Grossdietwil Mit Wespen gegen Zünsler: Warum die Andermatt Group so stark wächst – und wie sie die Nachfolge regelte In Grossdietwil, am äussersten Rand des Kantons Luzern, hat die Andermatt Group ihren Sitz. Der Anbieter biologischer Pflanzenschutzmittel wächst seit Jahren stark und baut nun auf dem Areal erneut aus. Doch aktuelle Tendenzen bereiten dem Unternehmen Sorgen. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 01.07.2022, 11.30 Uhr

Die Liste der Ausbauten auf dem Areal der Andermatt Group in Grossdietwil im Kanton Luzern in den letzten Jahrzehnten ist lang. Als die Verantwortlichen an diesem Montag Ende Juni ihre Schaufeln in den Boden rammen, ist es bereits die elfte Erweiterungsetappe, deren Start gefeiert wird, die vierte seit 2010.

Von links: Firmengründer Martin und Isabel Andermatt und Geschäftsführer Daniel Zingg beim Spatenstich am 27. Juni. Bild: Dominik Wunderli (Grossdietwil, 27. Juni 2022)

Der Neubau soll auf 7600 Quadratmeter Platz für zusätzliche Logistik-, Produktions- und Bürokapazitäten bieten, um den nötigen Platz dafür zu gewinnen, muss der bisherige Firmenparkplatz in eine unterirdische Tiefgarage verlegt werden. Die Investitionen für die Erweiterung belaufen sich auf 15,5 Millionen Franken.

Visualisierung des geplanten Erweiterungsbaus (Gebäude vorne), ein Holzbau mit Fotovoltaikanlage, Dachbegrünung und Erdwärmeheizung.

Biologischer Pflanzenschutz im Aufschwung

Auch dieser Ausbau sei dringend nötig. Denn aus dem kleinen Start-up für biologischen Pflanzenschutz, das der ETH-Agronom und Insektenvirusforscher Martin und seine Frau Isabel Andermatt 1988 in ihrer Studentenwohnung gründeten und 1989 in ein Bauernhaus nach Grossdietwil verlegten, ist eine weltweit tätige Firmengruppe mit 492 Angestellten geworden – mit einem Mitarbeiterwachstum von durchschnittlich 10 Prozent und einem Umsatzwachstum von durchschnittlich 15 Prozent pro Jahr. Für 2022 erwartet das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von rund 111 Millionen Franken.

Blick auf das Areal der Andermatt Group im kleinen Dorf Grossdietwil, das etwas über 800 Einwohnerinnen und Einwohner zählt. Bild: Dominik Wunderli (Grossdietwil, 27. Juni 2022)

Die Produkte aus Grossdietwil sind im Trend. Allerorts wurde in letzter Zeit im Sinne des Naturschutzes beschlossen, den Einsatz von Pestiziden, also von Chemie, in der Landwirtschaft zu reduzieren. Die EU will deren Einsatz im Rahmen des Green Deals eigentlich bis 2030 halbieren. Entsprechend populär wird der biologische Pflanzenschutz.

Biologischer Pflanzenschutz, das bedeute oftmals den Einsatz von Gegenspielern, erklärt Daniel Zingg. Der grossgewachsene 51-Jährige ist seit 25 Jahren beim Unternehmen und hat Anfang Jahr die Leitung über die Firmengruppe von Martin Andermatt übernommen, der weiterhin Verwaltungsratspräsident der Firmengruppe ist.

Als Andermatt die Firma gründete, hatte er an sogenannten Baculoviren zur Bekämpfung der Obstmade geforscht. Über die Fresstätigkeit werden diese spezifisch von Insektenraupen aufgenommen, infizieren Darm- und Fettkörperzellen und verursachen den Tod der Insekten. Heute ist das Unternehmen spezialisiert auf solche Viren, die vor Ort in Grossdietwil gezüchtet werden.

Mitarbeitende sind Teilhabende Als sich die Andermatts 2010 mit ihrer eigenen Nachfolgeplanung auseinandersetzten und feststellten, dass die beiden Söhne kein Interesse hatten, sich operativ ins Unternehmen einzubringen, entschieden sie sich für ein System der Mitarbeiterbeteiligung. Seit 2012 können die Angestellten Aktien des Unternehmens erwerben. Führungskräfte und Verwaltungsräte bis zu fünf Prozent pro Person, Mitarbeitende bis zu vier Prozent. Den genauen Wert der Aktien verraten die Andermatts nicht, doch eine damals gekaufte Aktie sei heute etwa fünfmal so viel Wert. Der aktuelle Wert der Aktie wird jedes Jahr anhand einer Formel berechnet, bei der das Jahresergebnis sowie die aktuelle Kapitalisierung eine Rolle spielt. Inzwischen haben sich bereits 151 Mitarbeitende insgesamt rund 44 Prozent der Aktien gekauft. Wie diese verwendet werden dürfen, ist im Aktionärsbindungsvertrag festgelegt. Etwa, dass die Aktien nicht an Externe verkauft werden dürfen und spätestens drei Jahre nach Austritt aus dem Unternehmen an dieses zum aktuellen Wert zurückverkauft werden müssen. Auch darf ein Mitarbeiter zwar während seiner Anstellung seine Aktien wieder verkaufen, aber im Gegenzug für mehrere Jahre keine neuen kaufen, um Spekulation zu verhindern. Der Aktionärsbindungsvertrag dient dazu, die Zukunft des Unternehmens zu sichern, abgeändert werden darf er nur mit Zweidrittelmehrheit. Vorerst beabsichtigen die Andermatts deshalb mindestens 34 Prozent der Aktien selbst zu behalten. Wie es dann weitergehe, etwa ob das Paket in der Familie weitergegeben werde, sei noch nicht beschlossen, sagt der 63-jährige Firmengründer. Auch einen kompletten Verkauf an die Mitarbeitenden wolle er nicht ausschliessen. Er jedenfalls, sagt Martin Andermatt, würde dieses Konzept allen Unternehmen empfehlen. Es wirke sich positiv auf die ganze Stimmung im Unternehmen aus und motiviere.

Rückstand bei der Forschung

Zum Angebot gehören aber auch tierische Gegenspieler: Schlupfwespen gegen den Maiszünsler und Kornkäfer beispielsweise oder Adalia-Marienkäfer gegen Blattläuse.

Blattläuse (Bild) können mit dem Einsatz von Kornkäfern abgetötet werden. Bild: Petra Jung

Die Herausforderung beim biologischen Pflanzenschutz, so Zingg, sei, dass nicht ein Mittel verwendet werde, das alle Schädlinge abtöte, sondern für jeden Schädling das passende Produkt zum Einsatz kommen müsse, jedoch mit dem grossen Vorteil, dass weder andere «nützliche» Insekten geschädigt, noch es chemische Rückstände auf den Nahrungsmitteln geben könne. Doch wahr ist auch: Noch nicht für jeden Schädling existiert das passende biologische Schutzmittel.

Den Grund dafür verortet Zingg in der bisher noch begrenzten Forschung, dort sei in den letzten 50 Jahren viel in die Agrochemie investiert worden, in den biologischen Pflanzenschutz jedoch weniger.

«Als die Andermatt Group 1988 gegründet wurde, waren wir noch ein Pionier in diesem Bereich, heute gibt es etliche Unternehmen, die im biologischen Pflanzenschutz tätig sind.»

Fünf Prozent am Gesamtpflanzenschutz mache der biologische derzeit weltweit aus.

Zingg erzählt:

«Oft ist es so, dass unsere Produkte noch als Ergänzung zum chemischen Pflanzenschutz gesehen werden, in spätestens 20 Jahren wird es aber umgekehrt sein.»

«Und der biologische Pflanzenschutz wird grösser sein als der chemische.» Die Zahlen geben ihm recht, so ist der Einsatz von chemischem Pflanzenschutzmittel in der EU in den letzten Jahren um rund 14 Prozent zurückgegangen. Doch etwas bereitet ihm diesbezüglich Sorgen, es ist der Ukraine-Krieg, der sich noch einmal negativ auf die sowieso schon angespannte Versorgungssituation im Landwirtschaftssektor auswirkt.

Und ähnlich wie bei der Energie, bei der teils ein Revival der Atomkraft gefordert wird, würden auch in der Landwirtschaft Forderungen laut, wieder mehr chemische Mittel einzusetzen, um den Ertrag der Flächen zu steigern. «Dagegen zu argumentieren ist herausfordernd, da es heisst, es gehe dabei um die Bekämpfung des Hungers.»

Kurzfristig möge das Ertragsniveau mit Chemie durchaus gesteigert werden, so Zingg, langfristig gäbe es aber grosse Einbussen, weil die Bodenfruchtbarkeit abnehme. Daniel Zingg hofft, dies werde bedacht, und es komme zu keinem Rückschritt.

