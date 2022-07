Industrie Blackstone Resources: Batteriechef weg – Patentanmeldung auch? Kurz nachdem bekannt wurde, dass die Börsenaufsicht die Aktie des umstrittenen Baarer Unternehmens dekotiert, vermeldet dieses den Abgang des Hauptverantwortlichen für das Batterieprojekt in Ostdeutschland. Auf diesen ist auch ein Patent angemeldet. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Man freue sich, die aktuelle Pressemeldung zum Führungswechsel zu übersenden. Etwas mehr als ein Tag war vergangen, nachdem die «Finanz und Wirtschaft» letzte Woche zuerst über den Abgang von Batteriechef Holger Gritzka berichtet hatte, da bestätigte das Baarer Unternehmen Blackstone Resources diesen in einer Pressemitteilung. Informationen zum Grund für seinen Abschied fehlen. Weder das Baarer Unternehmen noch Gritzka selbst reagieren auf Anfrage dieser Zeitung.

Gritzka ist ein erfahrener Batteriespezialist und leitete unter anderem während sechs Jahren den Bereich E-Mobility der deutschen Thyssenkrupp. Mit einem Konsortium TerraE wollte er anschliessend den Traum einer eigenen europäischen Produktion von Batteriezellen wahr werden lassen – um die Unabhängigkeit von Asien zu fördern. Doch das damalige Projekt scheiterte.

Holger Gritzka präsentiert eine der gedruckten Batteriezellen aus Sachsen. Bild: PD

Wie der Ingenieur mit dem Schweizer Ulrich Ernst und seinem Rohstoffunternehmen Blackstone Resources zusammenkam, ist nicht bekannt. Letzten Dezember jedenfalls zelebrierten die beiden mit der neu gegründeten Tochterfirma Blackstone Technology im sächsischen Döbeln den Beginn einer Serienproduktion von 3D-gedruckten Batteriezellen «made in Germany», gefördert mit Millionen Euro. Von einer Revolution war die Rede und einer kompletten Lieferkette: Batteriemetalle von Ernst für die Batterien von Gritzka, könnte man es zusammenfassen.

Negativmeldungen aus der Schweiz

Doch dann Anfang 2022 zogen über die an der SIX kotierte Schweizer Firma dunkle Wolken auf: ein Sanktionsantrag der Börsenaufsicht wegen Fehler bei der Rechnungslegung gegen Blackstone Resources, Vorwürfe der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma wegen Marktmanipulation. Das Unternehmen bestreitet alle Vorwürfe. Dann wurde bekannt, dass sowohl die Revisionsstelle als auch der Finanzchef das Unternehmen verlassen haben. Wenige Tage vor der Bekanntmachung von Gritzkas Abgang dann der Kracher: Die Börse SIX hat entschieden, die Aktien des Unternehmens per 13. Oktober zu dekotieren.

Trotz mehrmaliger Fristverlängerung konnte Blackstone Resources anscheinend keine neue Revisionsstelle benennen, und auch ein testierter Geschäftsbericht fürs letzte Jahr wurde nicht eingereicht. Der Kurs stürzte noch weiter ab. Die Aktie verlor innerhalb dieses Jahres fast 95 Prozent an Wert. Der Entscheid der SIX ist noch nicht rechtskräftig und könnte noch bis Anfang August angefochten werden, was aber wohl nicht zu erwarten ist, da Blackstone selbst mitgeteilt hat, die Börse wechseln zu wollen. Ob der Abgang des Aushängeschilds für die Ambitionen in Deutschland, Gritzka, mit den genannten Entwicklungen zusammenhängt, ist nicht bekannt. Auch nicht, wessen Entscheid es war.

Manager und Erfinder

Wie Recherchen unserer Zeitung ergeben, ist der nicht nur ein renommierter Batteriemanager sondern auch Erfinder, genauer Anmelder eines Patents aus dem Bereich des Batteriedrucks über die von ihm gegründete investHG im sächsischen Grossröhrsdorf unweit von Döbeln. Im Februar diesen Jahres hat unsere Zeitung publik gemacht, dass Blackstone behauptet hatte, ihre 3D-Druck-Technologie für Batteriezellen sei patentiert, obwohl gar keine entsprechenden Patente vorlagen. Blackstone ruderte daraufhin zurück und sprach von einem Missverständnis. Gemeint sei gewesen, es bestünden patentrechtlich geschützte prioritäre Rechte für die Technologie – also eigene Patentanmeldungen oder die autorisierte Benutzung von Patentanmeldungen oder Patente Dritter, beispielsweise durch eine Lizenzvereinbarung. Weiter ins Detail ging das Unternehmen nicht, auch nicht, um welche Patentanmeldungen es sich konkret handelt.

Es wäre interessant zu erfahren, ob die Anmeldung von Holger Gritzka in einem Zusammenhang damit steht und Blackstone Resources ein Nutzungsrecht an dieser hält. Das Unternehmen hat auf eine Anfrage nicht reagiert.

Als Nachfolger des Batteriechefs wird in der Pressemitteilung nun ein Mann aus Ernsts Schweizer Firma genannt, Michael Hingst. Dieser gilt als Weggefährte des Blackstone-Resources-Gründers und sprang zuletzt als Finanzchef ein. Zwar heisst es in der Mittelung, Hingst begleite die deutsche Tochtergesellschaft bereits seit mehreren Jahren aktiv. Als Experte für Batteriefertigung ist er aber gemäss Insidern nicht bekannt. Vielmehr scheint das grosse Thema des Diplomkaufmanns bisher Minengeschäfte in Peru gewesen zu sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen