Die Kleinen sind cooler: Das sind die Glacetrends 2022

Bei dieser Hitze würden generell mehr Sorbets verkauft, heisst es bei der Gelateria Dolce Amore in Küssnacht. Das berichten auch andere Hersteller wie Seetalglace oder die Confiserie Speck in Zug. «Wir haben kürzlich vegane Sorbets eingeführt mit den Geschmäckern Limetten/Basilikum und Heidelbeeren/Lavendel», so Geschäftsführer Peter Speck. Man stelle aber fest, dass die meistverkauften Sorten nach wie vor die traditionellen sind – die «Holy Trinity», wie Julia Furrer von der Luzerner Gelateria dell’Alpi sie nennt: Erdbeer, Vanille, Schokolade. Die Kundschaft sei aber experimentierfreudiger geworden. Jüngst habe man den Geschmack «Joghurt mit Hanf-Krokant» lanciert, der auf viel Interesse stosse. «Bei uns laufen zurzeit Ananas-Basilikum, Ovomaltine und Mascarpone-Feigen sehr gut», heisst es bei Dolce Amore.