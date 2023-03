Haushaltsgeräte V-Zug baut in die Höhe und will internationaler werden V-Zug geriet 2022 wegen Lieferengpässen und höheren Einkaufspreisen unter Druck. Nun soll der Haushaltsgerätehersteller weiter transformiert werden. Verschiedene Bereiche sind betroffen. Gregory Remez Jetzt kommentieren 15.03.2023, 09.52 Uhr

Blick in die neue Kühlschrankfabrik in Sulgen, die im Frühjahr 2022 eingeweiht wurde. Bild: Reto Martin (24. 6. 2022)

V-Zug blickt auf ein schwieriges Geschäftsjahr zurück. Der Umsatz des Haushaltsgeräteherstellers stagnierte 2022 bei 636,3 Millionen Franken – ein Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (631,3 Millionen Franken). Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag mit 10,3 Millionen Franken deutlich unter Vorjahr (62,7 Millionen Franken). Dies entspricht einem Rückgang um 83,6 Prozent.

V-Zug spricht von einem «anspruchsvollen Geschäftsjahr» und macht für den Rückgang des Verkaufsvolumens vor allem Lieferengpässe und «substanzielle Preissteigerungen auf der Beschaffungsseite» verantwortlich. Wegen mangelnder Verfügbarkeit hätten elektronische Bauteile umfangreich auf Spotmärkten eingekauft werden müssen, was vorübergehend zu drastischen Kostensteigerungen geführt habe, schreibt das Zuger Unternehmen in einer am Mittwoch publizierten Mitteilung. Auch bei anderen Rohstoffen und Komponenten sei es zu Preissteigerungen gekommen.

Entsprechende Verkaufspreissteigerungen für seine Haushaltsgeräte setzte V-Zug stufenweise und mit einer Vorlaufzeit von bis zu vier Monaten um. Die Geschäftskunden sollten dadurch genügend Zeit erhalten, ihre Preisstellung anzupassen, begründet das Unternehmen den Schritt.

App-Launch in China

Im zweiten Halbjahr 2022 habe sich die Lage dann allmählich entspannt. Die Lieferengpässe seien weniger problematisch gewesen, die Einkaufspreise bewegten sich aber noch immer auf hohem Niveau, schreibt V-Zug weiter. Das Unternehmen bestätigt seine Mittelfristziele von durchschnittlich 3 Prozent organischem Umsatzwachstum und einer Ebit-Marge von 10 bis 13 Prozent; im Jahr 2022 war die Ebit-Marge von 9,9 auf 1,6 Prozent runtergesackt.

Im laufenden Jahr will V-Zug die «strategische Transformation vorantreiben». Unter anderem will das Unternehmen internationaler werden. 2022 liess der Umsatz in der Schweiz um 3 Prozent nach, der Anteil der internationalen Märkte betrug 18,4 Prozent am Gesamterlös. Letzterer soll weiter steigen. Die Internationalisierung schreite voran, wie etwa die Eröffnung zweier neuer V-Zug-Showrooms in London und Paris zeige, schreibt das Unternehmen. Weiter sei 2022 die V-Zug-App in China eingeführt worden, sodass diese nun «in allen wichtigen Märkten zugänglich sei».

Verzicht auf Dividende

Investiert wird aber auch in der Schweiz. Im Frühjahr 2022 wurde etwa die neue Kühlschrankfabrik im thurgauischen Sulgen in Betrieb genommen. Im März fand zudem die Grundsteinlegung für das vertikale Produktionsgebäude «Zephyr Ost» statt. Das Projekt sei ein «Bekenntnis zum Standort Schweiz» und ein wichtiger Schritt, um die Grundfläche der Produktion zu verkleinern und gleichzeitig die Produktionskapazität zu erhöhen, heisst es in der Mitteilung.

Aufgrund der «weiterhin bedeutenden Investitionen in die strategische Transformation von V-Zug» hat der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2022 keine Dividende auszuschütten. Dies entspricht der im Rahmen des Börsengangs im Juni 2020 kommunizierten Dividendenpolitik des Unternehmens.

