Hautpflege Cremehersteller Galderma entlässt in Zug und Lausanne 97 Angestellte Eigentlich plant Galderma einen Börsengang, gleichzeitig soll nun in der Schweiz jede fünfte Stelle wegfallen. Die Gewerkschaft Unia zeigt sich empört über das Vorgehen. Christopher Gilb, Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 02.11.2022, 16.30 Uhr

Der bereits 2018 geschlossene Produktionsstandort von Galderma im solothurnischen Egerkingen. Nun trifft es auch den Zuger Sitz. Bild: Bruno Kissling (Egerkingen, 7. Juni 2018)

Bei Galderma mit Hauptsitz in Zug kommt es zu einer Massenentlassung, wie der «Blick» am Mittwoch berichtet. Auf Anfrage bestätigt der Hersteller der Daylong-Sonnencreme die Information: «Wir gehen davon aus, dass bis zu 97 Stellen in der Schweiz betroffen sind.» Nebst Zug hat Galderma in der Schweiz noch einen Standort in Lausanne. Wie viele Stellen an welchem Standort wegfallen sollen, ist unklar. Insgesamt zählt das Unternehmen laut «Blick» derzeit 312 Mitarbeitende in Lausanne und 184 Mitarbeitende in Zug. Betroffen wäre also rund jede fünfte Stelle. Zu den betroffenen Bereichen würden Teile der globalen Geschäftsbereiche, der Vertrieb sowie globale betriebliche und zentrale Konzernfunktionen gehören, schreibt das Unternehmen.

Als Grund für die Entlassungen wird das «zunehmend schwierige Marktumfeld» genannt. «Wir sehen uns mit makroökonomischem Gegenwind in Form von Inflation, Lieferengpässen, geopolitischer Instabilität und stark steigenden Zinsen konfrontiert», so ein Sprecher. Diese Faktoren würden eine erhebliche Gefährdung für das Geschäft darstellen, «wenn ihnen nicht schnell begegnet wird, daher ist es unsere Absicht, eine integrierte und kosteneffiziente Betriebsstruktur zu schaffen.»

Konsultationsverfahren wurde gestartet

Galderma engagiere sich nun für eine individuelle Unterstützung der betroffenen Angestellten, kündigt er an. Eine Konsultation mit der Arbeitnehmervertretung sei eingeleitet worden. Keine Kenntnis vom Fall hatte bis anhin die Gewerkschaft Unia: «Das finde ich sehr schade und kann mir nicht erklären wieso, wir sind zwar kein Vertragspartner des Unternehmens, verfügen aber für solche Fälle über einen grossen Erfahrungsschatz beispielsweise bei Sozialplänen», echauffiert sich Regionalleiter Giuseppe Reo.

Sowieso findet er die Begründung von Galderma für die Stellenstreichung etwas flach: «Mit der Inflation haben auch viele Angestellte zu kämpfen und gerade in der Schweiz kommen Unternehmen ja im Gegensatz zu anderen Ländern noch glimpflich davon, da kann doch nicht wegen jeden kleinen Gegenwinds gleich eine Massenkündigung beschlossen werden», sagt er. Der Fall zeige für ihn einmal mehr, dass international tätige Unternehmen zwar jahrelang gerne von den Standortvorteilen der Schweiz profitieren würden, wenn es dann aber um einschneidende Massnahmen gehe, den Rotstift trotzdem hier ansetzen würden. «Es sollte wieder für etwas mehr Balance gesorgt werden.»

Wie die «Handelszeitung» berichtete, hatte Galderma eigentlich fürs zweite Quartal dieses Jahres einen Börsengang geplant. Je nach Grösse des verkauften Aktienpakets hätte dies zu einem der grössten Börsengänge in der Schweiz seit Jahrzehnten werden können. Früheren Angaben zufolge sei Galderma dabei mit über 20 Milliarden Dollar bewertet worden. Dann sei der Börsengang aber wegen der schwierigen Marktbedingungen vorerst verschoben worden. «Eine Entscheidung über den Zeitpunkt ist noch nicht gefallen», sagte ein Sprecher gegenüber der Zeitung. Galderma werde die Marktbedingungen genau beobachten, um den richtigen Zeitpunkt zu finden. Auf die Frage von «Blick», ob die aktuellen Kündigungen im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang stehen würden, ging das Unternehmen nicht ein.

Neue Fabrik in Asien

Früher gehörte der Hersteller von Hautpflegeprodukten zum Lebensmittel-Riesen Nestlé, 2019 wurde er für zehn Milliarden Dollar an ein Konsortium unter Leitung der schwedischen Investorengruppe EQT verkauft, dem auch Firmen aus Singapur und Abu Dhabi angehören. Zuvor hatte Nestlé das Unternehmen bereits einer Art Schrumpfkur unterzogen und unter anderem den ehemaligen Produktionsstandort im solothurnischen Egerkingen geschlossen.

Während in der Schweiz Stellen gestrichen werden, baut das Unternehmen international aus. Erst vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Galderma in Singapur seine weltweit fünfte Fabrik errichten will. Ziel sei es, so der geschäftsführende Direktor Flemming Ørnskov, den Wachstumskurs langfristig zu unterstützen und die Kundschaft «vor allem in unseren Schlüsselmärkten im asiatisch-pazifischen Raum zu bedienen.» Insbesondere der Geschäftsbereich Dermokosmetik sei im Jahresvergleich um 31 Prozent gewachsen.

