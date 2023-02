Abhängig von Asien: Schweizer Chipbranche formiert sich

Halbleiter Mikrochips made in Inwil? So reagieren Zentralschweizer Akteure auf die Abhängigkeit von Asien Europa und die USA wollen beim Halbleiternachschub die Abhängigkeit von Asien reduzieren. Auch in der Schweiz soll die Chipbranche gestärkt werden. Zentralschweizer Branchenkenner sehen vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung in Nischenbereichen Potenzial. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.00 Uhr

Ingenieure bei der Arbeit über einem Leuchttisch. Die Chipindustrie steht zunehmend im Fokus. Bild: Getty

Mikrochips sind das Herzstück der modernen Gesellschaft. Sie sind winzig und dennoch enorm wichtig für das Funktionieren einer Vielzahl von Produkten und Maschinen. Ohne Chips keine Smartphones, Computer, Autos, Flugzeuge oder medizinische Geräte. So sagt etwa Eugen Elmiger, CEO des Obwaldner Motorenherstellers Maxon: «Ohne Halbleiter geht im Hightechumfeld gar nichts. Unsere Antriebssysteme, wie auch die Geräte, in denen sie verbaut werden, funktionieren ohne Halbleiterkomponenten nicht.»

Im Zuge der Coronakrise waren Halbleiter aufgrund gestörter asiatischer Lieferketten plötzlich Mangelware; Dutzende Industrien konnten ihre Produkte nicht rechtzeitig ausliefern. Die Verfügbarkeit ist nach wie vor kritisch, auch wenn sich die Lage nun etwas entspannt. Hinzu kommen aber geopolitische Spannungen zwischen China und den USA. Die von China bedrohte Insel Taiwan ist die wichtigste Chiplieferantin der Welt – eine Eskalation des Konfliktes mit China könnte potenziell verheerend sein für den weltweiten Chipnachschub.

Vor diesem Hintergrund gibt es Bemühungen, die Chipindustrie vom Klumpenrisiko Taiwan zu befreien. Amerikanische Chiphersteller planen Milliardeninvestitionen in neue Werke in den USA, die EU hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 ihren Anteil an der weltweiten Chipproduktion auf zwanzig Prozent zu verdoppeln.

Swissmem gründet neuen Industriesektor

Auch in der Schweiz ist das Wissen um die Wichtigkeit dieser Branche angestiegen. So hat der Industrieverband Swissmem vor zwei Wochen einen neuen «Industriesektor Semiconductors» (Semi) gegründet.

Präsident ist Cemal Aydogan von der Hitachi Energy Switzerland AG in Baden. Ziel des neuen Swissmem-Sektors ist es, die Bedeutung der Branche in Politik und Gesellschaft bekannt zu machen, sich für gute Rahmenbedingungen zu engagieren, Forschung, Kooperationen und Förderinstrumente zu stärken. Swissmem schätzt, dass das Schweizer Semi-Ökosystem über 100 Firmen und zirka 15'000 Angestellte umfasst.

Das Komitee des neuen Swissmem-Industriesektors Semiconductors mit Präsident Cemal Aydogan (Mitte), Swissmem-Direktor Stefan Brupbacher (ganz links) sowie dem Leiter der Swissmem-Industriesektoren Adrian Vogel (vierter von rechts). Bild: PD

An der Gründungsversammlung waren über 50 Teilnehmer aus 37 Firmen und Organisationen anwesend, darunter auch Christoph Scheiring, der die Besi Switzerland AG leitet. Das Unternehmen entwickelt in Steinhausen Maschinen für die grossen Halbleiterhersteller. Gefertigt werden die Maschinen nahe bei der Kundschaft in Fernost.

Diese Anlagen helfen dabei, die Chips in Gehäuse zu verpacken, sodass sie zum Beispiel in Computern zum Einsatz kommen können. Im Fachjargon spricht man von «Die Bonding» oder Chipbonden. «Das ist ein wesentlicher Schritt, um den nackten Siliziumchip vor mechanischen Einflüssen zu schützen und elektrisch zu kontaktieren», erklärt Scheiring.

Besi Switzerland ist eine Tochterfirma der gleichnamigen börsenkotierten Firmengruppe mit Sitz in den Niederlanden. Der Schweizer Sitz entstand ursprünglich bereits Ende der Sechzigerjahre, als der Thurgauer Ingenieur Karl Nicklaus die Vorgängerfirma Esec in Zug gründete. Es folgte eine turbulente Firmengeschichte mit Verkäufen und Verlagerungen, doch die Firma ist nach wie vor da.

In Steinhausen arbeiten rund hundert Personen, grösstenteils hochqualifizierte Ingenieure, die sich mit der Entwicklung von neuen Systemen beschäftigen. Das Beispiel zeigt, dass hierzulande noch heute viele Anbieter tätig sind, die historisch mit der Schweizer Ingenieurstradition verbunden sind.

Traum einer Chipproduktion in Inwil

Im Zuge der Chipkrise und des Säbelrasselns um Taiwan gibt es nun Stimmen, die sich einen Ausbau des Sektors in der Schweiz wünschen würden. Am Neujahrsapéro der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ in Luzern sagte Direktor Adrian Derungs in seiner Rede: «Wir sind gut beraten, die Abhängigkeit von Taiwan deutlich zu minimieren. Warum nicht die Halbleiterproduktion in die Schweiz zurückholen? In Inwil im Kanton Luzern gibt es ein 30 Hektaren grosses Gebiet, wo ein solches Projekt machbar wäre.»

Das Land, das Derungs ansprach, heisst Schweissmatt und gehört der CKW. Diverse Projekte für das Gebiet scheiterten in den letzten Jahren, ob Atomkraftwerk, Vergnügungspark oder Solaranlage. Heute heisst es bei der CKW auf Anfrage, man sei durchaus interessiert, die Schweissmatt für die Ansiedlung von Unternehmen zur Verfügung zu stellen. «Das Areal ist ein attraktives Entwicklungsgebiet im Kanton Luzern und deshalb als strategisches Arbeitsgebiet im kantonalen Richtplan vorgesehen», so CKW-Sprecher Marcel Schmid.

Eine Ansiedlung sei derzeit aber noch nicht möglich, weil das Gebiet als Zwischenergebnis im kantonalen Richtplan eingetragen sei. «Bevor ein konkretes Projekt geprüft oder umgesetzt werden könnte, müsste die Schweissmatt im kantonalen Richtplan definitiv als strategisches Arbeitsgebiet festgesetzt werden. Dies ist Teil des aktuellen politischen Prozesses zur Richtplanrevision.»

Forschung und Entwicklung in Nischenbereichen

Vorerst bleibt der Traum einer Chipproduktion in Inwil also nur ein Gedankenexperiment. Die Anekdote und die neuen Bemühungen von Swissmem zeigen aber, dass etwas in Gang gekommen ist. Branchenkenner Christoph Scheiring sieht vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung in Nischenbereichen Potenzial: «Im Bereich hochtechnologischer Anwendungen, wo es noch viel Entwicklungsarbeit braucht, könnte ein Aufbau möglich sein.» Wichtig sei zunächst aber, das Ökosystem rund um die Halbleiterindustrie zu stärken, es weiter auszubauen. Dazu gehöre auch, den Forschungsstandort Schweiz wieder in den europäischen zu integrieren.

Industrievertreter verweisen ausserdem auf den Kostenfaktor. Eugen Elmiger von Maxon sagt: «Die Bemühungen, die Mikrochipindustrie zu fördern, finde ich sehr gut. Dies ist aber nur mit entsprechenden finanziellen Mitteln möglich.» Bei Siemens Schweiz, dem grössten industriellen Arbeitgeber hierzulande mit starker Präsenz in Zug, heisst es, dass eine regionale Unabhängigkeit von Asien erstrebenswert sei, doch: «Ob die Schweiz der richtige Standort für ein Schweizer Silicon Valley ist, ist wegen der hohen Landpreise in Frage zu stellen. Das würde einen Campus-Ansatz bedeuten, mit fussballfeldgrossen Fabriken, Zulieferindustrie und nahen Hochschulen», sagt Siemens-Sprecher Benno Estermann. Wie Scheiring ist aber auch er der Ansicht, die Schweiz sei durchaus geeignet, wenn es um Nischenprodukte gehe. Und: «Die hohen Schweizer Löhne sind wegen der hohen Automatisierung der Fertigung kein Gegenargument.»

