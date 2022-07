Zentralschweiz: Stimmung in der Holzbranche hat gedreht

Industrie Stimmung in der Holzbranche hat gedreht – auch in der Zentralschweiz Der hiesige Holzmarkt läuft wieder hochtourig. Ganz sorgenfrei ist die Branche aber nicht. Gregory Remez und Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 12.07.2022, 05.00 Uhr

Die Preise für Rundholz haben sich wieder stabilisiert: Holzpolter im Gütschwald. Bild: Pius Amrein (Luzern, 11. Juli 2022)

In der hiesigen Holzbranche herrscht wieder Aufbruchstimmung. Noch zu Beginn des Jahres hatte die Pandemie den Holzpreis in ungekannte Höhen klettern lassen. Praktisch alles, was aus Holz besteht, wurde schlagartig teurer, von Spanplatten über Massivholz bis hin zu Fertigmöbeln. Nun aber sind die Holzpreise auf dem Weltmarkt wieder gesunken – seit Anfang des Jahres um fast 50 Prozent.

«Die Kurse für Bauholz in den USA fallen, weil Produktion und Angebot wieder zulegen», sagt Michael Meuter vom Dachverband der Schweizer Wald- und Holzwirtschaft Lignum. «Käufer und Verkäufer merken, dass die Knappheit vorbei ist.» Eine monatliche Umfrage unter Baustoffhändlern in den USA habe bereits im April ergeben, dass nur noch 12 Prozent zu kleine Bauholzbestände hatten.

Eine unmittelbare Auswirkung der US-Börse auf die Schweiz sei zwar nicht zu erwarten, erklärt Meuter. Mittelfristig werde aber der aktuelle Trend in den USA – wenn er denn anhält – auch die europäischen Exportpreise für Holz nach unten drücken. Das komme letztlich auch der Schweiz zugute, die noch immer rund 70 Prozent des Holzbedarfs im Bauwesen importieren muss, in erster Linie aus Deutschland und Österreich.

Minus 10 Prozent russisches Holz

Aktuell sei die Versorgungslage wieder sehr gut, sagt Meuter. Die Sägereien seien ausgelastet und die Lieferfähigkeit der Industrie fast wieder auf Normalniveau. Knappheiten gebe es noch bei einzelnen Produkten wie Eiche, die für Parkett sehr gefragt ist, oder bei Sperrholz. Das habe nicht mehr mit fehlender Produktion wegen Corona zu tun, sondern mit dem Krieg in der Ukraine, der die Produktion und den Transport einschränke. Der ganze europäische Holzmarkt spüre auch die rund 10 Prozent russisches Holz, die jetzt wegfallen.

Melanie Brunner, Geschäftsführerin von Lignum Zentralschweiz, spürt ebenfalls einen positiven Stimmungswandel in der Branche. Die Händler hätten ihre Lager wieder gefüllt und seien lieferfähig. Die Lage erlaube es gar Zentralschweizer Firmen wie Schilliger Holz in Küssnacht oder Tschopp Holzindustrie in Buttisholz, wieder grössere Investitionen zu tätigen.

Melanie Brunner, Geschäftsführerin von Lignum Zentralschweiz. Bild: PD

Auch in anderen Teilen der Schweiz ist der Holzmarkt wieder im Hoch. «Die aktuelle Situation könnte kaum besser sein», schreibt etwa der Geschäftsführer der Vermarktungsorganisation Holzmarkt Ostschweiz, Heinz Engler, in seinem jüngsten Marktbericht. Die meisten Forstbetriebe hätten ihre Holzernte abgeschlossen, und es gebe kaum mehr unverkauftes Rund- oder Industrieholz. Das sei auch für die Waldbesitzer erfreulich, zumal sich die Rundholzpreise nach dem letztjährigen Aufwärtssprung auf dem erhöhten Niveau gehalten haben.

Bangen vor dem kommenden Herbst

Ganz sorgenfrei ist die hiesige Holzbranche trotz der verbesserten Lage aber nicht. Zum einen meldet sich der Borkenkäfer zurück. Die warmen Junitage hätten dessen Entwicklung weiter begünstigt, sagt Engler. «Erste Meldungen frischer Käfernester häufen sich.» Insgesamt dürften die Gesamtmengen an Käferholz dennoch weiter abnehmen. Meuter von Lignum ruft zudem in Erinnerung, «Käferholz nicht als minderwertig zu behandeln», denn statisch hat es die gleichen Eigenschaften wie käferfreies Holz, auch wenn die vom Borkenkäfer eingeschleppten Bläuepilze eine Verfärbung bewirken.

Eine zweite Unbekannte ist die Preisentwicklung des Nadelholzes im Herbst, für die Engler «noch keine Prognose abgeben» kann. Dies nicht allein wegen der Ungewissheit, wie viel Käferholz effektiv anfallen wird, sondern auch wegen hoher Energie- und Treibstoffkosten. Immerhin schützten diese Faktoren die hiesigen Sägewerke auch vor günstigen ausländischen Schnittholzimporten, die trotz Euroschwäche respektive Frankenstärke tief seien.

In Bezug auf die Preise für Rund- und Schnittholz sagt Meuter:

«Wir hoffen auf Preiskonstanz auf den Herbst hin.»

Und: «Bei Massenprodukten gibt es dann vielleicht sogar eine gewisse Entspannung.» Das erlaube auch wieder Investitionen, die Branche sei gerade in Bewegung. So seien in der Zentralschweiz zuletzt neue Leimholzwerke entstanden. Aktuell werde ein Werk zur Produktion von Dreischichtplatten errichtet, die bislang weitestgehend importiert werden mussten. Zudem soll es bald auch ein Werk für Holzfaserdämmstoffe geben.

«Auf die Regionalität wird zunehmend Wert gelegt», ergänzt Brunner. Es gebe viele Firmen, die die Kreisläufe selber schliessen wollen, wie etwa die Schaerholzbau AG, die in Malters kürzlich eine neue Sägerei eröffnet hat. «Diese Firmen glauben an die Zukunft des Werkstoffes Holz.»

