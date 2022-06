Immobilien Abo statt Traumhaus: Fragwürdige Angebote auf Immoscout24 Einige Inserate auf Immoscout24 vermitteln den Eindruck, dass Traumhäuser zum Schnäppchenpreis zu haben sind. Nach Recherchen dieser Zeitung reagiert die Immobilienplattform. Doch das Problem besteht weiterhin. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Trotz Zinswende: Die Nachfrage nach Wohneigentum in der Schweiz ist noch immer grösser als das Angebot, wie die Experten des Immobilienberaters Wüest Partner bestätigen. Entsprechend hoch sind weiterhin die Häuserpreise und gross die Überraschung, wenn man plötzlich denkt, auf ein Schnäppchen nach dem anderen gestossen zu sein. Wer beispielsweise auf dem zu den Medienhäuser Ringier und TX Group gehörenden Immobilienmarktplatz Immoscout24 nach «Kanton Luzern plus 10 Kilometer» sucht, fand bis vor kurzem ein Einfamilienhaus in Langenthal im Kanton Bern mit 4,5 Zimmern, Wintergarten und Garage für nur 305’000 Franken. Daneben ist das Foto eines stattlichen neuwertigen Hauses zu sehen, wie man es in einer amerikanischen Vorstadt vermuten könnte.