoren in die Wissensvermittlung mit ein. Unter anderem erklären diese ihre Werke in Kurzvideos oder Live-Workshops. Diese Nähe zu Autoren hat bei Getabstract Tradition. Der Dritte aus dem Gründungsteam ist heute selbst ein bekannter Schriftsteller: Rolf Dobelli («Die Kunst des klaren Denkens»). Zwar hat Dobelli das Unternehmen inzwischen verlassen, seine Bücher finden sich aber nach wie vor in der Getabstract-Datenbank.

«Das Lernen wird uns ChatGPT nicht abnehmen»

Die enge Zusammenarbeit mit den Verlagen und Autoren sei wichtig, um verschiedene Aspekte eines Themas aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten zu können, sagt Bergen. Just daran scheitert die Maschine in seinen Augen. Denn Wissensvermittlung sei weit mehr als reine Textkomprimierung. Lernprozesse seien hochkomplexe Vorgänge, wobei es nicht nur um Selektion, sondern vor allem auch um Kontextualisierung, Bewertung und Anwendung von Wissen gehe.

«Unser Ziel ist es, Menschen zu helfen, Probleme effizienter zu lösen», sagt Bergen. «Die Zusammenfassung von Text-, Audio- oder Videodaten bildet dafür nur die Basis. Um den anschliessenden Lernprozess zu erleichtern, sind wir laufend daran, neue Ansätze und Tools zu entwickeln.» Ironischerweise ist eines der Tools, die bald lanciert werden, ein eigens entwickelter Chatroboter, der Kunden bei der Suche nach Themen helfen soll. Gerade Firmen hätten noch viel Luft nach oben, wenn es um die konkrete Vermittlung von Wissen gehe, ergänzt COO Brigger. «KI-Tools wie ChatGPT können hier sicherlich unterstützend wirken, das Lernen werden sie uns aber auch in Zukunft nicht abnehmen können.»

