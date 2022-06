Hochdorf Fensterhersteller 4B feiert 125-jähriges Jubiläum Mit 180 geladenen Gästen aus Wirtschaft und Politik feierte der Hochdorfer Fensterhersteller sein grosses Jubiläum. 10.06.2022, 20.00 Uhr

1896 von Heinrich Bachmann als Schreinerei gegründet, hat sich 4B zum Schweizer Marktführer für Fenster und Fassaden mit rund 700 Mitarbeitenden entwickelt. «Wir haben nicht nur auf die Veränderungen und Herausforderungen in der Welt reagiert, sondern diese ganz bewusst auch antizipiert», sagte Mark Bachmann, Verwaltungsratspräsident bei 4B und Urenkel des Firmengründers, am Freitag in Hochdorf im Rahmen der Jubiläumsfeier, an der rund 180 geladene Gäste aus Wirtschaft und Politik teilnahmen. Eine zentrale Motivation für die Innovationskraft des Unternehmens sei das Thema Nachhaltigkeit. «Als Familienunternehmen mit Verantwortung und einer 125-jährigen Geschichte ist es für uns wichtig, die Zukunft im Blick zu haben», wie es sein Bruder Otto, Mitinhaber des Unternehmens, formulierte.